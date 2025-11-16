भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां एयर पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा   

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 16, 2025, 11:22 AM IST
1.यहां लंग्स को मिलती है ताजा हवा
देश भर में अक्सर सुर्खियों में रहने वाला वायु प्रदूषण, भारत में भी कुछ जगहों पर अपनी जगह बना चुका है. यह राज्यों और इलाकों में फैला हुआ है जहाँ हवा ताज़ा, साफ़ और साँस लेने के लिए स्वस्थ है. नवीनतम AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) रिपोर्ट के अनुसार, हम आपके लिए सबसे साफ़ हवा वाले शीर्ष 10 भारतीय शहरों की सूची लेकर आए हैं जो स्वास्थ्यवर्धक छुट्टी के लिए एकदम सही हैं. यहां लंग्स को मिलती है ताजा हवा.
2.मदिकेरी (कूर्ग), कर्नाटक - AQI: 12
भारत के सबसे स्वच्छ वायु वाले शहर, मदिकेरी की धुंध भरी पहाड़ियाँ, हरे-भरे कॉफ़ी के बागान और हरे-भरे जंगल, मन और फेफड़ों को तरोताज़ा कर देते हैं. कूर्ग ज़िले के मध्य में बसा यह पहाड़ी शहर आपको 12 के AQI के साथ देश की सबसे स्वच्छ हवा प्रदान करता है. पश्चिमी घाट में स्थित एक प्राकृतिक स्वास्थ्य स्थल, मदिकेरी भारत के सबसे हरे-भरे और स्वास्थ्यप्रद हिल स्टेशनों में से एक और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है.
3.तंजावुर, तमिलनाडु – AQI: 27
एशिया का सबसे पुराना हवाई अड्डा शहर और तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी, तंजावुर वह जगह है जहाँ कला, वास्तुकला और भारत की कुछ सबसे स्वच्छ हवाएँ समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं. हाल के AQI आंकड़ों के अनुसार, तंजावुर 27 के AQI के साथ भारत में दूसरी सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर है, इसलिए मंदिरों के शहर की शांत, प्रदूषण-मुक्त हवा में डूबते हुए आपको ज़्यादा कला और कम धुंध देखने को मिलेगी.
4. तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - AQI: 49
परंपरा, आध्यात्मिकता, प्राकृतिक संसाधन और सुहावना मौसम का संगम, तिरुनेलवेली एक बेजोड़ जगह है. स्वच्छ हवा, खुली जगहें और सुकून भरी जीवनशैली इस दक्षिण भारतीय शहर को और भी खास बनाती है जहाँ आप स्वच्छ हवा की गहरी साँसें ले पाएँगे. सबसे स्वच्छ हवा वाले भारतीय शहरों की सूची में तीसरे स्थान पर, तिरुनेलवेली का AQI 50 से नीचे है.
5.कन्नूर, केरल – AQI: 58
मालाबार तट के पश्चिमी तट पर बसा कन्नूर एक ऐसा शहर है जिसने अभी तक तटीय घास को मुरझाने नहीं दिया है. हरे-भरे चरागाहों और समुद्री हवाओं से घिरा कन्नूर, 58 AQI के साथ प्रदूषण के निम्न स्तर को बनाए रखता है. तो कन्नूर में स्वच्छ और सांस लेने योग्य हवा का आनंद लेते हुए स्थानीय स्वास्थ्य गतिविधियों या बैकवाटर पर्यटन में से अपनी पसंद चुनें.
6.आइजोल, मिजोरम - AQI: 60
लुढ़कती पहाड़ियों के ऊपर और मनोरम पहाड़ों से घिरा, मिज़ोरम की राजधानी एक ऐसी मनोरम जगह है जिसे आप देखना नहीं भूल सकते. सुंदरता और स्वच्छ हवा के साथ इस जगह का स्वास्थ्यवर्धक माहौल भी है, शायद यही वजह है कि आइज़ोल की हवा पूर्वोत्तर भारत के कुछ सबसे स्वास्थ्यवर्धक शहरों में से एक है. 60 AQI वाला यह शहर भारत के सबसे स्वच्छ वायु वाले शहरों में से एक है.
7.वाराणसी, उत्तर प्रदेश - AQI: 79
हैरान हैं? लेकिन हाँ, भारत के इस पवित्र शहर में साफ़ हवा है और इसे और बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. हरित परिवहन में वृद्धि, हवादार घाटों और कम वायु प्रदूषणकारी गतिविधियों ने इस भीड़-भाड़ वाले तीर्थस्थल में ताज़ी हवा का संचार किया है. 79 AQI के साथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश और भारत के सबसे साफ़ हवा वाले शहरों में से एक बना हुआ है.
8.ऋषिकेश, उत्तराखंड - AQI: 98
दुनिया की योग राजधानी दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए स्वास्थ्य के स्वर्ग के अपने तमगे के अनुरूप, अछूती और सच्ची है. वनाच्छादित पहाड़ियों और गंगा के तट पर बसा, ऋषिकेश योग आसनों और अभ्यासों के साथ-साथ ताज़ी और स्वच्छ हवा के साथ एक शांत और पवित्र स्थान प्रदान करता है. ऊँचाई पर बसे इस शहर का AQI 98 है, जहाँ गंगा की हवा और आसपास के जंगलों का निरंतर संगम है.
9.काशीपुर, उत्तराखंड - AQI: 98
उत्तराखंड से ताज़ी हवा का एक और झोंका लेकर, राज्य का यह कम जाना-पहचाना शहर साफ़ हवा के मामले में शीर्ष पर है. काशीपुर का जनसंख्या घनत्व कम है और यह प्रमुख शहरों से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ की हवा साफ़ और साँस लेने में आसान है, और AQI 98 पर है.
10.जोधपुर, राजस्थान - AQI: 99
राजसी किलों, रेगिस्तानों, महलों और सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर, नीला शहर जोधपुर भी सबसे स्वच्छ हवा वाले भारतीय शहरों की सूची में अपना स्थान बनाता है. शुष्क क्षेत्र, तेज़ हवा और शुष्क जलवायु के कारण राजस्थान के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर का AQI 99 है.
11.देहरादून, उत्तराखंड - AQI: 100
उत्तराखंड की राजधानी और हिमालय का प्रवेश द्वार, देहरादून भारत के सबसे साफ़ शहरों में से एक है. 100 का AQI देहरादून को ज़्यादातर भारतीय महानगरों की तुलना में कहीं ज़्यादा ताज़ा बनाता है.
12.हम भारत में स्वच्छ हवा पा सकते हैं
सबसे स्वच्छ हवा वाले भारतीय शहर आशा की एक किरण प्रदान करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि वायु प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई अभी हारी नहीं है. स्थायी प्रथाएँ, वन संरक्षण, शहरी नियोजन और हरित आवरण, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी हमें चैन की साँस लेने के लिए आवश्यकता है. पश्चिमी घाट के धुंध भरे पहाड़ों और मिज़ोरम की लुढ़कती पहाड़ियों से लेकर दक्कन के हरे-भरे मैदानों और उत्तराखंड के पर्वतीय स्थलों तक, भारत के ये सबसे हरे-भरे शहर इस बात का प्रमाण हैं कि हम भारत में स्वच्छ हवा पा सकते हैं, और हमें इसके लिए संघर्ष करते रहना चाहिए.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. नवीनतम AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) रिपोर्ट के अनुसार ये खबर लिखी गई है लेकिन डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
