जांघों के मोटे होने से हैं परेशान तो जरूर करें ये 5 योगासन, पानी की तरह बह जाएगी चर्बी

2 . उत्कटासन

इस आसन में शरीर की मुद्रा एक कुर्सी के समान होती है. यह योगासन जांघों, हिप्स और कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर असर करता है और चर्बी कम करने में मददगार है. इस आसन को करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं और घुटनों को मोड़ते हुए नीचे झुकें. इस स्थिति में कुछ सेकंड तक बने रहें.