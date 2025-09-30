FacebookTwitterYoutubeInstagram
JEE Main 2026: रजिस्ट्रेशन के इच्छुक स्टूडेंट्स को NTA की अहम सलाह, नहीं किया ये काम तो फॉर्म भरने में आएगी दिक्कत

लाइफस्टाइल

सुबह उठते ही लगती है कॉफी की तलब तो जरूर पढ़ें ये खबर, पेट से लेकर आंतों को डैमेज कर सकती है यह आदत

देश में बहुत से ऐसे युवा और बुजुर्ग हैं, जिनके दिन की शुरुआत कॉफी से होती है. दिन की पहली कॉफी की घूंट मुंह का स्वाद बदलने के साथ ही एक झटका सा देती है. इससे कुछ लोग खुद को तरोताजा महसूस करते हैं, लेकिन खाली पेट से लेकर दिन भर में कॉफी पीने की ये लत आपके पेट से लेकर आंतों को नुकसान पहुंचा सकती है.

नितिन शर्मा | Sep 30, 2025, 08:33 AM IST

1.कॉफी पेट की परत को नुकसान पहुंचाती है

कॉफी पेट की परत को नुकसान पहुंचाती है
1

एक्सपर्ट डॉक्टर्स का दावा है कि कॉफी पेट की परत को नुकसान पहुंचाती है. यह पाचन तंत्र को बिगाड़ने के साथ ही लिवर से लेकर नींद और आतों को प्रभावित करती है. कुछ लोगों को दिन भर में कई बार कॉफी पीने की आदत होती है. उनके लिए यह भारी पड़ सकती है. आइए जानते हैं. क्यों...

2.कैफिन आंतों में ला सकता है सूजन

कैफिन आंतों में ला सकता है सूजन
2

कॉफ़ी वैसे तो अम्लीय होती है, लेकिन इसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. सुबह पीने पर यह एनर्जी तो महसूस कराती है, लेकिन सुबह खाली पेट और दिन में कई बार कॉफी पीने की आदत या तलब एसिड बढ़ाती है. आंतों में सूजन और कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ाती है. इसकी वजह से रिफ्लक्स, पेट फूलना, सुस्ती और यहां तक कि ब्लड प्रेशर को अप और डाउन कर सकती हैं. 

3.खाली पेट न लें कॉफी

खाली पेट न लें कॉफी
3

सुबह सबसे पहले कॉफ़ी पीने से पेट में एसिड का लेवल बढ़ सकता है, जिससे सीने में जलन, मतली और गैस्ट्राइटिस हो सकता है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए पहली कप कॉफ़ी को हल्के नाश्ते के साथ लें या खाने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद लें.

4.कम चीनी और ज्यादा दूध

कम चीनी और ज्यादा दूध
4

फ्लेवर्ड क्रीमर और चीनी वाले सिरप भले ही स्वादिष्ट लगें, लेकिन ये जरूरत से ज्यादा कैलोरी बढ़ाते हैं. ये मेटाबॉलिज़्म को बिगाड़ देते हैं. इससे बचने के लिए दूध या पौधे-आधारित विकल्प चुनें और कम से कम चीनी लें.

5.हर दिन 4 कप से ज्यादा

हर दिन 4 कप से ज्यादा
5

ज्यादा कैफीन पेट को बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर सकता है, जिससे जलन, घबराहट और यहां तक कि अनिद्रा भी हो सकती है. कॉफी हर दिन दो से तीन कप तक ही काफी है. इससे ज्यादा बढ़ने पर यह आपके लिए घातक साबित हो सकती है.

6.रात में कॉफी पीने का तरीका

रात में कॉफी पीने का तरीका
6

कैफीन आपके शरीर में कई घंटों तक रह सकता है. देर रात कॉफ़ी पीने से नींद की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिससे लिवर को अपनी पूरी मरम्मत का समय नहीं मिल पाता. शाम 4 बजे के बाद हर्बल चाय या डिकैफ़िनेटेड कॉफ़ी पीने की कोशिश करें.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.) 

 

