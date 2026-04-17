किन 7 देशों में भारतीय रुपया है पावरफुल? आप कम पैसों में भी आसानी से कर सकते हैं फॉरेन ट्रेवल  

10 . विदेश घूमना अब सपना नहीं रहा

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अगर आपका बजट 50 हजार से 80 हजार रुपये है, तो अब विदेश यात्रा पूरी तरह संभव है. बस आपको सही देश, सही समय और स्मार्ट बुकिंग चुननी होगी. विदेश घूमना अब सिर्फ सपना नहीं रहा. भारतीय रुपये की ताकत का सही इस्तेमाल करके आप कम बजट में भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं. अगर आप इस साल ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन देशों को जरूर देखें क्योंकि यहां आपका पैसा ज्यादा काम करता है और अनुभव भी बड़ा मिलता है. Photo Credit: AI

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