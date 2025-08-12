लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

RRB Paramedical Result 2025: आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, rrbcdg.gov.in पर ऐसे करें चेक
लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Aug 12, 2025, 01:15 PM IST
1.उल्टा सीधा खानपान
आज के दौर पर ज्यादातर लोगों की चिंता मोटापा बना हुआ है. गलत खानपान, लंबे समय तक बैठे रहना और शारीरिक गतिविधियों की कमी से यह समस्या और भी बढ़ रही है, लेकिन अगर रोजाना योग करें तो वजन को नियंत्रित किया जा सकता है. आयुष मंत्रालय ने कुछ ऐसे प्रभावशाली योगासन बताए हैं, जिनका नियमित अभ्यास करने से वजन घटने लगेगा.
2.धनुरासन
यह योगासन विशेष रूप से पेट और कमर की चर्बी को घटाने में उपयोगी माना जाता है. जब आप इस मुद्रा में झुकते हैं और अपने पैरों को हाथों से पकड़ते हैं, तो शरीर एक धनुष की आकृति में आ जाता है. यह आसन पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, कब्ज की समस्या को कम करता है, और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. हालांकि, अगर किसी को पेट में अल्सर या कोई गंभीर पाचन रोग है, तो इस आसन को करने से बचना चाहिए.
3.सूर्य नमस्कार
रोजाना सूर्य नमस्कार के 12 राउंड करने से शरीर में लचीलापन आता है, कैलोरी तेजी से बर्न होती हैं और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. यह कमर की चर्बी घटाने, पाचन शक्ति बढ़ाने और शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है.
4.सेतु बंध सर्वांगासन
यह आसन न सिर्फ पेट और जांघों की चर्बी को कम करता है, बल्कि रीढ़ की हड्डी को भी मजबूती देता है. जब आप इस मुद्रा में ठोड़ी को छाती से जोड़ते हैं, तो यह थायरॉयड ग्रंथि को सक्रिय करता है, जिससे हार्मोन संतुलन और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है. यह योगासन तनाव को कम करने और शरीर को रिलैक्स करने में भी सहायक है.
5.नौकासन
अगर आप तेजी से पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं, तो नौकासन एक बेहतरीन विकल्प है. इस मुद्रा में शरीर नाव के आकार में आ जाता है, जिससे पेट की मांसपेशियों पर गहरा असर पड़ता है. यह आसन न केवल वजन कम करता है, बल्कि पाचन, रक्त संचार और फेफड़ों की क्षमता को भी बेहतर बनाता है. शुरुआत में इसे 10 सेकंड के लिए करें और अभ्यास के साथ समय बढ़ाएं.