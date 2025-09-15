Diabetes Remedy: ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट

2 . डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखने के लिए क्या करें?

आजकल किसी भी उम्र के व्यक्ति को डायबिटीज या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं. इसलिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है. डायबिटीज होने पर कई लोग मेथी के बीज, चिया सीड्स या करेले के जूस का सेवन करते हैं. लेकिन इससे भी डायबिटीज़ नियंत्रण में नहीं रहती. इसलिए, आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखने का 10-10-10 नियम क्या है? इन नियमों का पालन कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे. अगर आप नियमित रूप से इसका पालन करते हैं, तो आपको शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और आपकी सेहत हमेशा दुरुस्त रहेगी.

