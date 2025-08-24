एचआईवी पॉजिटिव को काटा मच्छर स्वस्थ इंसान को संक्रमित कर सकता है?

4 . क्या मच्छर एचआईवी फैलाते हैं?

जब कोई मच्छर किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को काटता है, तो कुछ खून मच्छर के पेट में चला जाता है. एचआईवी वायरस मच्छर के शरीर में गुणा नहीं करता है. वायरस आमतौर पर खून को पचाते समय 1-2 दिनों के भीतर मर जाता है. इसलिए, भले ही मच्छर किसी और को काट ले, एचआईवी वहां से रक्त में प्रवेश नहीं करता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और सीडीसी (रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि "एचआईवी मच्छरों से नहीं फैलता है."

