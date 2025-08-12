Twitter
ICC ने शुभमन गिल को दिया खास सम्मान, ऐसा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

Lucknow Metro: लखनऊ मेट्रो फेज-1बी को मिली हरी झंडी, 11.165 किमी रूट पर बनेंगे 12 स्टेशन

'क्या अब फीजियो तय करेंगे टीम?' BCCI पूर्व चयनकर्ता ने Jasprit Bumrah के वर्कलोड पर उठाए सवाल, एशिया कप खेला तो मिस करेंगे टेस्ट सीरीज

पप्पू यादव की कहानीः तिहाड़ से बिहार की राजनीति के शिखर तक पहुंचे, अब बने रॉबिनहुड

Numerology: यारों के यार होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, हर हाल में करते हैं दोस्तों की मदद

इन 'Good Habits' से भी खतरे में पड़ सकती है सेहत! डॉक्टर की सलाह, Long Healthy Life चाहिए तो तुरंत छोड़ें

Asia Cup 2025 Team India Squad: एशिया कप के लिए ऐसी होगी टीम इंडिया! इन 15 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

न्याय के कटघरे में जज! जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी कैसे करेगी कार्रवाई? समझें कानून

KBC 17 के Independence Day स्पेशल एपिसोड में दिखेगी देशभक्ति, शो में नजर आएंगी ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज महिला ऑफिसर्स

Drone Based Artificial Rain: भारत में पहली बार ड्रोन से करवाई जाएगी बारिश, जानिए कैसे की जाती है बिन मौसम बरसात

लाइफस्टाइल

Baby Boy Names: स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर जन्मे बेटे के लिए चुनें देशभक्ति नाम, यहां देखें लिस्ट

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके घर नन्हा मेहमान आया है तो आप उसके लिए यहां से देशभक्ति नाम चुन सकते हैं. यहां पर लड़कों के लिए अच्छे और प्यारे देशभक्ति से जुड़े नाम दिए गए हैं.

Aman Maheshwari | Aug 12, 2025, 02:03 PM IST

1.शूरवीर

शूरवीर
1

शूरवीर नाम बेटे का रख सकते हैं. इसका अर्थ योद्धा यानी वीर व्यक्ति होता है.

2.भारत

भारत
2

देश के नाम पर बेटे का नाम भारत रख सकते हैं. भारत नाम बहुत ही अच्छा और प्यारा है.

3.वीर

वीर
3

वीर का मतलब बहादुर से होता है. बेटे के लिए वीर नाम चुन सकते हैं. यह नाम अच्छा है.

4.भगत

भगत
4

देश की स्वतंत्रता के लड़े क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से बेटे का नाम भगत रख सकते हैं. यह नाम धार्मिक भी है.

5.स्वतंत्र

स्वतंत्र
5

बेटे के लिए स्वतंत्र नाम आप चुन सकते हैं. इसका अर्थ आजादी होता है. यह नाम अच्छा है.

6.आजाद

आजाद
6

स्वतंत्रता दिवस से जुड़ा नाम आजाद आप बेटे के लिए रख सकते हैं. आजाद नाम नया और अच्छा है.

7.शौर्य

शौर्य
7

शौर्य नाम का अर्थ बहादुर और वीर होता है. यह नाम बेटे के लिए अच्छा है.

8.स्वराज

स्वराज
8

स्वराज यानी खुद का शासन और अपना राज्य होना. स्वराज नाम बेटे के लिए अच्छा है. आप इन नामों में से कोई नाम बेटे के लिए चुन सकते हैं.

