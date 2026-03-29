FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
US ‘नो किंग्स’ आंदोलन बना जनलहर? ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में आज हो सकता है सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन

US ‘नो किंग्स’ आंदोलन बना जनलहर? ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में आज हो सकता है सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन

Petrol Buy Limits: क्या पेट्रोल पर लगेगा ‘लिमिट लॉक’? एक दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकते हैं?

क्या पेट्रोल पर लगेगा ‘लिमिट लॉक’? एक दिन में कितना पेट्रोल खरीद सकते हैं? डिब्बे में पेट्रोल भरवाने के नियम क्या हैं?

Corona Comeback: क्या कोरोना फिर लौट रहा है? यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया समेत 23 देशों में फैला ‘सिकाडा’ वेरिएंट, लक्षण जान लें  

क्या कोरोना फिर लौट रहा है? यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया समेत 23 देशों में फैला ‘सिकाडा’ वेरिएंट, लक्षण जान लें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Energy Lockdown: भारत में लगा 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद? जानिए कैसे बदल जाएगी रोज़मर्रा की जिंदगी

भारत में लगा 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद? जानिए कैसे बदल जाएगी रोज़मर्रा की जिंदगी

वाहन से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक... 1 अप्रैल से Pan Card के बगैर नहीं होंगे ये 5 काम

वाहन से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक... 1 अप्रैल से Pan Card के बगैर नहीं होंगे ये 5 काम

7 दोस्तों ने 10000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 6.30 लाख करोड़ की कंपनी

7 दोस्तों ने 10000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 6.30 लाख करोड़ की कंपनी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Energy Lockdown: भारत में लगा 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद? जानिए कैसे बदल जाएगी रोज़मर्रा की जिंदगी

Possible shut down Energy Lockdown: रत एक बार फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लॉकडाउन शब्द गलियारों में गूंजने लगा है, लेकिन इस बार वजह कोई वायरस नहीं बल्कि एनर्जी यानी ऊर्जा का संकट है. क्या आपको पता है कि अगर एनर्जी लॉकडाउन हो तो क्या-क्या चीजें बंद हो सकती हैं?

ऋतु सिंह | Mar 29, 2026, 06:51 AM IST

1.क्या भारत में भी ऊर्जा संकट के कारण नई तरह की पाबंदियां लागू हो सकती हैं?

क्या भारत में भी ऊर्जा संकट के कारण नई तरह की पाबंदियां लागू हो सकती हैं?
1

सोशल मीडिया पर इन दिनों “एनर्जी लॉकडाउन” शब्द तेजी से ट्रेंड कर रहा है. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई पर पड़ रहे असर के बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी ऊर्जा संकट के कारण नई तरह की पाबंदियां लागू हो सकती हैं. हालांकि सरकार ने पर्याप्त भंडार का भरोसा दिया है, लेकिन हालात को देखते हुए संभावित कदमों पर चर्चा तेज हो गई है.Photo Credit: AI

Advertisement

2.आखिर क्या है ‘एनर्जी लॉकडाउन’ और क्यों बढ़ी चर्चा?

आखिर क्या है ‘एनर्जी लॉकडाउन’ और क्यों बढ़ी चर्चा?
2

एनर्जी लॉकडाउन कोई आधिकारिक शब्द नहीं है, लेकिन इसका मतलब है—ऊर्जा संसाधनों की बचत के लिए सख्त नियंत्रण. जब ईंधन या बिजली की उपलब्धता पर दबाव बढ़ता है, तो सरकारें खपत कम करने के लिए विशेष उपाय लागू कर सकती हैं. हाल ही में संसद में वैश्विक सप्लाई चेन में आई दिक्कतों का जिक्र और 25 मार्च को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद यह चर्चा और तेज हो गई. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पूरी तरह लॉकडाउन नहीं, बल्कि “कंट्रोल्ड कंजम्प्शन मॉडल” हो सकता है.Photo Credit: AI
 

3.परिवहन और यात्रा पर सबसे पहले असर

परिवहन और यात्रा पर सबसे पहले असर
3

यदि ऊर्जा बचत के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं, तो इसका पहला प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर दिख सकता है.

  • पेट्रोल और डीजल की सीमित बिक्री (राशनिंग)
  • निजी वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध जैसे ऑड-इवन या कार-फ्री दिन
  • लंबी दूरी की यात्राओं में कमी

इसका सीधा असर आम लोगों की आवाजाही और लॉजिस्टिक्स सेक्टर पर पड़ेगा, जिससे सामान ढुलाई महंगी हो सकती है. Photo Credit: AI

4.वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन सिस्टम की वापसी?

वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन सिस्टम की वापसी?
4

कोविड काल की तरह एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा सकता है. इसका उद्देश्य रोज़ाना होने वाली ईंधन खपत को कम करना होगा.

  • निजी और सरकारी दफ्तरों में सीमित उपस्थिति
  • स्कूल और कॉलेजों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने की संभावना
  • ऑफिस और स्कूल बसों की संख्या में कमी

यह बदलाव अस्थायी हो सकता है, लेकिन ऊर्जा बचत में बड़ा योगदान दे सकता है.Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.बड़े आयोजन, उड़ानें और मनोरंजन पर असर

बड़े आयोजन, उड़ानें और मनोरंजन पर असर
5

ऊर्जा संकट की स्थिति में बड़े आयोजनों पर भी असर पड़ सकता है.

  • स्टेडियम में दर्शकों की संख्या सीमित की जा सकती है
  • सार्वजनिक कार्यक्रमों और रैलियों पर रोक संभव
  • हवाई उड़ानों की संख्या कम हो सकती है

एविएशन सेक्टर पर जेट फ्यूल की कीमतों का सीधा असर पड़ता है, जिससे टिकट महंगे और यात्राएं सीमित हो सकती हैं.Photo Credit: AI
 

6.उद्योग, गैस सप्लाई और घरेलू असर

उद्योग, गैस सप्लाई और घरेलू असर
6

ऊर्जा संकट का सबसे बड़ा दबाव उद्योगों और कमर्शियल सेक्टर पर आ सकता है.

  • होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसायों को एलपीजी की कमी
  • गैर-जरूरी उद्योगों में अस्थायी बंदी
  • घरेलू गैस को प्राथमिकता

कई जगहों पर गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारें और डिलीवरी में देरी की खबरें सामने आ रही हैं. सरकार ने लोगों से अनावश्यक स्टॉकिंग से बचने की अपील भी की है.Photo Credit: AI
 

7.क्या खुले रहेंगे जरूरी सेक्टर?

क्या खुले रहेंगे जरूरी सेक्टर?
7

एनर्जी लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह कामकाज बंद करना नहीं है.

  • अस्पताल, पुलिस, फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं जारी रहेंगी
  • मेट्रो, ट्रेन और सरकारी बसें चलती रहेंगी
  • बिजली और ईंधन की सप्लाई जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता के साथ दी जाएगी

सरकार का फोकस होगा कि आम लोगों को न्यूनतम परेशानी हो और आवश्यक सेवाएं बाधित न हों.Photo Credit: AI
 

8.घबराहट नहीं, लेकिन समझदारी जरूरी

घबराहट नहीं, लेकिन समझदारी जरूरी
8

मौजूदा हालात में “एनर्जी लॉकडाउन” एक संभावित रणनीति के रूप में चर्चा में है, न कि घोषित नीति. इसका उद्देश्य देश को बंद करना नहीं, बल्कि संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना होगा. आम लोगों के लिए संदेश साफ है कि, ऊर्जा की बचत, समझदारी से खर्च और अनावश्यक घबराहट से बचना ही आने वाले समय में सबसे बड़ी तैयारी होगी.Photo Credit: AI

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Energy Lockdown: भारत में लगा 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद? जानिए कैसे बदल जाएगी रोज़मर्रा की जिंदगी
भारत में लगा 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद? जानिए कैसे बदल जाएगी रोज़मर्रा की जिंदगी
वाहन से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक... 1 अप्रैल से Pan Card के बगैर नहीं होंगे ये 5 काम
वाहन से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक... 1 अप्रैल से Pan Card के बगैर नहीं होंगे ये 5 काम
7 दोस्तों ने 10000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 6.30 लाख करोड़ की कंपनी
7 दोस्तों ने 10000 रुपये से शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाला 6.30 लाख करोड़ की कंपनी
Energy Lockdown: इन 5 देशों में 'लॉकडाउन' तक पहुंचा फ्यूल संकट, जानें लिस्ट में कहां है भारत?
Energy Lockdown: इन 5 देशों में 'लॉकडाउन' तक पहुंचा फ्यूल संकट, जानें लिस्ट में कहां है भारत?
IPL में बतौर कप्तान डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में इस नंबर पर पहुंचे ईशान किशन
IPL में बतौर कप्तान डेब्यू पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में इस नंबर पर पहुंचे ईशान किशन
MORE
Advertisement
धर्म
Caring Zodiac Signs:खुद से ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
खुद से भी ज्यादा अपने माता-पिता और बच्चों का ध्यान रखते हैं ये 4 राशियों के लोग, जीवन भर पाते हैं मान सम्मान
Ram Navami 2026 Vrat Katha: आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद
आज रामनवमी पर जरूर पढ़ें भगवान श्रीराम की जन्मकथा, मिलेगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद
Horoscope 27 March: सिंह वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह वालों की आय में होगी बढ़ोतरी, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कपूर जलाने से कैसे बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी, क्यों ‘सब शुभ होगा’ जैसा होता है अहसास
कपूर जलाने से कैसे बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी, क्यों ‘सब शुभ होगा’ जैसा होता है अहसास
Chaitra Navratri Day 9: चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती
चैत्र नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित, जानें माता की पूजन विधि, मंत्र, भोग और आरती
MORE
Advertisement