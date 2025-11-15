FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

शेख हसीना पर आज ICT का फैसला आएगा, शेख हसीना पर फैसले से पहले भड़की हिंसा, भीड़ ने बांग्लादेश के कई शहरों में आगजनी की

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Maharashtra: 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचने की ऐसी भयानक सजा, 100 उठक-बैठक लगाने पर छात्रा की मौत

Maharashtra: 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचने की ऐसी भयानक सजा, 100 उठक-बैठक लगाने पर छात्रा की मौत

Rashifal 17 November 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार

दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Mobile Wallpaper: अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता

अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता

पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ

पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ

तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट

तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत का ये शहर है दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला, जानें फास्ट ग्रोइंग कंट्री में और कौन-कौन हैं

Asia’s top rapidly expanding cities: दुनिया तेज़ी से बदल रही है और वैश्विक शहरी विकास की रफ्तार नए आयाम छू रही है. हाल ही जारी अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स ने उन शहरों की पहचान की है, जो आने वाले वर्षों में आर्थिक विस्तार, जनसंख्या वृद्धि और आधुनिक बुनियादी ढांचे के मामले में सबसे आगे रहने वाले हैं.

ऋतु सिंह | Nov 15, 2025, 05:57 PM IST

1.दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों की सूची जारी

दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों की सूची जारी
1

सैविल्स ग्रोथ हब्स इंडेक्स ने दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों की सूची जारी की है. इस सूची के अनुसार, राजधानी बेंगलुरु शीर्ष पर है. जी हाँ, सिलिकॉन सिटी, आईटी हब बेंगलुरु, 2024 में अपडेट किए गए सैविल्स ग्रोथ हब्स इंडेक्स के अनुसार, दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता शहर बनकर उभरा है.
 

Advertisement

2.2033 तक शहरी और आर्थिक विस्तार का अनुमान

2033 तक शहरी और आर्थिक विस्तार का अनुमान
2

2033 तक शहरी और आर्थिक विस्तार का अनुमान लगाने वाले इस व्यापक वैश्विक अध्ययन ने आर्थिक, जनसंख्या और व्यक्तिगत संपत्ति वृद्धि क्षमता सहित प्रमुख विकास संकेतकों के आधार पर शहरों की एक सूची जारी की है. इन सभी मानदंडों पर, हमारा बेंगलुरु 230 शहरों की सूची में सबसे ऊपर है. यह भी गर्व की बात है कि शीर्ष 15 सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों में से 14 एशिया के हैं.
 

3.230 शहरों में बेंगलुरु पहले स्थान पर

230 शहरों में बेंगलुरु पहले स्थान पर
3

"भारत की सिलिकॉन वैली" के नाम से मशहूर, बेंगलुरु वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स और विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों के अपने जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के कारण इस रैंकिंग में शीर्ष पर है. लागत-कुशलता और उच्च कुशल कार्यबल के इस शहर के मिश्रण ने बेंगलुरु को भविष्य के शहर के रूप में स्थापित किया है.
 

4.इस शहर में हुआ तेजी से विकास

इस शहर में हुआ तेजी से विकास
4

बैंगलोर में सब कुछ है. यह एक ऐसा शहर है जो हर वर्ग के लोगों के सपने पूरे करता है. काम, शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, व्यापार, चिकित्सा, बैंगलोर हर चीज़ का घर है. ये शहर तेजी से विकसित होता जा रहा है.  

TRENDING NOW

5.बैंगलोर के बाद भारत में कौन से शहर हैं?

बैंगलोर के बाद भारत में कौन से शहर हैं?
5

सैविल्स ग्रोथ हब्स इंडेक्स रिपोर्ट में, बेंगलुरु के बाद हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई का स्थान है. इन्हें भी दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों में स्थान दिया गया है. मज़बूत प्रवासन रुझानों और प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय सेवाओं में तेज़ वृद्धि के कारण दिल्ली इस सूची में तीसरे स्थान पर है.
 

6.हैदराबाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है.

हैदराबाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है.
6

हैदराबाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है. यह अपने सेवा क्षेत्र, बढ़ते डिजिटल बुनियादी ढाँचे और रणनीतिक शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है. अध्ययन किए गए सभी शहरों में से, इसने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर में सबसे अधिक योगदान दिया है. भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई पाँचवें स्थान पर है, जहाँ देश का रियल एस्टेट और निवेश प्रमुख भूमिका निभाते हैं.
 

7.2050 तक विश्व की लगभग 68% जनसंख्या शहरों में रह रही होगी 

2050 तक विश्व की लगभग 68% जनसंख्या शहरों में रह रही होगी 
7

सैविल्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते 15 शहरों में से 14 एशिया में हैं, जिससे वैश्विक शहरी विस्तार के केंद्र के रूप में इस महाद्वीप की स्थिति और मज़बूत होती है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की लगभग 68% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, और इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा एशिया और अफ्रीका में होगा.
 

8.दुनिया के शीर्ष 10 सबसे तेजी से बढ़ते शहर

दुनिया के शीर्ष 10 सबसे तेजी से बढ़ते शहर
8

बैंगलोर, भारत
हो चि मिंच सिटी, वियतनाम
दिल्ली, भारत
हैदराबाद, भारत
मुंबई, भारत
शेनझेन, चीन
गुआंगज़ौ, चीन
सूज़ौ, चीन
रियाद, सऊदी अरब
मनीला, फिलिप्पीन्स

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Maharashtra: 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचने की ऐसी भयानक सजा, 100 उठक-बैठक लगाने पर छात्रा की मौत
Maharashtra: 10 मिनट लेट स्कूल पहुंचने की ऐसी भयानक सजा, 100 उठक-बैठक लगाने पर छात्रा की मौत
Rashifal 17 November 2025: व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
व्यापार, सेहत और करियर के लिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन? पढ़ें आज का अपना राशिफल
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार
दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकी उमर के सहयोगी को किया गिरफ्तार
IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान
IND vs SA: 'ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने मांगी...' हेड कोच गौतम गंभीर ने पिच को लेकर दिया बड़ा बयान
'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग
'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mobile Wallpaper: अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता
अशांति और समस्याओं से भरा है जीवन तो मोबाइल पर लगाएं ऐसे वॉलपेपर, शांति के साथ आएगी सकारात्मकता
पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ
पुराना फोन खरीदने जा रहे हैं रुकिए! पहले ये 5 काम जरूर कर लें नही तो बन जाएंगे बेवकूफ
तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट
तारक मेहता के जेठालाल ने 45 दिनों में कैसे घटाया 16 किलो वज़न? ये है 57 की उम्र में दिलीप जोशी का फैट से फिट सीक्रेट
शरीर के किस अंग सबसे ज़्यादा ठंड लगती है? तापमान गिरने संवेदनशील हो जाता है ये बॉडी पार्ट 
शरीर के किस अंग सबसे ज़्यादा ठंड लगती है? तापमान गिरने संवेदनशील हो जाता है ये बॉडी पार्ट
ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं
ये 5 गलतियां आपकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE