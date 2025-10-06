रूठी रहती है पत्नी या गर्लफ्रेंड तो आपकी ये आदतें हैं जिम्मेदार, इन 6 तरीकों से रिलेशनशिप होगी स्ट्रॉन्ग    

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

Karva Chauth Vrat Niyam: करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी

Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

Coldrif Syrup से 14 मासूमों की मौत, इस नियम की हुई अनदेखी! बच्चों को कोई भी दवा पिलाने से पहले जानें ये जरूरी बात

कौन हैं Anthony Armstrong जो संभालेंगे Elon Musk की कंपनी xAI के पैसों का हिसाब-किताब?

दुनिया को जिसने समझाया था Black Hole का अंधकार, भारत ने यूं लौटाई थी उनकी आवाज

Chhoti Diwali 2025 Date: 19 या 20 अक्टूबर किस दिन है नरक चतुर्दशी, जानें इसकी ति​थि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Karva Chauth Vrat Niyam: करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

करवा चौथ पर व्रत के नियम के साथ जान लें इस दिन क्या करें और क्या न करें

कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

कल का मौसम 8 अक्टूबर 2025: दिल्ली एनसीआर में हो सकती है बारिश, जानें यूपी, हरियाणा से लेकर पंजाब तक का हाल

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी

महागठबंधन के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय? कांग्रेस- RJD को छोड़नी पड़ी सीटें, इन पार्टियों की किस्मत चमकी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे

Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें

HomePhotos

लाइफस्टाइल

रूठी रहती है पत्नी या गर्लफ्रेंड तो आपकी ये आदतें हैं जिम्मेदार, इन 6 तरीकों से रिलेशनशिप होगी स्ट्रॉन्ग    

Chanakya Niti For Love: क्या आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं रहता या आपकी शादी और प्यार में खुशियां गायब हैं तो समझ लें आपके अंदर कुछ आदतों की कमी है और इन्हीं आदतों के कारण आपका रिलेशनशिप नहीं टिकता

ऋतु सिंह | Oct 06, 2025, 03:44 PM IST

1.नाराजगी की वजह हमेशा बड़ी नहीं होती

नाराजगी की वजह हमेशा बड़ी नहीं होती
1

रिश्ते में प्यार जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है समझ और सम्मान. अगर आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड अक्सर आपसे नाराज़ रहती हैं, तो हो सकता है इसके पीछे कोई गंभीर वजह न हो, बल्कि आपकी कुछ छोटी-छोटी आदतें ही उनकी नाराज़गी का कारण बन रही हों. आइए जानते हैं वो कौन-सी आदतें हैं जो रिश्ते में खटास ला सकती हैं.
 

Advertisement

2.सम्मान और समानता की कमी

सम्मान और समानता की कमी
2

चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका या पत्नी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है या उनका आदर नहीं करता है, उनका रिश्ता टूटना तय. जो व्यक्ति प्रेम में  धन, संपत्ति या पद का अभिमान करता उसका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता है. प्रेम में स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं और ये आदत खुद में शुमार करें कि आप दूसरों को भी उतना ही सम्मान दें जितना आप चाहते हैं.
 

3. भावनाओं को न समझना

 भावनाओं को न समझना
3

कई बार महिलाएं कुछ कहे बिना ही चाहती हैं कि आप उनकी भावना समझें. जब आप बार-बार उनके संकेतों को नज़रअंदाज़ करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें महत्व नहीं देते.

4.वादे तोड़ना या भूल जाना

वादे तोड़ना या भूल जाना
4

छोटी बातों पर किए गए वादे भी उनके लिए मायने रखते हैं. बार-बार भूल जाना या वादा तोड़ देना उन्हें यह महसूस कराता है कि आप रिश्ते को गंभीरता से नहीं लेते.
 

TRENDING NOW

5.दूसरों से तुलना करना

दूसरों से तुलना करना
5

किसी और की मिसाल देना. चाहे मज़ाक में ही क्यों न हो रिश्ते के लिए ज़हर बन सकता है. हर इंसान अलग होता है, और तुलना आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाती है.
 

6.सुरक्षा की भावना की कमी

सुरक्षा की भावना की कमी
6

जो पुरुष अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी को एक ऐसा अच्छा माहौल नहीं दे पाता जहां वह खुद को सुरक्षित महसूस करें तो ऐसे में रिश्ता चलना मुश्किल हो जाता है. वहां प्रेम की जगह डर लेता है ऐसे में पार्टनर अपने साथी पर भरोसा नहीं कर पाता है.  
 

7.कम्युनिकेशन की कमी

कम्युनिकेशन की कमी
7

अक्सर पुरुष काम या थकान का बहाना बनाकर बातचीत से बचते हैं. लेकिन महिलाएं चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनसे खुलकर बात करे, दिनभर के अनुभव साझा करे. बातचीत का अभाव भावनात्मक दूरी बढ़ा देता है.
 

8.इमानदारी की कमी

इमानदारी की कमी
8

चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन साथी या जिससे वह प्रेम करता है, उसके प्रति पूरी तरह ईमानदार होता है, वही आदर्श साथी होता है. लेकिन अगर आपमें इमानदारी नहीं तो आपके साथ आपका साथी कभी खुश नहीं रहेगा और रिश्ता टूटना तय है.
 

 

9.रिश्ते को संभालना मुश्किल नहीं, अगर...

रिश्ते को संभालना मुश्किल नहीं, अगर...
9

रिश्ते को संभालना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा ध्यान और संवेदनशीलता चाहिए. अपनी इन आदतों में थोड़ा बदलाव लाकर आप न सिर्फ उनकी नाराज़गी मिटा सकते हैं, बल्कि अपने रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं.

 

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Guru Nanak Jayanti 2024: 'सतगुरु सबके काज सवारें..., गुरु पर्व पर यहां से भेजें गुरुनानक जयंती की लख-लख बधाइयां
'सतगुरु सबके काज सवारें..., गुरु पर्व पर यहां से भेजें गुरुनानक जयंती की लख-लख बधाइयां
Home Loan EMI पर आया RBI गवर्नर का बड़ा बयान, जानें कब कम होंगी ब्याज दरें
Home Loan EMI पर आया RBI गवर्नर का बड़ा बयान, जानें कब कम होंगी ब्याज दरें
मूली में छिपा है सेहत का खजाना, सर्दियों में कई बीमारियों को रखता है दूर
मूली में छिपा है सेहत का खजाना, सर्दियों में कई बीमारियों को रखता है दूर
Rashifal 15 November 2024: आज इन राशियों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक वालों का भाग्यफल
आज इन राशियों पर रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानें मेष से मीन तक वालों का भाग्यफल
Delhi School Closed: दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, सरकार ने बंद किए राजधानी के सारे प्राइमरी स्कूल
दिल्ली की हवा 'दमघोंटू' होते ही याद आए नन्हे-मुन्ने, बंद किए गए सारे प्राइमरी स्कूल
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Salman Khan Brain Disease: दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें
दिमाग की नसों में सूजन से जूझ रहे सलमान खान, भाईजान की इस बीमारी के लक्षण को जान लें
Apple CEO: कौन हैं John Ternus, जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं एप्पल के नए सीईओ
Apple CEO: कौन हैं John Ternus, जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं एप्पल के नए सीईओ
Pakistani Richest Hindu Woman: पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला कौन है? दुश्मन देश में मुस्लिम नाम से हैं फेमस
पाकिस्तान की सबसे अमीर हिंदू महिला कौन है? दुश्मन देश में मुस्लिम नाम से हैं फेमस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE