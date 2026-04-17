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क्या है किमोनो, जिसके​ लिए भारतीय परिवार से जापान में वसूला गया मोटा जुर्माना?

जापान में रह रहे एक भारतीय परिवार ने देरी से किमोनो को चुकाना भारी पड़ गया है. मुंबई की कंटेंट क्रिएटर आशिका जैन ने बताई पूरी वजह.

| Apr 17, 2026, 09:28 AM IST

1.जापान की लड़की को किमोनो रेंट पर लेना पड़ा भारी

जापान की लड़की को किमोनो रेंट पर लेना पड़ा भारी
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जापान में रह रहे एक भारतीय परिवार ने घूमने के लिए दुकान से कुछ घंटों के लिए किमोनो रेंट पर लिया था और उनको लौटाने के लिए शाम 5 बजे तक का समय दिया गया था लेकिन उनको लौटाने में देरी हो गई थी और इसी वजह के कारण जुर्माना लगा दिया. Photo Credit: AI
 

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2.कंटेंट क्रिएटर आशिका जैन

कंटेंट क्रिएटर आशिका जैन
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मुंबई की रहने वाली कंटेंट क्रिएटर आशिका जैन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियों शेयर किया और बताया कि 30 मिनट की देरी के चलते उन पर 1,100 येन ( भारतीय रुपये- 646) का जुर्माना लगा दिया. उन्होने आगे ये भी बताया उनके साथ कुल 5 लोग थे, जिसके लिए उनको 2,200 येन देने पड़े. Photo Credit: AI

3.दुकानदार को हुई गलतफहमी

दुकानदार को हुई गलतफहमी
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आशिका जैन ने आगे बताया कि उन्होने दुकानदार से कम जुर्माना लगाने को कहा लेकिन गलतफहमी की वजह से उनको लगा ये पैसे देने से मना कर रहे हैं और उन्होने बिना कुछ समझे पुलिस को बुला लिया. Photo Credit: AI
 

4.पुलिस मौके पर पहुंची

पुलिस मौके पर पहुंची
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पुलिस मौके पर ही पहुंची और फिर दोनों लोगों की बात सुनी लेकिन नियम सख्त होने की वजह से जुर्माना कम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला और फिर हमने सारे पैसे उनको देने पड़े. Photo Credit: AI

TRENDING NOW

5.किमोनो क्या है?

किमोनो क्या है?
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सोशल मीडिया पर ये वीडियो आते ही तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर लोग अपनी तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. किमोनो एक तरह की जापानी पोशक होती है, जिसको लोग धूमने-फिरने के लिए किराए पर लेकर पहनते हैं. Photo Credit: AI
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