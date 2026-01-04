FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'

VIRAL VIDEO: मोनालिसा के बाद छाई माघ मेले में दातुन बेचने वाली बासमती, लोग बोले- 'असली खूबसूरती तो यहां है'

UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत के किस राज्य में है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र? जहां -40 डिग्री पर 24 घंटे सेना की रहती है निगाह 

India's highest battlefield: क्या आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंच वारजोन भारत के किस राज्य में है जहां पर सेना 24 घंटे माइनस 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पर तैनात है. ये जगह तीन देशोंक के बीच का निर्णायक स्थान रणनीतिक विरासत क्यों कहा जाता है.

ऋतु सिंह | Jan 04, 2026, 08:54 PM IST

1.यहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है

यहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है
1

भारत के उत्तरी भाग को सुशोभित करने वाली हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हमारे देश का गौरव हैं. इसी हिमालय श्रृंखला में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र. यहां जहां नजर उठाएंगे सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी. समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर स्थित इस जगह का मौसम दुनिया के सबसे कठोर मौसमों में से एक है.

Advertisement

2.हिमालय का मुकुट कहलाता है ये जोन

हिमालय का मुकुट कहलाता है ये जोन
2

जी हां हम बात सियाचिन ग्लेशियर की कर रहे हैं जिसे "हिमालय का मुकुट" कहा जाता है. सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है. यह भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जल का स्रोत है और दुनिया का सबसे ऊँचा युद्धक्षेत्र भी है.

 

3.ये भारत की सुरक्षा, जल और भविष्य का सबसे ऊँचा मोर्चा

ये भारत की सुरक्षा, जल और भविष्य का सबसे ऊँचा मोर्चा
3

सियाचिन ग्लेशियर केवल ऊँचाई या विस्तार तक सीमित नहीं है. यह इलाका भारत की सीमाई सुरक्षा, जल सुरक्षा और जलवायु अध्ययन तीनों का केंद्र है. यहां की मौजूदगी भारत को उत्तरी सीमाओं पर रणनीतिक बढ़त देती है और भविष्य की चुनौतियों के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है.

4.तीन देशों के बीच निर्णायक स्थान

तीन देशों के बीच निर्णायक स्थान
4

सियाचिन लद्दाख के उत्तरी हिस्से में, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में फैला है. इसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियरों में शामिल करता है. यह भारत-पाकिस्तान-चीन के समीप स्थित है, इसलिए इसका नियंत्रण सिर्फ भूभाग नहीं, संतुलन (balance of power) तय करता है.

TRENDING NOW

5.जल सुरक्षा का मौन प्रहरी

जल सुरक्षा का मौन प्रहरी
5

सियाचिन का महत्व भविष्य में और बढ़ने वाला है. ग्लेशियर के पिघलने से निकलने वाला पानी नुब्रा, श्योक और फिर सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा बनता है. यह जल लद्दाख और निचले इलाकों की कृषि पीने के पानी, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए जीवनरेखा है. जलवायु परिवर्तन के दौर में ग्लेशियर का संरक्षण सीधे भारत की जल-सुरक्षा से जुड़ा है.

6.यहां होती है मानव सहनशक्ति की परीक्षा

यहां होती है मानव सहनशक्ति की परीक्षा
6

सियाचिन को दुनिया का सबसे ऊँचा युद्धक्षेत्र कहा जाता है, जहाँ भारतीय सैनिक 5,400 से 7,000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर तैनात रहते हैं. यहाँ तापमान सर्दियों में –40°C से नीचे चला जाता है, ऑक्सीजन बेहद कम होती है और बर्फीले तूफ़ान आम हैं. इस मोर्चे पर चुनौती दुश्मन से अधिक प्रकृति से लड़ने की होती है.

7.पर्यावरण और विज्ञान का प्रयोगशाला

पर्यावरण और विज्ञान का प्रयोगशाला
7

सियाचिन आज जलवायु परिवर्तन के अध्ययन का भी अहम केंद्र है. ये क्षेत्र वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि हिमालयी क्षेत्र भविष्य में कैसे बदलेगा. यह इलाका भारत के लिए पर्यावरणीय चेतावनी संकेत भी है. ग्लेशियर का सिकुड़ना, बर्फ की परतों में बदलाव और तापमान पैटर्न स्टडी का अहम केंद्र बन चुका है.

8.बर्फ में लिखा भारत का संकल्प

बर्फ में लिखा भारत का संकल्प
8

सियाचिन ग्लेशियर केवल बर्फ का विस्तार नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता, सैनिकों के बलिदान और आने वाली पीढ़ियों की जल-सुरक्षा का प्रतीक है. हिमालय का यह मुकुट हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र की रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि प्रकृति की समझ और संरक्षण से भी होती है.

9.क्या है भविष्य का सवाल: सुरक्षा या संरक्षण

क्या है भविष्य का सवाल: सुरक्षा या संरक्षण
9

आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि ये क्षेत्र भविष्य की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए जरूरी है या पर्यावरण संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन के बीच संतुलन बनाने के लिए. सियाचिन का भविष्य सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि जलवायु नीति और कूटनीति से भी जुड़ा होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा
दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम
दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम
बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'
बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'
Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी 
Scooty for Women: ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए परफेक्ट, कम बजट में धांसू फिचर्स के साथ मिल जाएंगी ये 5 स्कूटी
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
प्रकृति की खूबसूरत लेकिन कातिल चिड़िया, इसे सिर्फ छूने से मार सकता है लकवा
MORE
Advertisement
धर्म
Black Thread knotting Rule: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब 
Numerology: किस उम्र में बजेगी आपकी शादी की शहनाई? Birth Date में छुपा है इसका जवाब
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Numeology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं को 30 साल की उम्र से पहले शादी कभी नहीं करनी चाहिए, वरना वैवाहिक जीवन बन जाएगा नरक
Basant Panchami: बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?  
इस बार बसंत पंचमी पर क्यों नहीं होंगे विवाह-गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ काम? सरस्वती पूजा के दिन क्यों लगी ये रोक?
Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?
MORE
Advertisement