लाइफस्टाइल

हाइट कम है और दिखना चाहती हैं लंबी और स्लिम तो ऐसे पहने साड़ी, शॉर्ट हाइट में भी मिलेगा एलिगेंट लुक 

अगर आपकी हाइट कम है और आप हेल्दी भी हैं तो साड़ी कैसे पहने की आप स्लिम और लंबी नजर आएं? ये सवाल अक्सर लड़कियों के मन में आता है और ये सोचकर वो साड़ी नहीं पहनती कि उनपर ये अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आज जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं वह आपको स्लिम ही नहीं लंबी दिखाने में मददगार होगी.

ऋतु सिंह | Feb 16, 2026, 01:04 PM IST

1. सही साड़ी, स्टाइल और छोटे फैशन हैक्स देते हैं एलिगेंट लुक

सही साड़ी, स्टाइल और छोटे फैशन हैक्स देते हैं एलिगेंट लुक
1

साड़ी भारतीय महिलाओं का सबसे खूबसूरत और एलिगेंट परिधान माना जाता है. शादी, पार्टी, त्योहार या ऑफिस फंक्शन हर खास मौके पर साड़ी महिलाओं की पहली पसंद होती है. लेकिन अक्सर कम हाइट या ज्यादा वजन वाली महिलाएं यह सोचकर साड़ी पहनने से कतराती हैं कि इससे वे और छोटी या मोटी नजर आएंगी. असल में, यह केवल पहनने की तकनीक और फैशन समझ का खेल है. सही साड़ी, सही स्टाइल और कुछ छोटे फैशन हैक्स अपनाकर कोई भी महिला साड़ी में लंबी और पतली दिख सकती है.
 

2.साड़ी के कपड़े का सही चुनाव करें

साड़ी के कपड़े का सही चुनाव करें
2

अगर आपकी हाइट कम है और आप थोड़ी हेल्दी भी हैं तो साड़ी का फैब्रिक आपके लुक को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. आपको सही साड़ी का चुनाव करना होगा. भारी सिल्क, कॉटन या कड़क फैब्रिक शरीर को चौड़ा दिखा सकता है. जबकि शिफॉन, जॉर्जेट और क्रेप जैसे हल्के और फ्लोई फैब्रिक शरीर को स्लिम और लंबा दिखाते हैं. हल्का फैब्रिक शरीर के कर्व्स को सॉफ्ट तरीके से हाइलाइट करता है और भारीपन कम करता है.
 

3.रंग और प्रिंट का रखें खास ध्यान

रंग और प्रिंट का रखें खास ध्यान
3

साड़ी का रंग और डिजाइन आपकी हाइट और बॉडी शेप का विजुअल इल्यूजन बनाता है. गहरे रंग जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू, मैरून और डार्क ग्रीन शरीर को पतला दिखाते हैं जबकि बड़े और भारी प्रिंट आपको हाइट में छोटा और बल्की भी दिखेते हैं. इसलिए  पतले बॉर्डर और छोटे प्रिंट वाली साड़ी चुनें. और कोशिश करें कि वर्टिकल स्ट्राइप्स वाली डिजाइन लें. ये लंबाई बढ़ाने का ऑप्टिकल इफेक्ट देती हैं. 
 

4.पेटीकोट की जगह शेपवियर अपनाएं

पेटीकोट की जगह शेपवियर अपनाएं
4

पारंपरिक पेटीकोट का घेरा बड़ा होता है, जिससे शरीर का निचला हिस्सा भारी दिख सकता है. इसके बजाय आप साड़ी शेपवियर या शेपिंग पेटीकोट पहनें. इससे कमर, पेट और हिप्स शेप में दिखते हैं. साड़ी का फॉल ज्यादा स्मूद और स्लिम दिखता है
 

5.ब्लाउज डिजाइन में करें स्मार्ट बदलाव

ब्लाउज डिजाइन में करें स्मार्ट बदलाव
5

ब्लाउज गलत हो तो सबसे खूबसूरत साड़ी भी लुक खराब कर सकती है और कई बार बहुत टाइट ब्लाउज शरीर को और मोटा दिखा सकता है. यही नहीं ब्लाउज के गले से भी हाइट पर असर होता है. सही फिटिंग और स्ट्रक्चर्ड कट चुनें. डीप वी नेक या यू-नेक ब्लाउज गर्दन और ऊपरी बॉडी को लंबा दिखाता है. वहीं  स्लीव्स की सही लंबाई भी स्लिम लुक देती है. 

6.साड़ी की प्लेट्स (पल्ली) का सही स्टाइल अपनाएं

साड़ी की प्लेट्स (पल्ली) का सही स्टाइल अपनाएं
6

साड़ी की प्लेटें आपकी बॉडी शेप को विजुअली बदल देती हैं. पतली और कम प्लेट्स बनाएं क्योंकि बहुत चौड़ी प्लेट्स शरीर को भारी दिखाती हैं. पल्लू को साफ और स्ट्रेट रखें ताकि लंबाई का इल्यूजन बने. 
 

7.हील्स पहनना है जरूरी फैशन सीक्रेट

हील्स पहनना है जरूरी फैशन सीक्रेट
7

साड़ी के साथ हील्स पहनना सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि बॉडी इल्यूजन का ट्रिक है. हील्स तुरंत आपकी हाइट बढ़ाती हैं. साड़ी की लंबाई को हील्स के हिसाब से सेट करें. बिना हील्स साड़ी पहनने से लंबाई कम दिख सकती है. 
 

8.क्यों ये टिप्स काम करती हैं?

क्यों ये टिप्स काम करती हैं?
8

फैशन विशेषज्ञ मानते हैं कि रंग, फैब्रिक और कटिंग शरीर की वास्तविक शेप से ज्यादा विजुअल इल्यूजन बनाते हैं. सही स्टाइलिंग से कम हाइट भी लंबी और भारी शरीर भी स्लिम दिख सकता है.

9.सबसे जरूरी है आत्मविश्वास

सबसे जरूरी है आत्मविश्वास
9

कम हाइट या ज्यादा वजन साड़ी पहनने में कोई बाधा नहीं है. सही फैब्रिक, फिटिंग और स्टाइलिंग अपनाकर आप साड़ी में लंबी, स्लिम और एलिगेंट दिख सकती हैं. सबसे जरूरी है आत्मविश्वास क्योंकि साड़ी तभी सबसे खूबसूरत लगती है जब आप उसमें सहज और आत्मविश्वासी महसूस करें.
 

