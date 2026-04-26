दुनिया के बड़े 'वेल्थ हब' में भारत भी हुआ शामिल, नए अमीरों ने बदला देश का आर्थिक नक्शा

1 . भारत की बढ़ती वेल्थ स्टोरी क्या कहती है

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नाइट फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2026 (Knight Frank Wealth Report 2026) के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत अब दुनिया के प्रमुख अमीर देशों में तेजी से अपनी जगह मजबूत कर रहा है. रिपोर्ट बताती है कि देश में अति-धनी व्यक्तियों की संख्या करीब 19,877 तक पहुंच गई है. इस बढ़ोतरी ने भारत को वैश्विक सूची में छठे स्थान पर पहुंचा दिया है. भारत में तेजी से नए अमीरों की संख्या बढ़ी है जिससे भारत का आर्थिक नक्शा भी सुधरने लगा है. (फोटो एआई)