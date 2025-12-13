FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी के लिए exams.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 जनवरी तक करें अप्लाई

सीयूईटी पीजी के लिए exams.nta.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 14 जनवरी तक करें अप्लाई

पाकिस्तान के खिलाफ फिर फुस्स हुए वैभव सूर्यवंशी, Mohammad Sayyam के सामने नहीं चल पाया जादुई बल्ला

पाकिस्तान के खिलाफ फिर फुस्स हुए वैभव सूर्यवंशी, Mohammad Sayyam के सामने नहीं चल पाया जादुई बल्ला

जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?

जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चीलों का झुंड मंडरा रहा है, क्या कोई बड़ी आपदा आने वाली है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम

Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम

कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?

कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?

Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता

Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत के इन राज्यों में शराब पीना ही नहीं, रखना भी अपराध है, जेल और भारी जुर्माने के बाद मिलती है रिहाई​​​​​​​

भारत में शराब पीने ही नहीं रखने के भी नियम हैं. अगर आप भारते के इन 5 राज्यों में जा रहे तो शराब पीने ही नहीं, रखने की भी भूल न करें. क्योंकि अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती भारी जुर्माने और जेल की वजह बन सकती है.

ऋतु सिंह | Dec 13, 2025, 06:03 PM IST

1.शराब से जुड़े कानून बेहद सख्त हो सकते हैं

शराब से जुड़े कानून बेहद सख्त हो सकते हैं
1

शराब से जुड़े कानून बेहद सख्त हो सकते हैं और इनके उल्लंघन पर गिरफ्तारी, जुर्माना और लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए यात्रा या निवास के दौरान स्थानीय नियमों की जानकारी बेहद ज़रूरी है. कानून की अनदेखी नहीं, समझदारी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है.

भारत में शराबबंदी (Liquor Ban) राज्यों के अपने-अपने कानूनों के तहत लागू है. नीचे किन राज्यों में शराब पूरी तरह/लगभग प्रतिबंधित है और पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई होती है, चलिए जानें.
 

Advertisement

2.बिहार

बिहार
2

बिहार में पूर्ण शराबबंदी (2016 से लागू) है. यहां शराब का उत्पादन, बिक्री, खरीद, भंडारण और सेवन  सब अवैध है. बिहार में शराब पीते पकड़े गए तो 3 महीने तक की जेल या ₹5,000 जुर्माना होता है. वहीं शराब रखने/बेचने पर  5 से 10 साल की जेल, ₹1 लाख तक जुर्माना लगता है. अगर शराब घर/वाहन से मिली तो घर सील, वाहन जब्त तक हो सकता है. 

3.गुजरात

गुजरात
3

गुजरात में भी शराब पर बंदी (1960 से) है और सिर्फ परमिट पर सीमित मेडिकल कारणों से अनुमति है. वहीं अगर आप शराब पीते या रखने के जुर्म में पड़के जाते हैं तो यहां आपको 3 साल तक जेल और ₹5,000 जुर्माना का जुर्माना देना होगा. वहीं तस्करी या बिक्री पर 10 साल तक जेल होगी. यहां बिना परमिट शराब रखना गंभीर अपराध है.
 

4.नगालैंड

नगालैंड
4

नगालैंड में भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध (1989 से) है. यहां शराब पीने या बेचने पर 6 महीने से 3 साल तक जेल और जुर्माना भी लग सकता है.
 

TRENDING NOW

5.मिज़ोरम

मिज़ोरम
5

 मिज़ोरम में शराब 2019 से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं. हालांकि कु कुछ धार्मिक व पारंपरिक छूट सीमित है लेकिन आम दिनों में अगर  शराब पीते या बेचते मिले तो 6 महीने से 3 साल जेल और जुर्माना लग सकता है. 
 

6.लक्षद्वीप

लक्षद्वीप
6

लक्षद्वीप में भी शराब पूर्ण प्रतिबंधित है. केवल कुछ द्वीपों और पर्यटकों को सीमित अनुमति है. अनधिकृत शराब बेचने या पीने पर जेल + जुर्माना है. वहीं पर्यटकों का परमिट रद्द हो सकता है
 

7.जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए

जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए
7

शराबबंदी वाले राज्यों में दूसरे राज्य से लाई गई शराब भी अपराध है. होटल, घर या गाड़ी — कहीं भी शराब मिलने पर केस बन सकता है. कानून स्थानीय नागरिक और पर्यटक दोनों पर समान लागू होता है. कई मामलों में जमानत मुश्किल हो सकती है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम
Chef और Cook में क्या अंतर होता है? जानें एक का दूसरे से कैसे अलग होता है काम
कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?
कितने दिनों के अंतराल कान को साफ करते रहना चाहिए?
Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता
Lionel Messi की ये 5 बातें गांठ बांध ली तो सफलता चूमेगी कदम, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता
वो जानवर जिसके शरीर के हर हिस्से में होता है दिमाग, इनका नर्वस सिस्टम देख साइंटिस्ट भी हैरान
वो जानवर जिसके शरीर के हर हिस्से में होता है दिमाग, इनका नर्वस सिस्टम देख साइंटिस्ट भी हैरान
किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय
किस डिग्री को कहा जाता है Financial Doctor? कोर्स पूरा करने के बाद मोटी कमाई तय
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 13 December 2025: आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
आज इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा, पढ़ें मेष से लेकर मीन तक का राशिफल
Mulank 5 Horoscope: 2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
2026 मूलांक 5 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Mulank 4 Horoscope: 2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा?  यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल 
2026 मूलांक 4 के लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें 12 महीनों का जॉब-फाइनेंस, हेल्थ और लव- रिलेशनशिप राशिफल
Master Number: डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
डबल डिजीट के 11, 22 और 33 नंबरों को क्यों कहा जाता है मास्टर नंबर, जानें इनसे जीवन पर कैसा पड़ता है प्रभाव
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़ 
Numerology: कोशिश के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती? मूलांक में छिपा है राज़
MORE
Advertisement