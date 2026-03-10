ये भारत की सबसे ऊंची और सबसे गहरी जगह? कहीं आसमान छू रहा पर्वत तो कहीं समुद्र से भी नीचे हो रही खेती

लाइफस्टाइल
1.समुद्र तल से हजारों मीटर ऊपर स्थित
भूगोल के विशेषज्ञ बताते हैं कि देश के कुछ क्षेत्र समुद्र तल से हजारों मीटर ऊपर स्थित हैं, जबकि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो समुद्र तल से नीचे पाए जाते हैं. यह विरोधाभास भारत के भूगोल को और भी रोचक बनाता है.इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के दो खास स्थान अक्सर चर्चा में आते हैं.एक है देश की सबसे ऊँची चोटी और दूसरा वह इलाका जो समुद्र तल से नीचे स्थित है.
2.हिमालय की शान: कंचनजंगा
भारत का सबसे ऊँचा पर्वत कंचनजंगा माना जाता है, जिसकी ऊँचाई लगभग 8,586 मीटर (28,169 फीट) है. यह विशाल पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और भारतीय राज्य सिक्किम तथा नेपाल की सीमा के पास स्थित है.विश्व की ऊँची चोटियों में इसका स्थान तीसरा है. इससे ऊपर केवल माउंट एवरेस्ट और K2 हैं. हिमालय की यह चोटी अपने बर्फीले सौंदर्य और विशाल आकार के कारण पर्वतारोहियों और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करती है.
3.नाम के पीछे की कहानी
कंचनजंगा नाम की उत्पत्ति तिब्बती भाषा से मानी जाती है. इसका अर्थ होता है “बर्फ के पाँच खजाने.” स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पाँच खजाने सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र ग्रंथों का प्रतीक हैं.यह पर्वत वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है. यहाँ मौजूद ग्लेशियर कई महत्वपूर्ण नदियों के जल स्रोत माने जाते हैं, जो पूर्वी हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.
4.भूगर्भीय इतिहास और जैव विविधता
वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय का निर्माण लगभग पाँच करोड़ वर्ष पहले तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराईं. इसी प्रक्रिया ने कंचनजंगा जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं को जन्म दिया. भूगर्भीय दृष्टि से यह क्षेत्र रूपांतरित चट्टानों, ग्रेनाइट और चूना पत्थर से बना है. यह जटिल संरचना हिमालय के लंबे भूगर्भीय इतिहास की कहानी बताती है.यह क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है. यहाँ हिम तेंदुआ और लाल पांडा जैसे दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं. इसी कारण इस इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है.
5.समुद्र से नीचे खेती: कुट्टानाड
भारत का सबसे निचला इलाका कुट्टानाड है, जो दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित है. यह क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 2.2 मीटर (करीब 7.2 फीट) नीचे पाया जाता है. दुनिया के बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहाँ समुद्र तल से नीचे खेती होती है, और कुट्टानाड उनमें से एक है. यही कारण है कि इसे अक्सर “केरल का चावल का कटोरा” कहा जाता है.
6.नदियों और डेल्टा से बना उपजाऊ इलाका
कुट्टानाड क्षेत्र मुख्य रूप से अलाप्पुझा, कोट्टायम और पथानामथिट्टा जिलों में फैला हुआ है. यहाँ कई नदियाँ मिलकर एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती हैं.ये नदियाँ पश्चिमी घाट से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी लाकर इस क्षेत्र में जमा करती हैं. इसी वजह से यहाँ की भूमि बेहद उपजाऊ मानी जाती है और धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है.
7.पानी के बीच खेती की अनोखी तकनीक
कुट्टानाड के किसानों ने बाढ़ और पानी के दबाव से निपटने के लिए विशेष कृषि पद्धतियाँ विकसित की हैं. खेतों के चारों ओर तटबंध बनाए जाते हैं और पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए पंप और नहरों का इस्तेमाल किया जाता है.यहाँ की कई जमीनें पास की वेम्बनाड झील से पुनः प्राप्त की गई हैं. इन बड़े धान के खेतों को स्थानीय भाषा में “पंच वयाल” कहा जाता है.
8.विज्ञान और परंपरा का संतुलन
कुट्टानाड में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख तकनीक “पोल्डराइजेशन” है, जिसमें पानी को नियंत्रित करके जमीन को खेती योग्य बनाया जाता है. यह विधि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.अरब सागर के पास होने के कारण यहाँ के पानी में लवणता का प्रभाव भी देखा जाता है. इसलिए किसान जल प्रबंधन के जरिए मिट्टी और पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं.
