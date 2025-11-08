FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बेतिया रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने साधा राहुल-तेजस्वी पर निशाना- 'दो नामदार बेल पर घूम रहे हैं' | नैनीताल आने वाले पर्यटकों को अब देना होगा ग्रीन टैक्स, 1 दिसंबर से लागू होगा नया नियम | पूर्णिया की रैली में अमित शाह का बयान- RJD और कांग्रेस घुसपैठियों को बचा रही है, हम उन्हें सीमांचल से बाहर करेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

घर के पंखे जितने काले हो रहे अब फेफड़ें, दिल्ली-एनसीआर के पॉल्यूशन से लंग्स पर जम रही कर्बन की लेयर

हर हफ्ते साफ पंखे काले हो रहे तो समझ लें आपके फेफड़ों पर कार्बन कोटिंग जम गई है, दिल्ली-NCR का पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर

HomePhotos

लाइफस्टाइल

घर के पंखे जितने काले हो रहे अब फेफड़ें, दिल्ली-एनसीआर का पॉल्यूशन से लंग्स पर जम रही कर्बन की लेयर

क्या आपके पंखे-लाइट्स और घर की दीवारों पर धूल या काली परत नजर आने लगी है तो समझ लें आपके फेफड़ों पर भी ऐसी ही काली लेयर जम चुकी होगी. ऐसा हम नहीं बल्कि डॉक्टर्स कह रहे हैं.

ऋतु सिंह | Nov 08, 2025, 11:52 AM IST

1.पंखे या खिड़की के शीशे पर जमा काली परत दिख रही तो...

पंखे या खिड़की के शीशे पर जमा काली परत दिख रही तो...
1

दिल्ली की हवा में इस वक्त जो ज़हर घुला है, उसका असर सिर्फ़ बाहर नहीं, आपके घर के अंदर तक पहुंच चुका है. अगर आप अपने पंखे या खिड़की के शीशे पर जमा काली परत देखें तो ज़रा ठहरिए, वही कालिख धीरे-धीरे आपके फेफड़ों में भी जमा हो रही है.
 

Advertisement

2. कृत्रिम वर्षा की उम्मीद भी रही नाकाम

कृत्रिम वर्षा की उम्मीद भी रही नाकाम
2

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) को एक बड़े प्रयोग के तौर पर आज़माया गया, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही. मौसम विभाग ने पहले ही IIT दिल्ली को चेताया था कि फिलहाल आसमान में न तो बादल हैं और न नमी इसलिए बारिश की संभावना लगभग शून्य है. फिर भी कृत्रिम वर्षा की उम्मीद में प्रयोग किया गया.
 

3.कृत्रिम वर्षा से राहत? सिर्फ़ 2 दिन की!

कृत्रिम वर्षा से राहत? सिर्फ़ 2 दिन की!
3

जलवायु विशेषज्ञों ने पहले ही कहा था कि अगर क्लाउड सीडिंग सफल भी होती, तो यह राहत सिर्फ़ 2–2.5 दिन की होती. यानी स्थायी समाधान के लिए बार-बार प्रयोग करने पड़ते. अब जबकि पहला प्रयास ही असफल रहा, तो सवाल उठता है — क्या यह करोड़ों रुपए खर्च करने लायक था?
 

4.आर्टिफिशियल रेन का खर्चा ₹25–30 करोड़ तक पहुंच जाएगा

आर्टिफिशियल रेन का खर्चा ₹25–30 करोड़ तक पहुंच जाएगा
4

अनुमानों के मुताबिक अगर पूरे सर्दियों के मौसम में कृत्रिम बारिश कर प्रदूषण घटाने की कोशिश जारी रही, तो इसकी लागत करीब ₹25–30 करोड़ तक पहुंच सकती है.
 

TRENDING NOW

5.हवा में कालिख और सांसों में ज़हर

हवा में कालिख और सांसों में ज़हर
5

दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 400–500 के बीच बना हुआ है — जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. यही धूल-धुआं घरों की दीवारों, पंखों और खिड़कियों पर काली परत बनकर चिपक जाता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यही बारीक पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) फेफड़ों की नलियों में जम जाता है.

6.अगर पंखा हर हफ्ते साफ़ करने पर भी काला दिख रहा है, तो

अगर पंखा हर हफ्ते साफ़ करने पर भी काला दिख रहा है, तो
6

यह धीरे-धीरे ऑक्सीजन के प्रवाह को बाधित करता है, जिससे सांस की तकलीफ, थकान और हृदय रोग जैसी समस्याएं बढ़ती हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि “अगर आपका पंखा हर हफ्ते साफ़ करने पर भी काला दिख रहा है, तो कल्पना कीजिए कि आपके फेफड़ों में क्या हो रहा होगा.”
 

7.समाधान की राह आसमान में नहीं, ज़मीन पर

समाधान की राह आसमान में नहीं, ज़मीन पर
7

विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली को ‘क्लाउड सीडिंग’ जैसी महंगी तकनीक से ज़्यादा ज़रूरत है स्थायी प्रदूषण नियंत्रण नीति की जैसे निर्माण स्थलों पर कड़े नियम, वाहनों से उत्सर्जन पर निगरानी, और हरियाली बढ़ाना.क्योंकि आसमान से उतरने वाली कृत्रिम बूंदें शायद 2 दिन की राहत दें, पर असली सफ़ाई तो तब होगी जब हम ज़मीन से धुआं उठना बंद कर दें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी
IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप
IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप
IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल
IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल
OYO का पूरा नाम क्या है? क्या आप सोशल मीडिया पर BYB, BTW और ASAP शब्दों का मतलब जानते हैं?
OYO का पूरा नाम क्या है? क्या आप सोशल मीडिया पर BYB, BTW और ASAP शब्दों का मतलब जानते हैं?
‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद पिता Shahrukh संग फिल्म बनाएंगे Aryan Khan? जानें तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर क्यों हो रही ऐसी चर्चा
‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ के बाद पिता Shahrukh संग फिल्म बनाएंगे Aryan Khan? जानें तीसरे प्रोजेक्ट को लेकर क्यों हो रही ऐसी चर्चा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक
क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक
ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती
ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती
घर के पंखे जितने काले हो रहे अब फेफड़ें, दिल्ली-एनसीआर के पॉल्यूशन से लंग्स पर जम रही कर्बन की लेयर
हर हफ्ते साफ पंखे काले हो रहे तो समझ लें आपके फेफड़ों पर कार्बन कोटिंग जम गई है, दिल्ली-NCR का पॉल्यूशन का खतरनाक स्तर
Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी
Personal Loan से पहले भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, जानें सही Credit Score के साथ कम EMI के लिए क्या-क्या चेक करना जरूरी
मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम 
मिलिए, बिहार चुनाव में शामिल उन 5 पावरफुल महिलाओं से जिन्होंने बिना गॉडफादर के राजीनित में रखा है कदम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE