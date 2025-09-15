Diabetes Remedy: ब्लड शुगर कंट्रोल करने का 10-10-10 का फॉर्मूला क्या है?, डायबिटीज में इंसुलिन नेचुरली होगा रेग्युलेट

Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 15, 2025, 07:24 AM IST
1.कई कारण है डायबिटीज के लिए जिम्मेदार
गलत जीवनशैली का असर सेहत पर तुरंत दिखाई देता है. खानपान में बदलाव, काम का तनाव, पोषक तत्वों की कमी, मीठे खाद्य पदार्थों का लगातार सेवन, मानसिक तनाव आदि का सेहत पर तुरंत असर पड़ता है. इसलिए शरीर का अतिरिक्त ध्यान रखना जरूरी है. बढ़े हुए ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने के लिए डाइट में तरह-तरह के खाद्य पदार्थ और गोलियों का सेवन किया जाता है. लेकिन फिर भी डायबिटीज नियंत्रण में नहीं रहती. ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के बाद शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं. इन बदलावों को नजरअंदाज किए बिना तुरंत इलाज करना जरूरी है.
2.डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखने के लिए क्या करें?
आजकल किसी भी उम्र के व्यक्ति को डायबिटीज या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं. इसलिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है. डायबिटीज होने पर कई लोग मेथी के बीज, चिया सीड्स या करेले के जूस का सेवन करते हैं. लेकिन इससे भी डायबिटीज़ नियंत्रण में नहीं रहती. इसलिए, आज हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ को नियंत्रण में रखने का 10-10-10 नियम क्या है? इन नियमों का पालन कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे. अगर आप नियमित रूप से इसका पालन करते हैं, तो आपको शरीर में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और आपकी सेहत हमेशा दुरुस्त रहेगी.
3.45 मिनट में 10 स्क्वैट्स करें
लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से शरीर में शारीरिक गतिविधियों की कमी हो जाती है. इसके अलावा, खाना आसानी से पचता नहीं है. शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण मांसपेशियां ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं कर पातीं. इसलिए, पोषण विशेषज्ञों ने हर 45 मिनट में 10 स्क्वैट्स करने की सलाह दी है. स्क्वैट्स करने से पैरों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और रक्त में मौजूद शुगर को अवशोषित करके उसे ऊर्जा में बदल देती हैं. इसलिए, एक महीने तक इस रूटीन का पालन करने से शरीर को कई फायदे होंगे.
4.भोजन के बाद 10 मिनट टहलें
खाने के बाद शरीर में शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है. ब्लड शुगर को कम करने के लिए कई तरह के पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है. इसलिए, अगर आप भोजन के बाद नियमित रूप से 10 मिनट टहलते हैं, तो रक्त में मौजूद शुगर घुल जाती है. इससे ब्लड शुगर लगभग 22 mg/dL कम हो जाता है. टहलने से ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता. इसके अलावा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल या हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी नहीं बढ़ता. अगर आप नियमित भोजन के बाद 10 मिनट टहलते हैं, तो शरीर को कई फायदे होंगे.
5.कोई 10 हेल्दी चीजें खाएं
रोज की डाइट में शामिल खाद्य पदार्थों का प्रभाव शरीर पर तुरंत दिखाई देता है. इसलिए, आहार में पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए. अगर सफेद ब्रेड या आटे की बजाय ब्राउन राइस, ओट्स और बाजरा जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ती. इसके अलावा, अगर आहार में नियमित रूप से सब्ज़ियां, फल और दालें शामिल की जाएं, तो डायबिटीज नहीं बढ़ता. आहार में मीठे या प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें. हाई फाइबर और प्रोटीन डाइट लेना शुरू करें. यानी 10 आहार जो आपको शुगर को कम करने में मदद करें.
6.डायबिटीज के लक्षण
कई लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे अत्यधिक प्यास लगना, बार-बार मासिक धर्म आना, अत्यधिक भूख लगना, दृष्टि धुंधली होना, थकान आदि.
7.कैसे मैनेज होगी डायबिटीज?
अपने कार्बोहाइड्रेट सेवन को नियंत्रित करें, फाइबर युक्त और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ खाएं. नियमित शारीरिक गतिविधि आपकी मांसपेशियों को ग्लूकोज का उपयोग करने में मदद करती है और ब्लड शुगर को कम करती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
