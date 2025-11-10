Diabetes Risk: डायबिटीज में शरीर अंदर से कंकाल बन रहा है? अगर दिख रहे ये लक्षण तो हो जाएं सावधान

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Nov 10, 2025, 10:15 AM IST
1.डायबिटीज को साइलेंट किलर बीमारी कहा जाता है
डायबिटीज सेहत के लिए बेहद खतरनाक है. क्योंकि इस बीमारी का पता चलने के बाद यह कभी ठीक नहीं होती. डायबिटीज का पता चलने के बाद जीवन भर इसकी गोलियां खानी पड़ती हैं. कई लोग शुरुआत में इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि डेली डाइट में बदलाव से उनकी सेहत पर असर पड़ता है. हालांकि, इसे बार-बार नजरअंदाज करना शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. डायबिटीज को साइलेंट किलर बीमारी कहा जाता है. क्योंकि डायबिटीज होने पर शरीर में जल्दी लक्षण नजर नहीं आते. लगातार मीठी चीजों का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है. अगर सही समय पर ब्लड शुगर लेवल पर ध्यान न दिया जाए, तो शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंच सकता है. साथ ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर घाव भी जल्दी नहीं भरते. इसके अलावा आंखों में दर्द, दृष्टि संबंधी समस्या जैसी कई गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं.
2.प्री-डायबिटीज क्या है?
प्री-डायबिटीज़ तब होती है जब ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से ज़्यादा होता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जितना नहीं. प्री-डायबिटीज़ वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है अगर जीवनशैली में बदलाव न किए जाएँ.
3. शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है
डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है क्योंकि अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या उत्पादित इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है.
4.शरीर में ये लक्षण दिखाई दें तो
डायबिटीज के लक्षण शरीर के आंतरिक अंगों को नुकसान पहुँचाते हैं. साथ ही, इस बीमारी के होने पर कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं. रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने से कई बार उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल आदि जैसी समस्याएँ होने की संभावना रहती है. इसलिए, आज हम आपको डायबिटीज के बाद शरीर में दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. अगर आपको शरीर में ये लक्षण दिखाई दें तो समय रहते डॉक्टर से सलाह लें और घरेलू उपाय करके अपने शरीर का ध्यान रखें.
5. तेजी से वजन घटाना
शरीर में किसी भी बीमारी के संक्रमण के बाद दिखाई देने वाला एक बहुत ही सामान्य लक्षण है तेज़ी से वज़न कम होना. जब शरीर ग्लूकोज़ को ऊर्जा में नहीं बदल पाता, तो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए मांसपेशियों और वसा को तोड़ता है. जिससे शरीर का वज़न तेज़ी से घटता है. इसके अलावा, अगर शरीर कमज़ोर हो जाए, चेहरा अजीब और पीला दिखने लगे, तो समय रहते डॉक्टर से सलाह लें.
6.गर्दन, बगल, कमर का काला पड़ना:
डायबिटीज होने पर गर्दन, बगल और कमर का रंग काला पड़ जाता है. इसके अलावा, जांघों का अंदरूनी हिस्सा भी काला पड़ जाता है. अगर त्वचा काली, मखमली या गहरे भूरे रंग की दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगा है. इस स्थिति को एकेंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं. डायबिटीज के शुरुआती दौर में त्वचा काली और नीली पड़ जाती है.
7.धुंधली दृष्टि:
उच्च ब्लड शुगर के स्तर के बाद अगर इलाज न कराया जाए, तो आँखों की समस्याएँ हो सकती हैं. अगर धुंधली दृष्टि, दोहरी दृष्टि, कमज़ोर ध्यान आदि जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और इलाज करवाएँ. डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी गंभीर बीमारी होने पर साफ़ देखने की क्षमता कम हो जाती है.