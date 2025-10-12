Winter Care: क्या इस साल पड़ेगी ज्यादा ठंड? जानिए क्या है La Nina Effect, जिसपर वैज्ञानिक जता रहे हैं चिंता

Amazing Village: दुनिया के इस गांव में हर कोई है ज्योतिष, चुटकियों में बता देता है भविष्य
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 12, 2025, 08:57 PM IST
1.क्या है ला-नीना इफेक्ट?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक ला-नीना एक नेचुरल क्लाइमेटिक पैटर्न है, जो प्रशांत महासागर के सतही जल के तापमान में बदलाव की वजह से पैदा होता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस साल उत्तर भारत में सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ सकती है, इसकी काफी संभावना है.
2.कब होता है ऐसा?
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, ला-नीना इफेक्ट तब होता है जब प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है. यह बदलाव वायु परिसंचरण पैटर्न को बदलता है और इसी वजह से उत्तरी भारत में बारिश और ठंड के दौर बढ़ जाते हैं.
3.सर्दी का मौसम सामान्य से पहले
इस समय हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है. वहीं दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों में भी हाल के दिनों में तापमान में भारी गिरावट देखी गई है. इसकी वजह से देश में सर्दी का मौसम सामान्य से पहले आने की उम्मीद है.
4.क्या है मौसम विभाग का कहना
IMD के एक्सपर्ट्स के अनुसार, ला नीना के कारण भारत के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी भारत में इस बार समय से पहले और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ सकती है. पहाड़ी इलाकों में शीत लहरें और बर्फबारी में वृद्धि हो सकती है. IMD ने अक्टूबर में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश का भी अनुमान है.
5.सेहत पर असर
एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक रहने वाली यह ठंड न केवल शारीरिक स्वास्थ्य, बल्कि मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है. इस स्थिति में खुद की सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.
6.मूड, नींद के पैटर्न और ऊर्जा पर असर
हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ठंड का मौसम सिर्फ तापमान नहीं बदलता, बल्कि हमारे मन और शरीर की गति को भी बदल देता है. अगर इस साल ला-नीना इफेक्ट के चलते सर्दी और ज्यादा बढ़ी तो इसका सीधा असर मूड, नींद के पैटर्न और ऊर्जा के स्तर पर भी पड़ेगा.
7.ठंड में बिगड़ जाता है इंटरनल क्लॉक
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस मौसम में जैसे दिन छोटे होते हैं और धूप कम होती है वैसे शरीर का इंटरनल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम गड़बड़ा जाता है. इससे सोने और जागने की साइकिल प्रभावित होने के अलाव शरीर में 'फील-गुड' हार्मोन सेरोटोनिन का स्तर भी घटने लगता है. इससे उदासी और सुस्ती हो सकती है.