भारत के किस राज्य में 5 नदियां एक साथ मिलती हैं? 'पंचनद का संगम' में डुबकी लगाने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है

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ऋतु सिंह | May 19, 2026, 11:16 AM IST
1. प्रयागराज में 3, लेकिन यहां 5 नदियों का होता है संगम
भारत में संगम की बात होते ही सबसे पहले प्रयागराज का नाम याद आता है, जहां तीन नदियों का मिलन आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी जगह भी मौजूद है, जहां दो या तीन नहीं बल्कि पांच नदियां एक साथ आकर मिलती हैं? यही वजह है कि यह स्थान अब धीरे-धीरे आध्यात्मिक पर्यटन और जनरल नॉलेज दोनों का बड़ा आकर्षण बनता जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोग इस अनोखे संगम के बारे में जानते हैं. जबकि यहां का दृश्य बरसात के मौसम में इतना अद्भुत होता है कि दूर-दूर से लोग इसे देखने पहुंचते हैं. कई लोग इसे प्रकृति और आस्था का दुर्लभ संगम भी कहते हैं. (फोटो एआई)
2.उत्तर प्रदेश में है पांच नदियों का यह अनोखा मिलन
यह खास जगह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित पंचनद क्षेत्र है. यहां यमुना के साथ चंबल, सिंध, पाहुज और कारी नदी आकर मिलती हैं. पांच नदियों का एक साथ संगम होने के कारण इसे पंचनद या पंचगंगा संगम कहा जाता है. यह इलाका जालौन, इटावा और मध्य प्रदेश के भिंड क्षेत्र के करीब पड़ता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, बरसात के समय यहां अलग-अलग रंगों के पानी को मिलते हुए साफ देखा जा सकता है. यही दृश्य इस स्थान को बाकी संगमों से अलग बनाता है. (फोटो एआई)
3.क्यों बढ़ रही है इस जगह की चर्चा
पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया और ट्रैवल कंटेंट के बढ़ते प्रभाव के कारण पंचनद की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. लोग अब सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि ऐसी जगहों की तलाश में हैं जहां इतिहास, प्रकृति और आध्यात्मिकता एक साथ महसूस हो सके.
यही वजह है कि पंचनद अब धार्मिक यात्रियों के साथ-साथ ट्रैवल फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों को भी आकर्षित कर रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहां लगने वाला मेला क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा सहारा बनता है. इससे छोटे दुकानदारों, नाव चलाने वालों और स्थानीय कारोबारियों की कमाई बढ़ती है. (फोटो एआई)
4.आस्था से जुड़ी हैं कई प्राचीन मान्यताएं
पंचनद क्षेत्र को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं. माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में समय बिताया था. यहां मौजूद प्राचीन मंदिर और आश्रम इस मान्यता को और मजबूत करते हैं. स्थानीय श्रद्धालुओं का विश्वास है कि पंचनद में स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है. हालांकि इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आस्था के कारण हर साल हजारों लोग यहां पहुंचते हैं. (फोटो एआई)
5.सिर्फ धार्मिक नहीं, पर्यावरण के लिहाज से भी खास है पंचनद
यह क्षेत्र सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है. चंबल और यमुना के आसपास के इलाकों में घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, नदियों के संगम वाले क्षेत्र कई जलीय जीवों के लिए प्राकृतिक आवास का काम करते हैं.
यही कारण है कि पर्यावरणविद अब ऐसे क्षेत्रों के संरक्षण पर भी जोर दे रहे हैं. अगर इन नदी तटों को सही तरीके से विकसित किया जाए, तो यह जगह धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ इको-टूरिज्म का बड़ा केंद्र बन सकती है. (फोटो एआई)
6. क्यों खास है पंचनद की कहानी?
भारत में नदियों को सिर्फ जलधारा नहीं, बल्कि संस्कृति की आत्मा माना जाता है. पंचनद की कहानी इसी परंपरा का एक अनोखा उदाहरण है. जहां एक ओर यह जगह लोगों की आस्था से जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर यह बताती है कि प्रकृति के कुछ चमत्कार आज भी आम लोगों की नजरों से दूर हैं. आज जब लोग नई और अनदेखी जगहों की तलाश में रहते हैं, तब पंचनद जैसे स्थल भारत की छिपी हुई सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने लाने का काम कर रहे हैं. (फोटो एआई)
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