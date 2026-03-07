AI और इंसान में असली स्मार्ट कौन है? जानें बुद्धिमान लोगों के 5 ऐसे गुण जो मशीन कभी नहीं सीख पाएगी

3 . तकनीकी से आगे है इंसान की सोच

हुआंग का कहना है कि लंबे समय तक लोगों ने कोडिंग, गणित या कठिन समस्याओं को हल करने की क्षमता को ही बुद्धिमत्ता का मुख्य पैमाना मान लिया लेकिन एआई के विकास ने इस सोच को बदल दिया है. आज कई तकनीकी कार्य ऐसे हैं जिन्हें मशीनें इंसानों से कहीं अधिक तेज़ी से कर सकती हैं.बावजूद इसके केवल तकनीकी दक्षता को ही ‘स्मार्टनेस’ का संकेत मानना पर्याप्त नहीं रह गया है. उनके मुताबिक भविष्य में सबसे अधिक महत्व उन क्षमताओं का होगा जो इंसानों को मशीनों से अलग बनाती हैं जैसे संवेदनशीलता, इमोशन्स, समझ और दूरदृष्टि. (Photo Credit - AI Generated)