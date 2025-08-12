लंबे समय तक बैठने से बढ़ रहा है मोटापा तो जरूर करें ये योगासन, वजन के साथ ही कम हो जाएगा स्ट्रेस

2 . धनुरासन

यह योगासन विशेष रूप से पेट और कमर की चर्बी को घटाने में उपयोगी माना जाता है. जब आप इस मुद्रा में झुकते हैं और अपने पैरों को हाथों से पकड़ते हैं, तो शरीर एक धनुष की आकृति में आ जाता है. यह आसन पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, कब्ज की समस्या को कम करता है, और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. हालांकि, अगर किसी को पेट में अल्सर या कोई गंभीर पाचन रोग है, तो इस आसन को करने से बचना चाहिए.