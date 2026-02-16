हाइट कम है और दिखना चाहती हैं लंबी और स्लिम तो ऐसे पहने साड़ी, शॉर्ट हाइट में भी मिलेगा एलिगेंट लुक 

1 . सही साड़ी, स्टाइल और छोटे फैशन हैक्स देते हैं एलिगेंट लुक

साड़ी भारतीय महिलाओं का सबसे खूबसूरत और एलिगेंट परिधान माना जाता है. शादी, पार्टी, त्योहार या ऑफिस फंक्शन हर खास मौके पर साड़ी महिलाओं की पहली पसंद होती है. लेकिन अक्सर कम हाइट या ज्यादा वजन वाली महिलाएं यह सोचकर साड़ी पहनने से कतराती हैं कि इससे वे और छोटी या मोटी नजर आएंगी. असल में, यह केवल पहनने की तकनीक और फैशन समझ का खेल है. सही साड़ी, सही स्टाइल और कुछ छोटे फैशन हैक्स अपनाकर कोई भी महिला साड़ी में लंबी और पतली दिख सकती है.

