भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां एयर पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा   

12 . हम भारत में स्वच्छ हवा पा सकते हैं

सबसे स्वच्छ हवा वाले भारतीय शहर आशा की एक किरण प्रदान करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि वायु प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई अभी हारी नहीं है. स्थायी प्रथाएँ, वन संरक्षण, शहरी नियोजन और हरित आवरण, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी हमें चैन की साँस लेने के लिए आवश्यकता है. पश्चिमी घाट के धुंध भरे पहाड़ों और मिज़ोरम की लुढ़कती पहाड़ियों से लेकर दक्कन के हरे-भरे मैदानों और उत्तराखंड के पर्वतीय स्थलों तक, भारत के ये सबसे हरे-भरे शहर इस बात का प्रमाण हैं कि हम भारत में स्वच्छ हवा पा सकते हैं, और हमें इसके लिए संघर्ष करते रहना चाहिए.