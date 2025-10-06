रूठी रहती है पत्नी या गर्लफ्रेंड तो आपकी ये आदतें हैं जिम्मेदार, इन 6 तरीकों से रिलेशनशिप होगी स्ट्रॉन्ग    

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 06, 2025, 03:44 PM IST
1.नाराजगी की वजह हमेशा बड़ी नहीं होती
रिश्ते में प्यार जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है समझ और सम्मान. अगर आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड अक्सर आपसे नाराज़ रहती हैं, तो हो सकता है इसके पीछे कोई गंभीर वजह न हो, बल्कि आपकी कुछ छोटी-छोटी आदतें ही उनकी नाराज़गी का कारण बन रही हों. आइए जानते हैं वो कौन-सी आदतें हैं जो रिश्ते में खटास ला सकती हैं.
2.सम्मान और समानता की कमी
चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका या पत्नी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है या उनका आदर नहीं करता है, उनका रिश्ता टूटना तय. जो व्यक्ति प्रेम में धन, संपत्ति या पद का अभिमान करता उसका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता है. प्रेम में स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं और ये आदत खुद में शुमार करें कि आप दूसरों को भी उतना ही सम्मान दें जितना आप चाहते हैं.
3. भावनाओं को न समझना
कई बार महिलाएं कुछ कहे बिना ही चाहती हैं कि आप उनकी भावना समझें. जब आप बार-बार उनके संकेतों को नज़रअंदाज़ करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें महत्व नहीं देते.
4.वादे तोड़ना या भूल जाना
छोटी बातों पर किए गए वादे भी उनके लिए मायने रखते हैं. बार-बार भूल जाना या वादा तोड़ देना उन्हें यह महसूस कराता है कि आप रिश्ते को गंभीरता से नहीं लेते.
5.दूसरों से तुलना करना
किसी और की मिसाल देना. चाहे मज़ाक में ही क्यों न हो रिश्ते के लिए ज़हर बन सकता है. हर इंसान अलग होता है, और तुलना आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाती है.
6.सुरक्षा की भावना की कमी
जो पुरुष अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी को एक ऐसा अच्छा माहौल नहीं दे पाता जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करें तो ऐसे में रिश्ता चलना मुश्किल हो जाता है. वहां प्रेम की जगह डर लेता है ऐसे में पार्टनर अपने साथी पर भरोसा नहीं कर पाता है.
7.कम्युनिकेशन की कमी
अक्सर पुरुष काम या थकान का बहाना बनाकर बातचीत से बचते हैं. लेकिन महिलाएं चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनसे खुलकर बात करे, दिनभर के अनुभव साझा करे. बातचीत का अभाव भावनात्मक दूरी बढ़ा देता है.
8.इमानदारी की कमी
चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन साथी या जिससे वह प्रेम करता है, उसके प्रति पूरी तरह ईमानदार होता है, वही आदर्श साथी होता है. लेकिन अगर आपमें इमानदारी नहीं तो आपके साथ आपका साथी कभी खुश नहीं रहेगा और रिश्ता टूटना तय है.
9.रिश्ते को संभालना मुश्किल नहीं, अगर...
रिश्ते को संभालना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा ध्यान और संवेदनशीलता चाहिए. अपनी इन आदतों में थोड़ा बदलाव लाकर आप न सिर्फ उनकी नाराज़गी मिटा सकते हैं, बल्कि अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं.
