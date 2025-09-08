Cholesterol Risk: शरीर के किस अंग में सबसे पहले जमता है कोलेस्ट्रॉल? हार्ट अटैक ही नहीं, इन 5 बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है

1 . गलत खानपान के कारण शरीर में वसायुक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं

1

खराब कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जिसके रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. खराब जीवनशैली और गलत खानपान के कारण शरीर में वसायुक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं और रक्त प्रवाह बाधित होता है. इससे हार्ट अटैक जैसी घातक स्थिति पैदा हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल न केवल हृदय के लिए हानिकारक है, बल्कि शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है. तो आइए आज जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले कहाँ जमा होता है और यह शरीर को किस तरह के नुकसान पहुंचाता है.

