रूठी रहती है पत्नी या गर्लफ्रेंड तो आपकी ये आदतें हैं जिम्मेदार, इन 6 तरीकों से रिलेशनशिप होगी स्ट्रॉन्ग    

2 . सम्मान और समानता की कमी

2

चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका या पत्नी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है या उनका आदर नहीं करता है, उनका रिश्ता टूटना तय. जो व्यक्ति प्रेम में धन, संपत्ति या पद का अभिमान करता उसका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता है. प्रेम में स्त्री और पुरुष दोनों समान होते हैं और ये आदत खुद में शुमार करें कि आप दूसरों को भी उतना ही सम्मान दें जितना आप चाहते हैं.

