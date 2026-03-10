ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

4 . भूगर्भीय इतिहास और जैव विविधता

वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय का निर्माण लगभग पाँच करोड़ वर्ष पहले तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराईं. इसी प्रक्रिया ने कंचनजंगा जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को जन्म दिया. भूगर्भीय दृष्टि से यह क्षेत्र रूपांतरित चट्टानों, ग्रेनाइट और चूना पत्थर से बना है. यह जटिल संरचना हिमालय के लंबे भूगर्भीय इतिहास की कहानी बताती है.यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है. यहाँ हिम तेंदुआ और लाल पांडा जैसे दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं. इसी कारण इस इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है.

(Credit Image AI)