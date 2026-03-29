Energy Lockdown: भारत में लगा 'एनर्जी लॉकडाउन' तो क्या-क्या हो जाएगा बंद? जानिए कैसे बदल जाएगी रोज़मर्रा की जिंदगी

2 . आखिर क्या है ‘एनर्जी लॉकडाउन’ और क्यों बढ़ी चर्चा?

2

एनर्जी लॉकडाउन कोई आधिकारिक शब्द नहीं है, लेकिन इसका मतलब है—ऊर्जा संसाधनों की बचत के लिए सख्त नियंत्रण. जब ईंधन या बिजली की उपलब्धता पर दबाव बढ़ता है, तो सरकारें खपत कम करने के लिए विशेष उपाय लागू कर सकती हैं. हाल ही में संसद में वैश्विक सप्लाई चेन में आई दिक्कतों का जिक्र और 25 मार्च को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद यह चर्चा और तेज हो गई. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पूरी तरह लॉकडाउन नहीं, बल्कि “कंट्रोल्ड कंजम्प्शन मॉडल” हो सकता है.Photo Credit: AI

