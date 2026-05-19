भारत के किस राज्य में 5 नदियां एक साथ मिलती हैं? 'पंचनद का संगम' में डुबकी लगाने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है

1 . प्रयागराज में 3, लेकिन यहां 5 नदियों का होता है संगम

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भारत में संगम की बात होते ही सबसे पहले प्रयागराज का नाम याद आता है, जहां तीन नदियों का मिलन आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी जगह भी मौजूद है, जहां दो या तीन नहीं बल्कि पांच नदियां एक साथ आकर मिलती हैं? यही वजह है कि यह स्थान अब धीरे-धीरे आध्यात्मिक पर्यटन और जनरल नॉलेज दोनों का बड़ा आकर्षण बनता जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोग इस अनोखे संगम के बारे में जानते हैं. जबकि यहां का दृश्य बरसात के मौसम में इतना अद्भुत होता है कि दूर-दूर से लोग इसे देखने पहुंचते हैं. कई लोग इसे प्रकृति और आस्था का दुर्लभ संगम भी कहते हैं. (फोटो एआई)

