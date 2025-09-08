FacebookTwitterYoutubeInstagram
Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड

Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

Jharkhand: कूड़े के ढेर में मिला महिला का अधजला शव, निर्मम हत्या के बाद फेंकी गई बॉडी, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति

Cholesterol Risk: शरीर के किस अंग में सबसे पहले जमता है कोलेस्ट्रॉल? हार्ट अटैक ही नहीं, इन 5 बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा आज का मौसम? नोएडा-गाजियाबाद या गुरुग्राम में बारिश होगी?

रूस को घेरने के लिए भारत जैसे देशों पर और टैरिफ की प्लानिंग, ट्रंप ने कहा पुतिन को अब...

मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'

ट्रायल में पूरी तरह कारगर रही रूस की कैंसर वैक्सीन, जानें मरीजों के लिए कब होगी उपलब्ध

Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स

लाइफस्टाइल

Cholesterol Risk: शरीर के किस अंग में सबसे पहले जमता है कोलेस्ट्रॉल? हार्ट अटैक ही नहीं, इन 5 बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है

खराब कोलेस्ट्रॉल के मरीजों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर के किस अंग में सबसे पहले खराब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है? और खराब कोलेस्ट्रॉल न केवल हृदय संबंधी समस्याओं, बल्कि 5 अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है.

ऋतु सिंह | Sep 08, 2025, 08:23 AM IST

1.गलत खानपान के कारण शरीर में वसायुक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं

गलत खानपान के कारण शरीर में वसायुक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं
1

खराब कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जिसके रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. खराब जीवनशैली और गलत खानपान के कारण शरीर में वसायुक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं और रक्त प्रवाह बाधित होता है. इससे हार्ट अटैक जैसी घातक स्थिति पैदा हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल न केवल हृदय के लिए हानिकारक है, बल्कि शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है. तो आइए आज जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले कहाँ जमा होता है और यह शरीर को किस तरह के नुकसान पहुंचाता है. 
 

2.कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहां से शुरू होता है?

कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कहां से शुरू होता है?
2

कोलेस्ट्रॉल की समस्या तब होती है जब बहुत ज़्यादा तला हुआ या वसायुक्त खाना खाया जाता है. कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा नसों की दीवारों से चिपकता है. वसा ख़ास तौर पर धमनियों में जमा हो जाती है. इससे ब्लड वाहिकाएं और धमनियां संकरी हो जाती हैं और रक्त प्रवाह बाधित होता है.  अब चलिए जानते हैं खराब कोलेस्ट्रॉल से किन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है?
 

3.दिल का दौरा

दिल का दौरा
3

धमनियों में खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव से रक्त प्रवाह बाधित होता है. इससे हृदय तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है. यही स्थिति हार्ट अटैक का मुख्य कारण है. खासकर, कोरोनरी धमनियों में प्लाक के बढ़ने से हृदय संबंधी समस्याएँ बढ़ जाती हैं. 
 

4.स्ट्रोक का खतरा

स्ट्रोक का खतरा
4

मस्तिष्क की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है. इससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. यह स्थिति मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुँचाती है. इसके परिणामस्वरूप लकवा या बोलने में समस्या हो सकती है. 
 
 

5.पेरिफेरल आर्टरी डिजीज

पेरिफेरल आर्टरी डिजीज
5

पैरों और बाजुओं की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव परिधीय धमनी रोग (पेरिफेरल आर्टरी डिजीज) के खतरे को बढ़ा सकता है. इससे पैरों में दर्द, सुन्नता और अन्य गंभीर क्षति हो सकती है. 
 

6.हाई बीपी

हाई बीपी
6

कोलेस्ट्रॉल के कारण धमनियाँ संकरी हो जाती हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है. नतीजतन, हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं. 

