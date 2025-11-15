हनीमून पर जाएं तो होटल के बिस्तर के नीचे पानी की बोतल जरूर फेंके, मैरिड कपल की प्राइवेसी और क्या जरूरी है, जान लें

4 . सबसे पहले बिस्तर के नीचे पानी की बोतल फेंकें

4

डच एयरलाइंस की फ्लाइट अटेंडेंट एस्थर स्टुरस ने एक यात्रा सुरक्षा तरकीब साझा की. उन्होंने बताया, "हाथ में पानी की एक बोतल होना ही काफी है. होटल के कमरे में घुसते ही सबसे पहले आपको यह पानी की बोतल अपने बिस्तर के नीचे फेंक देनी चाहिए." अगर आप किसी होटल के कमरे में हों और कोई बिस्तर के नीचे छिपा हो, तो क्या होगा? आपको तुरंत पता चल जाएगा. जैसे ही पानी की बोतल उन पर पड़ेगी वे चीखते हुए बाहर आ जाएंगे और भाग जाएंगे. आप पानी की बोतल की जगह कोई और चीज़ भी फेंक सकते हैं.आप ये तरकीबें शौचालय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप पीने के पानी की बोतल, पेन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं.

