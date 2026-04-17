किन 7 देशों में भारतीय रुपया है पावरफुल? आप कम पैसों में भी आसानी से कर सकते हैं फॉरेन ट्रेवल  

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 17, 2026, 09:20 AM IST
1. रुपये की ताकत का असली फायदा क्या है?
जब किसी देश में आपकी करेंसी मजबूत होती है, तो वहां रहने, खाने और घूमने का खर्च काफी कम हो जाता है.मतलब वही 50 हजार से 80 हजार रुपये का बजट, जो भारत में एक लग्जरी ट्रिप नहीं देता, विदेश में आपको पूरा अनुभव दे सकता है. Photo Credit: AI
2.वियतनाम
वियतनाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. यहां 5 से 6 दिन का ट्रिप लगभग 45 हजार से 65 हजार रुपये में हो सकता है जिसमें फ्लाइट, होटल और खाना शामिल हो सकता है अगर पहले से बुकिंग की जाए. Photo Credit: AI
3.लाओस
दक्षिणपूर्व एशिया का एक देश लाओस, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, में भारतीय रुपये के मुकाबले लगभग 235 लाओ किप का मूल्य है. लाओस में 100 रुपये की क्रय शक्ति लगभग 23,500 रुपये के बराबर है.
4. इंडोनेशिया
इंडोनेशिया आने वाले पर्यटकों की संख्याहर साल बढ़ती है. इंडोनेशिया में एक भारतीय रुपया 183 इंडोनेशियाई रुपयों के बराबर है. यहां 100 रुपये 18,300 रुपये के बराबर हैं. इंडोनेशिया में भी 50 हजार से 70 हजार रुपये में आराम से ट्रैवल किया जा सकता है. Photo Credit: AI
5.उज़्बेकिस्तान
अपने ऐतिहासिक सिल्क रोड और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध उज़्बेकिस्तान भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनता जा रहा है. यहाँ एक रुपया लगभग 131 उज़्बेकिस्तानी सोम के बराबर है. सौ रुपये यहाँ 13,100 रुपये के बराबर हैं. भारतीय पर्यटकों के लिए उज़्बेकिस्तान ई-वीज़ा की सुविधा भी उपलब्ध है. Photo Credit: AI
6.पैराग्वे
दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे कम बजट वाले यात्रियों के लिए स्वर्ग है. यहाँ एक रुपया लगभग 70 पैराग्वेयन गुआरानी के बराबर है. पैराग्वे का डेली खर्च कम है, लेकिन यहां फ्लाइट महंगी पड़ सकती है. कुल बजट 90 हजार से 1.3 लाख रुपये तक जा सकता है.
7.दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरिया के अनुमान से हैरान न हों, क्योंकि दक्षिण कोरिया में 1 भारतीय रुपया लगभग 16 कोरियाई वॉन के बराबर है. यहां 100 रुपये 1,600 रुपये के बराबर हैं. यहां का स्ट्रीट फ़ूड और खरीदारी आपके बजट को नियंत्रित करने में बेहतरीन साबित होते हैं.
दक्षिण कोरिया थोड़ा महंगा देश है, लेकिन अगर आप स्ट्रीट फूड और बजट स्टे चुनते हैं, तो 70 हजार से 1 लाख रुपये में 5 दिन का ट्रिप संभव है.
8.कंबोडियन
अंगकोर वाट मंदिर के लिए प्रसिद्ध कंबोडिया में, एक भारतीय रुपया लगभग 48 कंबोडियन रियाल के बराबर है. यहां 100 रुपये का नोट लगभग 4,800 रियाल के बराबर है. कंबोडिया में 50 हजार से 75 हजार रुपये में अच्छा ट्रिप प्लान किया जा सकता है. अंगकोर वाट देखने का अनुभव इस बजट को पूरी तरह वर्थ बना देता है. Photo Credit: AI
9.असली खर्च कहां होता है, लोग अक्सर यहीं गलती करते हैं
बहुत लोग सिर्फ करेंसी देखकर प्लान बनाते हैं, लेकिन असल खर्च फ्लाइट टिकट में होता है. अगर आप 2 से 3 महीने पहले बुकिंग करें, तो 20 से 40 प्रतिशत तक खर्च कम हो सकता है. ऑफ-सीजन में जाने से होटल भी सस्ते मिलते हैं. Photo Credit: AI
10.विदेश घूमना अब सपना नहीं रहा
अगर आपका बजट 50 हजार से 80 हजार रुपये है, तो अब विदेश यात्रा पूरी तरह संभव है. बस आपको सही देश, सही समय और स्मार्ट बुकिंग चुननी होगी. विदेश घूमना अब सिर्फ सपना नहीं रहा. भारतीय रुपये की ताकत का सही इस्तेमाल करके आप कम बजट में भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं. अगर आप इस साल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन देशों को जरूर देखें क्योंकि यहां आपका पैसा ज्यादा काम करता है और अनुभव भी बड़ा मिलता है. Photo Credit: AI
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