ये 8 आदतें आप में हैं तो शर्तिया कोई आपको नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, ऐसे लोग ही भीड़ में दिखते हैं अलग

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 24, 2025, 11:30 AM IST
1.कुछ लोग भूले नहीं भूले जाते... क्यों?
बेशक, कुछ लोग गलत कारणों से अलग दिखते हैं, लेकिन वे हमारा ध्यान आकर्षित नहीं करते. लेकिन हम उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें कुछ सकारात्मकता से भरे आकर्षक गुण होते हैं.ये वो आदतें हैं जो किसी व्यक्ति को नजरअंदाज करना असंभव बना देती हैं. चलिए जानें वो कौन सी 8 आदतें हैं जिसे लोग पसंद करते हैं और इस कारण लोग ऐसे लोगों को कभी भी कहीं भी नजरअंदाज नहीं कर पाते हैं.
2.आत्मविश्वास इनका होता है नोटिसेबल
जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास से भरपूर लोग कभी भी अनदेखे नहीं रह पाते. वे भीड़ में अलग दिखते हैं और कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं.आत्मविश्वास का मतलब घमंडी या अभिमानी होना नहीं है. इसका मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे ही सहज महसूस करें और अपने व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को अपनाएं. उन लोगों के बारे में सोचें जो लगातार आपका ध्यान आकर्षित करते हैं. अक्सर वे ऐसे लोग होते हैं जो आत्मविश्वास का एक स्पष्ट भाव प्रदर्शित करते हैं.
जिस व्यक्ति को नजरअंदाज करना असंभव होता है, आमतौर पर उसमें अपनी क्षमताओं और दूरदृष्टि पर अटूट विश्वास होता है. वह बाधाओं या आलोचना से विचलित नहीं होता, बल्कि इन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखता है.इस तरह का आत्मविश्वास चारों ओर फैलता है. यह व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय आभा पैदा करता है, जो दूसरों को ध्यान देने के लिए बाध्य करता है.
3.हर कुछ जानने और समझने की ललक
आपने जीवन में अनगिनत लोगों से मुलाकात की है लेकिन जो लोग लगातार अलग दिखते हैं, उनमें आपने देखा होगा वो हमेशा जिज्ञासु रहते हैं.जो हमेशा सवाल पूछता रहता है, 'क्यों', 'कैसे' और 'क्या होगा अगर' जैसे सवालों के जवाब जानने के लिए उत्सुक रहता है ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं. नतीजतन, उन्हें नज़रअंदाज़ करना तो नामुमकिन है ही, लोग उनसे मिलना भी चाहते हैं. वे लोगों के जीवन, अनुभवों और विचारों में सच्ची दिलचस्पी दिखाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं. वे सिर्फ़ चुप्पी तोड़ने के लिए सवाल नहीं पूछते – बल्कि वे सचमुच दिलचस्पी रखते हैं.
जिज्ञासा ऐसे लोगों को हमेशा दिलचस्प और जीवंत बनाए रखती है, एक ऐसा गुण जिसे नज़रअंदाज़ करना सचमुच असंभव है. क्योंकि जिज्ञासा सीखने और विकास को प्रेरित करती है.
4. वे खुले विचारों वाले होते हैं
जब बात किसी पर अमिट छाप छोड़ने की आती है तो सहानुभूति एक शक्तिशाली हाथियार होता है. यह दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है को दर्शाता है और अक्सर लोग इसे कम आंकते हैं. वर्जीनिया विश्वविद्यालय के शोध में पाया गया है कि सहानुभूति और लोकप्रियता के बीच एक स्पष्ट संबंध है. जो लोग दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझते हैं, उनके लोकप्रिय और प्रभावशाली होने की संभावना अधिक होती है.
सहानुभूतिशील व्यक्तियों की सबसे आकर्षक बात यह है कि वे दूसरों को महत्व और समझ का एहसास कराते हैं. वे एक सुरक्षित वातावरण बनाने और दयालुता का संचार करने में सक्षम होते हैं जो स्वाभाविक रूप से लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता है.
ऐसी दुनिया में जहां अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लिया जाता है, वहीं सहानुभूति रखने वाले लोग वास्तव में अपनी छाप छोड़ते हैं. वे खुले विचारों वाले होते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनते हैं और दयालुता और समझदारी से जवाब देते हैं.आत्मविश्वास की तरह ही, सहानुभूति भी दिखावटी नहीं होती. इसलिए, अपने भीतर इस क्षमता को विकसित करना ही वह अचूक तरीका है जिससे आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिसे नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है. यह प्रक्रिया आपके और आपके आस-पास के लोगों दोनों के लिए ही फायदेमंद है.
5. जीवन की निगेटिविटी में पॉजिटिविटी खोजने वाला
क्या आपने कभी गौर किया है कि हम स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता फैलाने वाले लोगों की ओर आकर्षित होते हैं? जीवन के उतार-चढ़ाव के बावजूद, हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्तियों में कुछ अविश्वसनीय रूप से आकर्षक होता है.
कल्पना कीजिए दो लोगों को एक जैसी असफलताओं का सामना करना पड़ता है. एक व्यक्ति निराशा में डूब जाता है और लगातार अपनी बदकिस्मती का बखान करता रहता है, जबकि दूसरा व्यक्ति असफलता को स्वीकार करते हुए भी आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखता है और उससे सीखे गए सबक और वापसी के संभावित तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है. इससे दूसरा व्यक्ति सबसे अलग दिखता है.
6.छोटी सी मदद भी आपको यादगार बना सकती है
ऐसी दुनिया में जहां अक्सर लोग व्यक्तिगत लाभों में ही लिप्त रहते हैं, थोड़ी सी दयालुता बहुत मायने रखती है. जिनमें सच्ची दयालुता की आदत रखते हैं वे ही असल में बदलाव लाने वाले होते हैं और अपने संपर्क में आने वाले लोगों पर अमिट छाप छोड़ते हैं.
आप जब किसी की मदद करते हैं तो शायद लोग उसे भूल जाएं लेकिन वो व्यक्ति जीवनभर नहीं भूलता कि आपने उसके लिए क्या किया है. और यही दयालुता का एहसास बेहद खूबसूरत होता है.
बड़े-बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं. छोटी सी मदद भी किसी के जीवन को अप्रत्याशित रूप से रोशन कर सकते हैं. यह लोगों को आपकी ओर खींच लाती है, जिससे आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसे नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है.
7.कमियां स्वीकार करने वाला
कोई भी परिपूर्ण नहीं होता. हम सब में कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, कभी-कभार भूल हो जाती हैं. असली जादू तो इन्हें स्वीकार करने और अपना बनाने में है, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने में है. किसी समस्या से भागने के बजाय उसका डटकर सामना करना और अपनी इस कमजोरी को हिम्मत में बदलना ही सही मायने में जीत होती है. खुलकर आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करें क्योंकि कमियां और कमजोरियां ही हमें इंसान बनाती हैं, हमें दूसरों से जोड़ती हैं.
जब हम इन्हें खुलकर स्वीकार करते हैं, तो लोग हमारे साहस और सच्चाई की सराहना करते हैं. इसलिए अपनी खामियों को छिपाने या ढकने के बजाय, उन्हें अपनाएं.
8.आपका विनम्र स्वभाव
ऐसी दुनिया में जहां उपलब्धियां और प्रशंसाएं अक्सर प्रमुखता हासिल कर लेती हैं, वहां विनम्र बने रहना एक ऐसा गुण है जो सबसे अलग दिखता है. दो सफल व्यक्तियों की कल्पना कीजिए, एक दिखावा करने वाला, अक्सर अपनी उपलब्धियों का बखान करने वाला, जबकि दूसरा शांत और विनम्र, अपने काम को ही अपनी पहचान बनाने वाला. सफलता के बावजूद, जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा रहता है, वही अमिट छाप छोड़ता है.
इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी उपलब्धियों को कम आंकें, बिलकुल भी नहीं. इसका मतलब यह समझना है कि आपकी उपलब्धियां गर्व करने लायक तो हैं, लेकिन वे आपको किसी और से 'बेहतर' या 'अधिक योग्य' नहीं बनातीं. लोग विनम्रता की ओर आकर्षित होते हैं. लोग उनको याद रखते हैं जो सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं, चाहे उनका रुतबा या उपलब्धियां कुछ भी हों.
9. ओरिजनल रहे हमेशा
आप जितनी चाहें उतनी योजनाएं बनाएं अपने प्रशंसनीय लोगों की नकल करने की कोशिश करें. उनकी आदतें अपनाएं, लेकिन मूल बात यही है कि किसी व्यक्ति का सबसे आकर्षक गुण उसकी प्रामाणिकता ही होती है.
एक ऐसे व्यक्ति में कुछ बेहद मनमोहक होता है जो बिना किसी झिझक के अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाता है, जो सामाजिक मानदंडों का पालन नहीं करता बल्कि अपना खुद का रास्ता बनाता है. जब आप अपने आप से सहज होते हैं, जब आप अपनी विशिष्टता को अपनाते हैं, तब आप एक अविस्मरणीय व्यक्तित्व बन जाते हैं. आपकी प्रामाणिकता आपके हर शब्द, हर कार्य और हर निर्णय में झलकती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से
इसलिए, अगर कोई एक आदत है जो आपको अनदेखा करना असंभव बना सकती है, तो वह है प्रामाणिकता. बेझिझक खुद बनें. यही आपकी गुप्त शक्ति है.