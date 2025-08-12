ICC ने शुभमन गिल को दिया खास सम्मान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी
Lucknow Metro: लखनऊ मेट्रो फेज-1बी को मिली हरी झंडी, 11.165 किमी रूट पर बनेंगे 12 स्टेशन
'क्या अब फीजियो तय करेंगे टीम?' BCCI पूर्व चयनकर्ता ने Jasprit Bumrah के वर्कलोड पर उठाए सवाल, एशिया कप खेला तो मिस करेंगे टेस्ट सीरीज
पप्पू यादव की कहानीः तिहाड़ से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे, अब बने रॉबिनहुड
Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद
इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें
Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए ऐसी होगी टीम इंडिया! इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
न्याय के कटघरे में जज! जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी कैसे करेगी कार्रवाई? समझें कानून
KBC 17 के Independence Day स्पेशल एपिसोड में दिखेगी देशभक्ति, शो में नजर आएंगी ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज महिला ऑफिसर्स
Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 12, 2025, 02:03 PM IST
1.शूरवीर
शूरवीर नाम बेटे का रख सकते हैं. इसका अर्थ योद्धा यानी वीर व्यक्ति होता है.
2.भारत
देश के नाम पर बेटे का नाम भारत रख सकते हैं. भारत नाम बहुत ही अच्छा और प्यारा है.
3.वीर
वीर का मतलब बहादुर से होता है. बेटे के लिए वीर नाम चुन सकते हैं. यह नाम अच्छा है.
4.भगत
देश की स्वतंत्रता के लड़े क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से बेटे का नाम भगत रख सकते हैं. यह नाम धार्मिक भी है.
5.स्वतंत्र
बेटे के लिए स्वतंत्र नाम आप चुन सकते हैं. इसका अर्थ आजादी होता है. यह नाम अच्छा है.
6.आजाद
स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा नाम आजाद आप बेटे के लिए रख सकते हैं. आजाद नाम नया और अच्छा है.
7.शौर्य
शौर्य नाम का अर्थ बहादुर और वीर होता है. यह नाम बेटे के लिए अच्छा है.