Immersion Rod Cleaning Tips: इमर्शन रॉड पर जम गई है सफेद परत? साफ करने के लिए अपनाएं 5Rs वाला यह सबसे आसान तरीका

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 14, 2025, 05:41 PM IST
1.Immersion Rod Cleaning hacks
सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली इमर्शन रॉड पर अक्सर सफेद या भूरे रंग की एक कठोर परत जमा हो जाती है. यह परत पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों के कारण बनती है, जिसे लाइमस्केल कहा जाता है. इस परत के जमने से रॉड की हीटिंग क्षमता कम हो जाती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है. इस मुश्किल दाग को हटाने के लिए यहां 5Rs वाला एक सबसे आसान और प्रभावी तरीका बताया गया है, जिसे आप घर पर ही अपना सकते हैं..
2.रॉड को भिगोकर रखें
सफाई शुरू करने से पहले रॉड को एक ऐसे घोल में भिगोना ज़रूरी है जो कठोर परत को ढीला कर दे. एक प्लास्टिक या कांच के बर्तन में सफ़ेद सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं. इमर्शन रॉड के हीटिंग एलिमेंट वाले हिस्से को इस घोल में कम से कम 2 से 3 घंटे या, अगर दाग बहुत ज़िददी हैं, तो रात भर के लिए डुबोकर छोड़ दें. सिरका एसिडिक होता है, जो लाइमस्केल के क्षारीय जमाव को घोलना शुरू कर देता है.
3.गंदगी को हटाने के लिए करें ये काम
भिगोने के बाद अब जमा हुई परत को हटाने का समय है. रॉड को घोल से बाहर निकालें. पुराने टूथब्रश या सफ़ाई वाले स्क्रब पैड का उपयोग करें. रॉड को रगड़ते समय ध्यान रखें कि आप हीटिंग एलिमेंट या तार को कोई नुकसान न पहुंचाएं. कठोर स्टील वूल का उपयोग न करें.
4.नींबू या बेकिंग सोडा से रगड़ें
अगर कुछ जिददी दाग अब भी रह गए हैं, तो इस चरण में उनका सफाया करें. नींबू के आधे टुकड़े पर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लगाएं और उसे सीधे रॉड की सतह पर रगड़ें. नींबू का सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा की हल्की रगड़ने की शक्ति मिलकर बची हुई गंदगी को प्रभावी ढंग से हटाती है.
5.अच्छी तरह से धोना जरूरी
सफ़ाई पूरी होने के बाद, रॉड को अच्छी तरह से धोना बहुत जरूरी है. रॉड को साफ, ताजे पानी से धोएं ताकि सिरका, बेकिंग सोडा और गंदगी का कोई भी अवशेष न रहे. सुनिश्चित करें कि आप रॉड को इस्तेमाल करने से पहले उसे पूरी तरह से सूखने दें.
6.जरूरत पड़ने पर दोहराएं
अगर रॉड पर बहुत मोटी परत जम गई है, तो आपको यह प्रक्रिया दोहराने की आवश्यकता हो सकती है. रॉड की चमक वापस पाने के लिए इस प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार दोहराएं. इस पूरे प्रोसेस में आपको 5 रुपये से ज्यादा खर्च नहीं होगा.
