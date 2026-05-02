एसी का यह छोटा सा बटन बचा सकता है आपका बड़ा बिजली बिल, लेकिन चालू करने से पहले जान लें ये जरूरी बात 

1 . एक ऐसा फीचर है जो बिजली की खपत को कम करता है

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गर्मी से राहत के लिए एसी से बेहतरीन कुछ नहीं लगता लेकिन जब इसका बिल आता है तो गर्मी का ताप पूरे बजट को जला देता है. महीने के अंत में आने वाला भारी-भरकम बिजली का बिल कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाता है. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके एसी रिमोट में एक ऐसा फीचर है जो बिजली की खपत को काफी हद तक कम कर सकता है. (फोटो एआई)

