भारत का ये शहर है दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला, जानें फास्ट ग्रोइंग कंट्री में और कौन-कौन हैं

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 15, 2025, 05:57 PM IST
1.दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों की सूची जारी
सैविल्स ग्रोथ हब्स इंडेक्स ने दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों की सूची जारी की है. इस सूची के अनुसार, राजधानी बेंगलुरु शीर्ष पर है. जी हाँ, सिलिकॉन सिटी, आईटी हब बेंगलुरु, 2024 में अपडेट किए गए सैविल्स ग्रोथ हब्स इंडेक्स के अनुसार, दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता शहर बनकर उभरा है.
2.2033 तक शहरी और आर्थिक विस्तार का अनुमान
2033 तक शहरी और आर्थिक विस्तार का अनुमान लगाने वाले इस व्यापक वैश्विक अध्ययन ने आर्थिक, जनसंख्या और व्यक्तिगत संपत्ति वृद्धि क्षमता सहित प्रमुख विकास संकेतकों के आधार पर शहरों की एक सूची जारी की है. इन सभी मानदंडों पर, हमारा बेंगलुरु 230 शहरों की सूची में सबसे ऊपर है. यह भी गर्व की बात है कि शीर्ष 15 सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों में से 14 एशिया के हैं.
3.230 शहरों में बेंगलुरु पहले स्थान पर
"भारत की सिलिकॉन वैली" के नाम से मशहूर, बेंगलुरु वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स और विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों के अपने जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के कारण इस रैंकिंग में शीर्ष पर है. लागत-कुशलता और उच्च कुशल कार्यबल के इस शहर के मिश्रण ने बेंगलुरु को भविष्य के शहर के रूप में स्थापित किया है.
4.इस शहर में हुआ तेजी से विकास
बैंगलोर में सब कुछ है. यह एक ऐसा शहर है जो हर वर्ग के लोगों के सपने पूरे करता है. काम, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, व्यापार, चिकित्सा, बैंगलोर हर चीज़ का घर है. ये शहर तेजी से विकसित होता जा रहा है.
5.बैंगलोर के बाद भारत में कौन से शहर हैं?
सैविल्स ग्रोथ हब्स इंडेक्स रिपोर्ट में, बेंगलुरु के बाद हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई का स्थान है. इन्हें भी दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों में स्थान दिया गया है. मज़बूत प्रवासन रुझानों और प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय सेवाओं में तेज़ वृद्धि के कारण दिल्ली इस सूची में तीसरे स्थान पर है.
6.हैदराबाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है.
हैदराबाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है. यह अपने सेवा क्षेत्र, बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढाँचे और रणनीतिक शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है. अध्ययन किए गए सभी शहरों में से, इसने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर में सबसे अधिक योगदान दिया है. भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई पाँचवें स्थान पर है, जहाँ देश का रियल एस्टेट और निवेश प्रमुख भूमिका निभाते हैं.
7.2050 तक विश्व की लगभग 68% जनसंख्या शहरों में रह रही होगी
सैविल्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते 15 शहरों में से 14 एशिया में हैं, जिससे वैश्विक शहरी विस्तार के केंद्र के रूप में इस महाद्वीप की स्थिति और मज़बूत होती है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की लगभग 68% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, और इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा एशिया और अफ्रीका में होगा.
8.दुनिया के शीर्ष 10 सबसे तेजी से बढ़ते शहर
बैंगलोर, भारत
हो चि मिंच सिटी, वियतनाम
दिल्ली, भारत
हैदराबाद, भारत
मुंबई, भारत
शेनझेन, चीन
गुआंगज़ौ, चीन
सूज़ौ, चीन
रियाद, सऊदी अरब
मनीला, फिलिप्पीन्स
