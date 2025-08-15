बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Aug 15, 2025, 09:12 AM IST
1.डाइट में जरूर शामिल करें पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स
इन अतिरिक्त पोषक तत्वों की पूर्ति का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आहार में पोषक तत्वों से ज्यादा प्राकृतिक स्रोतों को शामिल करें. डेयरी उत्पादों से लेकर हरी पत्तेदार सब्जियों तक, प्रकृति हमें पोषक तत्वों का एक समृद्ध सोर्स प्रदान करता है, जिसे बच्चों की डेली डाइट में शामिल किया जा सकता है तो आइए जानें इन छह शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने और उन्हें चुस्त दुरुस्त बनाने में मदद करते हैं.
2.दूध
माना जाता है कि दूध बच्चों की लंबाई बढ़ाने में मददगार होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के स्वस्थ विकास के लिए तीन ज़रूरी पोषक तत्व हैं. एक अध्ययन के अनुसार, 4 साल की उम्र में ज़्यादा दूध पीने से लंबाई बढ़ने का संबंध पाया गया. दिन में 4 या उससे ज़्यादा बार दूध पीने वाले बच्चों की लंबाई में लगभग 1 सेमी का अंतर देखा गया. ऐसा कहा जाता है कि दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मज़बूत बनाता है और प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि में मदद करता है.
3.हरी पत्तेदार सब्जियां
पालक, केल और मोरिंगा के पत्ते जैसी पत्तेदार सब्ज़ियाँ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन K प्रदान करती हैं, जो हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी हैं. मैग्नीशियम हड्डियों की संरचना और मज़बूती को बनाए रखता है. आयरन ब्लड में ऑक्सीजन के संचार में मदद करता है. रिसर्च से पता चला है कि पत्तेदार सब्ज़ियों में विटामिन K, फोलेट जैसे विटामिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिजों का समृद्ध स्रोत हैं. ये सभी हड्डियों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं. विशेष रूप से विटामिन K, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जो लंबाई बढ़ाने में मदद करता है.
4.दालें
मसूर, छोले, चना आदि दालों को प्रोटीन का अच्छा पादप-आधारित स्रोत माना जाता है. इसलिए, ये मांसपेशियों और अंगों के विकास में मदद करती हैं. इससे बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी मदद मिलती है. इसलिए, इन दालों में मौजूद फोलेट नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है. प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है.
5.मेवे और बीज
बादाम, अखरोट, चिया बीज और कद्दू के बीज बच्चों को स्वस्थ वसा, प्रोटीन और जिंक व मैग्नीशियम जैसे खनिज प्रदान करते हैं, जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं. ये बीज हड्डियों के खनिजीकरण, कोलेजन निर्माण और लंबाई बढ़ाने के लिए आवश्यक हार्मोन के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
6.अनाज
भूरे चावल, गेहूं और क्विनोआ जैसे अनाज बढ़ते शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बी-विटामिन और ऊर्जा प्रदान करते हैं और कहा जाता है कि ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं.पीएमसी 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, डेयरी उत्पादों के साथ-साथ साबुत अनाज भी कद बढ़ाने में मदद करते हैं. अध्ययन में कहा गया है कि साबुत अनाज में मौजूद पोषक तत्व, जैसे बी विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन और आहारीय फाइबर, हड्डियों के विकास, चयापचय और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जो बचपन के विकास के चरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं.