Ikat Ramshila Saree: 1000 साल पुरानी साड़ी आज के फैशन ट्रेंड में भी फिट! 'इकत रामशिला' की बढ़ती डिमांड की पूरी कहानी

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Abhay Sharma | Mar 30, 2026, 06:19 PM IST
1.इकत रामशिला साड़ी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इकत रामशिला साड़ी कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि 1000 साल पुरानी भारतीय परंपरा का हिस्सा है. यह साड़ी अपने खास डिजाइन और बुनाई तकनीक के लिए जानी जाती है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है. नीता अंबानी खास मौके पर जो रामशिला साड़ी पहनी थी, उसे बनाने में पूरे 2 साल लग गए. इस शानदार साड़ी को मास्टर आर्टिजन श्री हरिशंकर मेहर ने अपने हाथों से बड़ी बारीकी और मेहनत के साथ बुना है.
2.इकत रामशिला साड़ी का इतिहास
इकत रामशिला साड़ी भारतीय हस्तकरघा (हैंडलूम) परंपरा का एक बेहद पुराना और खास हिस्सा है. इसका इतिहास लगभग 1000 साल या उससे भी ज्यादा पुराना माना जाता है. इकत बुनाई तकनीक की शुरुआत भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मानी जाती है, खासकर ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में. ओडिशा की 'रामशिला इकत साड़ियां अपनी खास पहचान रखती हैं और इन्हें पारंपरिक तौर पर धार्मिक और सांस्कृतिक मौकों पर पहना जाता रहा है.
3.क्या है इकत तकनीक?
“इकत” शब्द इंडोनेशियाई भाषा के Mengikat से आया है, जिसका मतलब होता है बांधना. इस तकनीक में धागों को पहले बांधकर रंगा जाता है और फिर उनसे बुनाई की जाती है. यही वजह है कि साड़ी के डिजाइन दोनों तरफ लगभग एक जैसे दिखते हैं. माना जाता है कि इस तरह की साड़ियों का इस्तेमाल विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और मंदिर परंपराओं में होता था, जिससे इसका नाम रामशिला पड़ा.
4.आज के फैशन ट्रेंड में भी फिट!
पुराने समय में इकत साड़ियां राजघरानों और समृद्ध वर्ग तक सीमित थीं, क्योंकि इन्हें बनाने में काफी समय और मेहनत लगती थी. धीरे-धीरे यह कला आम लोगों तक पहुंची और भारत की सांस्कृतिक पहचान बन गई. इकत रामशिला साड़ी आज सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि फैशन स्टेटमेंट भी बन चुकी है. भारत के साथ-साथ विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ रही है, और यह 'सस्टेनेबल फैशन' का अहम हिस्सा बन गई है.
5.सेलिब्रिटीज जो इस तरह की खास साड़ियां पहनती हैं
बता दें कि ईशा अंबानी भी पारंपरिक हैंडलूम साड़ियों को बढ़ावा देती हैं. इसके अलावा राधिका मर्चेंट, जो इस तरह की विशेष मौकों पर डिजाइनर साड़ियां पहनी नजर आती हैं. दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा अक्सर भारतीय पारंपरिक साड़ियों के खास कलेक्शन पहनती हैं. विद्या बालन हैंडलूम साड़ियों की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और अक्सर इकत साड़ियों में देखी जाती हैं. इसके अलावा स्मृति ईरानी भी कांजीवरम और अन्य पारंपरिक साड़ियों की शौकीन हैं.
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