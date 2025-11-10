Diabetes Risk: डायबिटीज में शरीर अंदर से कंकाल बन रहा है? अगर दिख रहे ये लक्षण तो हो जाएं सावधान

1 . डायबिटीज को साइलेंट किलर बीमारी कहा जाता है

डायबिटीज सेहत के लिए बेहद खतरनाक है. क्योंकि इस बीमारी का पता चलने के बाद यह कभी ठीक नहीं होती. डायबिटीज का पता चलने के बाद जीवन भर इसकी गोलियां खानी पड़ती हैं. कई लोग शुरुआत में इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि डेली डाइट में बदलाव से उनकी सेहत पर असर पड़ता है. हालांकि, इसे बार-बार नजरअंदाज करना शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. डायबिटीज को साइलेंट किलर बीमारी कहा जाता है. क्योंकि डायबिटीज होने पर शरीर में जल्दी लक्षण नजर नहीं आते. लगातार मीठी चीजों का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है. अगर सही समय पर ब्लड शुगर लेवल पर ध्यान न दिया जाए, तो शरीर के दूसरे अंगों को नुकसान पहुंच सकता है. साथ ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर घाव भी जल्दी नहीं भरते. इसके अलावा आंखों में दर्द, दृष्टि संबंधी समस्या जैसी कई गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं.

