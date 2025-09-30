सुबह उठते ही लगती है कॉफी की तलब तो जरूर पढ़ें ये खबर, पेट से लेकर आंतों को डैमेज कर सकती है यह आदत

2 . कैफिन आंतों में ला सकता है सूजन

कॉफ़ी वैसे तो अम्लीय होती है, लेकिन इसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. सुबह पीने पर यह एनर्जी तो महसूस कराती है, लेकिन सुबह खाली पेट और दिन में कई बार कॉफी पीने की आदत या तलब एसिड बढ़ाती है. आंतों में सूजन और कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ाती है. इसकी वजह से रिफ्लक्स, पेट फूलना, सुस्ती और यहां तक कि ब्लड प्रेशर को अप और डाउन कर सकती हैं.