Ikat Ramshila Saree: 1000 साल पुरानी साड़ी आज के फैशन ट्रेंड में भी फिट! 'इकत रामशिला' की बढ़ती डिमांड की पूरी कहानी

5 . सेलिब्रिटीज जो इस तरह की खास साड़ियां पहनती हैं

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बता दें कि ईशा अंबानी भी पारंपरिक हैंडलूम साड़ियों को बढ़ावा देती हैं. इसके अलावा राधिका मर्चेंट, जो इस तरह की विशेष मौकों पर डिजाइनर साड़ियां पहनी नजर आती हैं. दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा अक्सर भारतीय पारंपरिक साड़ियों के खास कलेक्शन पहनती हैं. विद्या बालन हैंडलूम साड़ियों की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और अक्सर इकत साड़ियों में देखी जाती हैं. इसके अलावा स्मृति ईरानी भी कांजीवरम और अन्य पारंपरिक साड़ियों की शौकीन हैं.

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