ये 8 आदतें आप में हैं तो शर्तिया कोई आपको नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, ऐसे लोग ही भीड़ में दिखते हैं अलग

4 . वे खुले विचारों वाले होते हैं

जब बात किसी पर अमिट छाप छोड़ने की आती है तो सहानुभूति एक शक्तिशाली हाथियार होता है. यह दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है को दर्शाता है और अक्सर लोग इसे कम आंकते हैं. वर्जीनिया विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया है कि सहानुभूति और लोकप्रियता के बीच एक स्पष्ट संबंध है. जो लोग दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझते हैं, उनके लोकप्रिय और प्रभावशाली होने की संभावना अधिक होती है.

सहानुभूतिशील व्यक्तियों की सबसे आकर्षक बात यह है कि वे दूसरों को महत्व और समझ का एहसास कराते हैं. वे एक सुरक्षित वातावरण बनाने और दयालुता का संचार करने में सक्षम होते हैं जो स्वाभाविक रूप से लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है.

ऐसी दुनिया में जहां अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लिया जाता है, वहीं सहानुभूति रखने वाले लोग वास्तव में अपनी छाप छोड़ते हैं. वे खुले विचारों वाले होते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनते हैं और दयालुता और समझदारी से जवाब देते हैं.आत्मविश्वास की तरह ही, सहानुभूति भी दिखावटी नहीं होती. इसलिए, अपने भीतर इस क्षमता को विकसित करना ही वह अचूक तरीका है जिससे आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिसे नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है. यह प्रक्रिया आपके और आपके आस-पास के लोगों दोनों के लिए ही फायदेमंद है.

