दुनिया के बड़े 'वेल्थ हब' में भारत भी हुआ शामिल, नए अमीरों ने बदला देश का आर्थिक नक्शा

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 26, 2026, 08:26 PM IST
1.भारत की बढ़ती वेल्थ स्टोरी क्या कहती है
नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2026 (Knight Frank Wealth Report 2026) के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत अब दुनिया के प्रमुख अमीर देशों में तेजी से अपनी जगह मजबूत कर रहा है. रिपोर्ट बताती है कि देश में अति-धनी व्यक्तियों की संख्या करीब 19,877 तक पहुंच गई है. इस बढ़ोतरी ने भारत को वैश्विक सूची में छठे स्थान पर पहुंचा दिया है. भारत में तेजी से नए अमीरों की संख्या बढ़ी है जिससे भारत का आर्थिक नक्शा भी सुधरने लगा है. (फोटो एआई)
2.दुनिया के बड़े देशों से कैसे आगे निकला भारत
इस सूची में अमेरिका और चीन अभी भी पहले दो स्थानों पर हैं, लेकिन भारत की रफ्तार सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है.यूरोप के कई पारंपरिक आर्थिक केंद्र जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड अब भारत से पीछे हैं. यह बदलाव दिखाता है कि वेल्थ का सेंटर अब धीरे-धीरे एशिया की ओर शिफ्ट हो रहा है.(फोटो एआई)
3.धन बढ़ने के पीछे कौन से बड़े कारण हैं
विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में स्टॉक मार्केट की मजबूत ग्रोथ ने वेल्थ क्रिएशन को तेज किया है. रियल एस्टेट और स्टार्टअप सेक्टर में बढ़ता निवेश भी बड़ी वजह माना जा रहा है. नई पीढ़ी के उद्यमी और टेक-स्टार्टअप्स ने भी देश में नए अरबपतियों की लहर पैदा की है. (फोटो एआई)
4.आम लोगों के लिए इस रिपोर्ट का मतलब क्या है?
यह रिपोर्ट सिर्फ अमीरों की संख्या नहीं दिखाती, बल्कि देश की आर्थिक दिशा भी बताती है. जब वेल्थ बढ़ती है तो उसका असर रोजगार, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पड़ता है. यानी यह बदलाव धीरे-धीरे आम लोगों के आर्थिक अवसरों को भी प्रभावित कर सकता है.(फोटो एआई)
5.एक छुपा हुआ पहलू जो कम लोग देखते हैं
दिलचस्प बात यह है कि यह वेल्थ ग्रोथ सिर्फ बड़े बिजनेस घरानों तक सीमित नहीं है. स्टार्टअप्स और छोटे निवेशकों की भागीदारी ने भी इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई है.यानी भारत में अब “नया पैसा” भी तेजी से बन रहा है, सिर्फ पुराना नहीं.(फोटो एआई)
6.यह बदलाव क्या कर रहा इशारा?
भारत अब वैश्विक आर्थिक नक्शे पर सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक मजबूत वेल्थ पावर के रूप में सामने आ रहा है. यह बदलाव आने वाले समय में देश की आर्थिक दिशा को और भी प्रभावित कर सकता है. (फोटो एआई)
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