दुनिया के 10 सबसे बड़े तख्ता पलट आंदोलन: जहां Gen Z के विद्रोह के चलते गिरीं सरकारें

1 . जेन जी के आंदोलन- जिन्होंने सरकारों को उखाड़ फेंका

1

जन असंतोष हमेशा से ही देशों के राष्ट्रपतियों के लिए चुनौती रहा है. कुछ आंदोलनों ने सिर्फ़ एक सरकार के ख़िलाफ़ ही नहीं, बल्कि कई देशों के राजनीतिक ढाँचे को हिलाकर रख दिया है. पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कई शक्तिशाली आंदोलन हुए हैं, जिनके कारण कई नेताओं को इस्तीफ़ा देना पड़ा है. नेपाल भी अब ऐसे ही आंदोलनों वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है. आइए अब उन शीर्ष 10 घटनाओं पर नज़र डालते हैं जहाँ जनाक्रोश के कारण सरकारें और नेता गिर गए.

