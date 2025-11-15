भारत का ये शहर है दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाला, जानें फास्ट ग्रोइंग कंट्री में और कौन-कौन हैं

7 . 2050 तक विश्व की लगभग 68% जनसंख्या शहरों में रह रही होगी

7

सैविल्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते 15 शहरों में से 14 एशिया में हैं, जिससे वैश्विक शहरी विस्तार के केंद्र के रूप में इस महाद्वीप की स्थिति और मज़बूत होती है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की लगभग 68% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, और इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा एशिया और अफ्रीका में होगा.

