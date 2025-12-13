भारत के इन राज्यों में शराब पीना ही नहीं, रखना भी अपराध है, जेल और भारी जुर्माने के बाद मिलती है रिहाई​​​​​​​

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 13, 2025, 06:03 PM IST
1.शराब से जुड़े कानून बेहद सख्त हो सकते हैं
शराब से जुड़े कानून बेहद सख्त हो सकते हैं और इनके उल्लंघन पर गिरफ्तारी, जुर्माना और लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए यात्रा या निवास के दौरान स्थानीय नियमों की जानकारी बेहद ज़रूरी है. कानून की अनदेखी नहीं, समझदारी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है.
भारत में शराबबंदी (Liquor Ban) राज्यों के अपने-अपने कानूनों के तहत लागू है. नीचे किन राज्यों में शराब पूरी तरह/लगभग प्रतिबंधित है और पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई होती है, चलिए जानें.
2.बिहार
बिहार में पूर्ण शराबबंदी (2016 से लागू) है. यहां शराब का उत्पादन, बिक्री, खरीद, भंडारण और सेवन सब अवैध है. बिहार में शराब पीते पकड़े गए तो 3 महीने तक की जेल या ₹5,000 जुर्माना होता है. वहीं शराब रखने/बेचने पर 5 से 10 साल की जेल, ₹1 लाख तक जुर्माना लगता है. अगर शराब घर/वाहन से मिली तो घर सील, वाहन जब्त तक हो सकता है.
3.गुजरात
गुजरात में भी शराब पर बंदी (1960 से) है और सिर्फ परमिट पर सीमित मेडिकल कारणों से अनुमति है. वहीं अगर आप शराब पीते या रखने के जुर्म में पड़के जाते हैं तो यहां आपको 3 साल तक जेल और ₹5,000 जुर्माना का जुर्माना देना होगा. वहीं तस्करी या बिक्री पर 10 साल तक जेल होगी. यहां बिना परमिट शराब रखना गंभीर अपराध है.
4.नगालैंड
नगालैंड में भी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध (1989 से) है. यहां शराब पीने या बेचने पर 6 महीने से 3 साल तक जेल और जुर्माना भी लग सकता है.
5.मिज़ोरम
मिज़ोरम में शराब 2019 से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं. हालांकि कु कुछ धार्मिक व पारंपरिक छूट सीमित है लेकिन आम दिनों में अगर शराब पीते या बेचते मिले तो 6 महीने से 3 साल जेल और जुर्माना लग सकता है.
6.लक्षद्वीप
लक्षद्वीप में भी शराब पूर्ण प्रतिबंधित है. केवल कुछ द्वीपों और पर्यटकों को सीमित अनुमति है. अनधिकृत शराब बेचने या पीने पर जेल + जुर्माना है. वहीं पर्यटकों का परमिट रद्द हो सकता है
7.जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए
शराबबंदी वाले राज्यों में दूसरे राज्य से लाई गई शराब भी अपराध है. होटल, घर या गाड़ी — कहीं भी शराब मिलने पर केस बन सकता है. कानून स्थानीय नागरिक और पर्यटक दोनों पर समान लागू होता है. कई मामलों में जमानत मुश्किल हो सकती है.
