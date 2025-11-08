घर के पंखे जितने काले हो रहे अब फेफड़ें, दिल्ली-एनसीआर का पॉल्यूशन से लंग्स पर जम रही कर्बन की लेयर

7 . समाधान की राह आसमान में नहीं, ज़मीन पर

विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली को ‘क्लाउड सीडिंग’ जैसी महंगी तकनीक से ज़्यादा ज़रूरत है स्थायी प्रदूषण नियंत्रण नीति की जैसे निर्माण स्थलों पर कड़े नियम, वाहनों से उत्सर्जन पर निगरानी, और हरियाली बढ़ाना.क्योंकि आसमान से उतरने वाली कृत्रिम बूंदें शायद 2 दिन की राहत दें, पर असली सफ़ाई तो तब होगी जब हम ज़मीन से धुआं उठना बंद कर दें.

