Janmashtami Pujan Muhurat 2025: जन्माष्टमी पर रात में पूजा के लिए है ये है शुभ मुहूर्त, जानें टाइम से लेकर व्रत पारण का दिन

Mobile Addiction: सुबह उठते ही चलाने लगते हैं फोन, सेहत पर भारी पड़ सकती है ये आदत, जानें नुकसान

देश के सबसे छोटे IITian से मिलिए, 12 की उम्र में JEE और 24 की उम्र में PhD, आजकल क्या कर रहे हैं Satyam Kumar?

जांघों के मोटे होने से हैं परेशान तो जरूर करें ये 5 योगासन, पानी की तरह बह जाएगी चर्बी

हाथों में नजर आते हैं High Cholesterol के लक्षण, नजर आते ही हो जाइए सावधान!

Coolie Star Cast Fees: रजनीकांत, नागार्जुन, आमिर खान और अजय देवगन ने लोकेश कनगराज से कितनी रकम वसूली?

स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले से बंद रहेंगे ये रास्ते, इन चीजों का समारोह पर ले जाने की है मनाही

NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर जन्मे बच्चे के लिए चुनें भगवान कृष्ण से प्रेरित नाम, यहां देखें लिस्ट

KBC 17 में पहले कंटेस्टेंट का 25 लाख पर थमा सफर, 50 लाख के सवाल पर कर दिया क्विट, क्या आप जानते हैं सही जवाब?

जांघों के मोटे होने से हैं परेशान तो जरूर करें ये 5 योगासन, पानी की तरह बह जाएगी चर्बी

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गलत खानपान के चलते शरीर में चर्बी जमा होना आम बात हो गई है. खासतौर पर जांघों का मोटापा न सिर्फ दिखने में खराब लगता है, बल्कि चलने-फिरने में भी परेशानी पैदा करता है. ऐसे में बिना दवा और भारी-भरकम कसरत के, योग एक आसान और असरदार तरीका हो सकता है.

नितिन शर्मा | Aug 13, 2025, 10:16 AM IST

1.खत्म हो जाएगी जांघों पर जमा चर्बी

खत्म हो जाएगी जांघों पर जमा चर्बी
1

योग के कुछ खास आसन ऐसे हैं जो जांघों की चर्बी कम करने में मदद करते हैं और उन्हें मजबूत भी बनाते हैं. आयुष मंत्रालय ने कुछ योगासनों के बारे में दावा किया है कि अगर इन आसनों का अभ्यास रोजाना सिर्फ 15–20 मिनट किया जाए, तो जांघों समेत शरीर की चर्बी को कम किया जा सकता है.

2.उत्कटासन

उत्कटासन
2

इस आसन में शरीर की मुद्रा एक कुर्सी के समान होती है. यह योगासन जांघों, हिप्स और कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर असर करता है और चर्बी कम करने में मददगार है. इस आसन को करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं और घुटनों को मोड़ते हुए नीचे झुकें. इस स्थिति में कुछ सेकंड तक बने रहें.

3.त्रिकोणासन

त्रिकोणासन
3

यह आसन शरीर के साइड हिस्सों पर दबाव डालता है, खासकर कमर और जांघों पर. इसके रोजाना अभ्यास से न सिर्फ चर्बी कम होगी, बल्कि शरीर भी लचीला बनेगा. इस आसन में दोनों पैरों को फैलाकर खड़ा होना होता है. अब एक हाथ को नीचे की ओर झुकाकर पैर के पास लाएं और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ उठाएं.

4.वीरभद्रासन

वीरभद्रासन
4

इस आसन को करने से न सिर्फ जांघों की चर्बी घटती है, बल्कि शरीर का संतुलन और ताकत भी बढ़ती है. इसमें एक पैर को आगे और दूसरे को पीछे रखकर सामने वाले पैर को घुटनों से मोड़ें. दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और इस स्थिति को कुछ समय तक बनाए रखें.

5.भुजंगासन

भुजंगासन
5

रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ जांघों पर भी असर पड़ता है, जिससे वहां ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और चर्बी कम होने लगती है. इस आसन को करते समय पेट के बल लेट जाएं, फिर हाथों को कंधों के पास रखकर सिर और सीने को ऊपर उठाएं। शरीर को कोबरा जैसी मुद्रा में लाएं.

6.पश्चिमोत्तानासन 

पश्चिमोत्तानासन 
6

इस योगासन से पेट और जांघों में गहरा खिंचाव आता है, जो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग की प्रक्रिया को बढ़ाता है. जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को सामने फैलाएं और आगे झुकते हुए दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें.

