एचआईवी पॉजिटिव को काटा मच्छर स्वस्थ इंसान को संक्रमित कर सकता है?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 24, 2025, 05:42 PM IST
1. मच्छरों के काटने से कई बीमारियों का होता है खतरा
यह सर्वविदित है कि मच्छरों के काटने से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और ज़ीका वायरस जैसी बीमारियाँ ज़्यादातर मच्छरों से फैलती हैं. और क्या आपने कभी सोचा है कि क्या एचआईवी भी मच्छरों के काटने से फैल सकता है?
2.एचआईवी क्या है?
एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) एक खतरनाक वायरस है. यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है. इसके कारण हमारा शरीर सामान्य संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है. अगर एचआईवी संक्रमण का समय पर इलाज न किया जाए, तो यह धीरे-धीरे एड्स (एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम) में बदल जाता है.
3.क्या मच्छर इतने खतरनाक हैं?
क्या मच्छर इतने खतरनाक हैं? इसका जवाब आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की इस रिपोर्ट से मिलगा कि दुनिया भर में हर साल लगभग 700,000 लोग मच्छर जनित बीमारियों के चलते मरते हैं.
4.क्या मच्छर एचआईवी फैलाते हैं?
जब कोई मच्छर किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को काटता है, तो कुछ खून मच्छर के पेट में चला जाता है. एचआईवी वायरस मच्छर के शरीर में गुणा नहीं करता है. वायरस आमतौर पर खून को पचाते समय 1-2 दिनों के भीतर मर जाता है. इसलिए, भले ही मच्छर किसी और को काट ले, एचआईवी वहां से रक्त में प्रवेश नहीं करता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और सीडीसी (रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि "एचआईवी मच्छरों से नहीं फैलता है."
5.मलेरिया और डेंगू क्यों फैलते हैं?
डेंगू, मलेरिया, ज़ीका और चिकनगुनिया के वायरस मच्छर के शरीर में पनपते हैं. ये मच्छर की लार में पहुंच जाते हैं. जब मच्छर किसी और को काटता है, तो उसकी लार उस नए व्यक्ति को बीमारी पहुंचा देती है. लेकिन एचआईवी के मामले में ऐसा नहीं होता. मच्छर का शरीर एचआईवी के लिए प्राकृतिक वातावरण नहीं है.
6.मच्छर कितने बड़े ख़तरे हैं?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मच्छर हर साल दुनिया भर में लगभग 7,00,000 लोगों की जान लेते हैं. अकेले मलेरिया से ही लाखों लोगों की मौत होती है. इसीलिए मच्छरों को "दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर" कहा जाता है.
7.सावधानियां अनिवार्य हैं
हालाँकि एचआईवी मच्छरों से नहीं फैलता, लेकिन अन्य जानलेवा बीमारियाँ मच्छरों से फैलती हैं. इसलिए, सुनिश्चित करें कि घर के आसपास पानी जमा न हो. मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाली दवाओं का इस्तेमाल करें. रात में त्वचा को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें. बच्चों के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
