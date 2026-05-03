किन देशों में सच बोलने की है आज़ादी और कहां दबाई जाती है प्रेस की आवाज़? जानिए भारत की स्थिति क्या कहती है

1 . 3 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

1

आप रोज जो खबरें पढ़ते हैं, क्या वे बिना दबाव के लिखी जाती हैं? 3 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसी सवाल को सामने लाता है. दुनिया के कई हिस्सों में पत्रकार खुलकर काम कर पाते हैं, जबकि कुछ देशों में सच्चाई कहना जोखिम भरा होता है. यह फर्क सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं, बल्कि आम लोगों के अधिकार और फैसलों को भी प्रभावित करता है. तो चलिए जानें किन देशों में सच बोलने की है आज़ादी है और कहां प्रेस की आवाज दबा दी जाती है और भारत इस मामले में कहां करता है स्टैंड. (फोटो एआई)