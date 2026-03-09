अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो ये 14 देश पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, आखिर क्यों दुनिया की तबाही का यहां नहीं होगा असर?

9 . विशेषज्ञों की राय: कोई जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं

अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि आधुनिक दौर में लंबी दूरी की मिसाइलों और परमाणु हथियारों के कारण दुनिया का कोई भी हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता. रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यदि वैश्विक युद्ध होता है तो इसका असर केवल युद्ध क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक संकट, खाद्य आपूर्ति की कमी और मानवीय संकट के रूप में पूरी दुनिया पर पड़ेगा. इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि कूटनीतिक समाधान और वैश्विक सहयोग ही ऐसे किसी बड़े संघर्ष को रोकने का सबसे प्रभावी रास्ता है.(Photo Credit - AI Generated)

