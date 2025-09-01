खुद की वैल्यू बढ़ाना है तो जान लें ये 10 सिद्धांत, कुछ भी बोलने से पहले दस बार सोचेंगे लोग

2 . किसी पार्टी में कब न जाएं

2

अगर आपको किसी पार्टी में देर से बुलाया जाएं तो साफ मना कर दें कि आप नहीं आ सकते. ऐसा तब होता है जब लोग आपको बुलाना तो नहीं चाहते लेकिन फॉर्मेलिटी में लास्ट मोमेंट पर इंवाइट करते हैं. अगर आप चले गए तो आपकी वेल्यू कम हो जाएगी और नहीं गए तो वेल्यू बढ़ेगी.