क्या है किमोनो, जिसके​ लिए भारतीय परिवार से जापान में वसूला गया मोटा जुर्माना?

5 . किमोनो क्या है?

5

सोशल मीडिया पर ये वीडियो आते ही तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर लोग अपनी तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. किमोनो एक तरह की जापानी पोशक होती है, जिसको लोग धूमने-फिरने के लिए किराए पर लेकर पहनते हैं. Photo Credit: AI

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से