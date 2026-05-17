भारत के ये 7 शहर गर्मियों में तंदूर और सर्दियों में फ्रीजर बन जाते हैं, आखिर क्यों इतना ‘ट्रिप’ करता है यहां का मौसम?

1 . मौसम में इतना तीव्र बदलाव होता क्यों है?

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जिस शहर में सुबह से रात तक जहां एसी के बिना रहना मुश्किल होता है, उसी शहर में कुछ महीनों बाद लोग हीटर के बिना नहीं रह पाते. भारत में कुछ शहर ऐसे हैं जहां मौसम सिर्फ बदलता नहीं, बल्कि चरम पर पहुंच जाता है. गर्मियों में सड़कें आग उगलती हैं और सर्दियों में हाथ सुन्न होने लगते हैं. मौसम का यह खतरनाक उतार-चढ़ाव का असर लोगों की सेहत, बिजली बिल, पानी की खपत और यहां तक कि नौकरी और रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ने लगता है. यही वजह है कि इन शहरों का मौसम अब वैज्ञानिकों और आम लोगों दोनों के लिए चिंता का विषय बन चुका है. क्योंकि हर साल गर्मी या सर्दी का इन शहरों का रिकार्ड टूटता रहता है. आखिर मौसम में इतना तीव्र बदलाव होता क्यों है?

