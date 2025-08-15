बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई

3 . हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, केल और मोरिंगा के पत्ते जैसी पत्तेदार सब्ज़ियाँ कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन K प्रदान करती हैं, जो हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी हैं. मैग्नीशियम हड्डियों की संरचना और मज़बूती को बनाए रखता है. आयरन ब्लड में ऑक्सीजन के संचार में मदद करता है.​ रिसर्च से पता चला है कि पत्तेदार सब्ज़ियों में विटामिन K, फोलेट जैसे विटामिन और कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिजों का समृद्ध स्रोत हैं. ये सभी हड्डियों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं. विशेष रूप से विटामिन K, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, जो लंबाई बढ़ाने में मदद करता है.