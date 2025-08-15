Twitter
Advertisement
Headlines

बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई

Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल

लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी की चेतावनी, 'हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे', खून-पानी एक साथ नहीं बह सकते

भारत के इन दो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कभी नहीं फहराया तिरंगा, लेकिन क्यों?

'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक होते हैं?', महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?

भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए

Increase kidney Strength: किडनी की फिल्टरेशन पावर बढ़ जाएगी अगर जान लेंगे क्या खाएं-क्या नहीं?

घर या कार पर फहरा रहे हैं 'तिरंगा' तो न करें ये गलतियां, वरना होगी कार्रवाई, जान लें झंडे से जुड़े ये नियम 

Rashifal 15 August 2025: आज 15 अगस्त का दिन किसके लिए लाएगा नई ऊर्जा, किसकी खुलेगी किस्मत? पढ़ें अपना राशिफल

Independence Day 2025: क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी की चेतावनी, 'हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे', खून-पानी एक साथ नहीं बह सकते

लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी की चेतावनी, 'हम परमाणु धमकियों से नहीं डरेंगे', खून-पानी एक साथ नहीं बह सकते

भारत के इन दो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कभी नहीं फहराया तिरंगा, लेकिन क्यों?

भारत के इन दो प्रधानमंत्री ने लाल किले पर कभी नहीं फहराया तिरंगा, लेकिन क्यों?

'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक होते हैं?', महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?

'क्या सभी शाकाहारी नपुंसक होते हैं?', महाराष्ट्र में मीट को लेकर शिवसेना-बीजेपी में क्यों है तकरार?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई

बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई

Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल

सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल

भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए

भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए

HomePhotos

लाइफस्टाइल

बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई

बच्चे की ग्रोथ के बीच लंबाई और वज़न बढ़ने पर शारीरिक रूप से बालों से लेकर दांतों तक में बदलाव होता है. बच्चे के विकास के दौरान, कुछ ज्यादा और अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है. ये पोषक तत्व एक शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ ही वज़न और लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं.

नितिन शर्मा | Aug 15, 2025, 09:12 AM IST

1.डाइट में जरूर शामिल करें पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स

डाइट में जरूर शामिल करें पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स
1

इन अतिरिक्त पोषक तत्वों की पूर्ति का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आहार में पोषक तत्वों से ज्यादा प्राकृतिक स्रोतों को शामिल करें. डेयरी उत्पादों से लेकर हरी पत्तेदार सब्जियों तक, प्रकृति हमें पोषक तत्वों का एक समृद्ध सोर्स प्रदान करता है, जिसे बच्चों की डेली डाइट में शामिल किया जा सकता है तो आइए जानें इन छह शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जो बच्चों की लंबाई बढ़ाने और उन्हें चुस्त दुरुस्त बनाने में मदद करते हैं.

Advertisement

2.दूध 

दूध 
2

माना जाता है कि दूध बच्चों की लंबाई बढ़ाने में मददगार होता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों के स्वस्थ विकास के लिए तीन ज़रूरी पोषक तत्व हैं. एक अध्ययन के अनुसार, 4 साल की उम्र में ज़्यादा दूध पीने से लंबाई बढ़ने का संबंध पाया गया. दिन में 4 या उससे ज़्यादा बार दूध पीने वाले बच्चों की लंबाई में लगभग 1 सेमी का अंतर देखा गया. ऐसा कहा जाता है कि दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मज़बूत बनाता है और प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि में मदद करता है.

3.हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी पत्तेदार सब्जियां
3

पालक, केल और मोरिंगा के पत्ते जैसी पत्तेदार सब्ज़ियाँ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन K प्रदान करती हैं, जो हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी हैं. मैग्नीशियम हड्डियों की संरचना और मज़बूती को बनाए रखता है. आयरन ब्लड में ऑक्सीजन के संचार में मदद करता है.​ रिसर्च से पता चला है कि पत्तेदार सब्ज़ियों में विटामिन K, फोलेट जैसे विटामिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिजों का समृद्ध स्रोत हैं. ये सभी हड्डियों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं. विशेष रूप से विटामिन K, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जो लंबाई बढ़ाने में मदद करता है.

4.दालें  

दालें  
4

मसूर, छोले, चना आदि दालों को प्रोटीन का अच्छा पादप-आधारित स्रोत माना जाता है. इसलिए, ये मांसपेशियों और अंगों के विकास में मदद करती हैं. इससे बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी मदद मिलती है. इसलिए, इन दालों में मौजूद फोलेट नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है. प्रोटीन हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है.

TRENDING NOW

5.मेवे और बीज  

मेवे और बीज  
5

बादाम, अखरोट, चिया बीज और कद्दू के बीज बच्चों को स्वस्थ वसा, प्रोटीन और जिंक व मैग्नीशियम जैसे खनिज प्रदान करते हैं, जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं. ये बीज हड्डियों के खनिजीकरण, कोलेजन निर्माण और लंबाई बढ़ाने के लिए आवश्यक हार्मोन के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

6.अनाज  

अनाज  
6

भूरे चावल, गेहूं और क्विनोआ जैसे अनाज बढ़ते शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए बी-विटामिन और ऊर्जा प्रदान करते हैं और कहा जाता है कि ये बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं.पीएमसी 2021 के एक अध्ययन के अनुसार, डेयरी उत्पादों के साथ-साथ साबुत अनाज भी कद बढ़ाने में मदद करते हैं. अध्ययन में कहा गया है कि साबुत अनाज में मौजूद पोषक तत्व, जैसे बी विटामिन, मैग्नीशियम, आयरन और आहारीय फाइबर, हड्डियों के विकास, चयापचय और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जो बचपन के विकास के चरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

7.Disclaimer

Disclaimer
7

यहां दी गई सभी जानकारियां सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. डीएनए  इसकी पुष्टि नहीं करता. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Cold And Cough Remedies: प्रदूषण की वजह से हो गई है खांसी तो अपना लें ये देसी नुस्खा, झटपट मिल जाएगा आराम
प्रदूषण की वजह से हो गई है खांसी तो अपना लें ये देसी नुस्खा, झटपट मिल जाएगा आराम
'बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल वजन है, अब सुरक्षा मांगने लगे', पप्पू यादव पर बृजभूषण सिंह ने साधा निशाना
'बड़े बाहुबली हैं, 3-4 क्विंटल वजन है, अब सुरक्षा मांगने लगे', पप्पू यादव पर बृजभूषण सिंह ने साधा निशाना
Diwali 1 November 2024: आज इन राज्यों में मनाई जाएगी दिवाली, जानें तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व 
आज इन राज्यों में मनाई जाएगी दिवाली, जानें तिथि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
सेहत की बैंड बजा सकती है रात की नौकरी, जान लें Night Shift Job करने के नुकसान
सेहत की बैंड बजा सकती है रात की नौकरी, जान लें Night Shift Job करने के नुकसान
Singham Again twitter Review: Diwali पर दर्शकों को मिला एक्शन ड्रामा, शानदार एक्टिंग से कहानी तक, फैंस हुए इंप्रेस, पढ़ें रिव्यू
Singham Again Review: Diwali पर दर्शकों को मिला एक्शन ड्रामा, शानदार एक्टिंग से कहानी तक, फैंस हुए इंप्रेस, पढ़ें रिव्यू
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई
बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई
Numerology: सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल
सोने के कलम से तकदीर लिखवा के आते हैं इन तारीखों पर जन्में लोग, राजयोग बनाता है हर फील्ड में सक्सेसफुल
भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए
भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए
Independence Day 2025: क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?
क्या आप जानते हैं दिल्ली और आगरा के लाल किले में क्या अंतर है?
रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज
रोहित शर्मा के कारण कमेंट्री पैनल से हटाए गए थे इरफान पठान? पूर्व भारतीय गेंदबाज ने खोला पर्दे के पीछे का राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE