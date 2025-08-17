पत्नी के दिलों पर राज करते हैं ऐसे पति, ऐसे मर्दों को पाने के लिए बागवत करती हैं लड़कियां

Twitter
Advertisement
Headlines

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता

Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं

अब मैनेजमेंट की दुनिया में एंट्री लेंगी मनु भाकर, जानें IIM के किस कोर्स पर लगाया है 'निशाना'

भारत के किस राज्य में हैं सबसे ज्यादा 'आवारा' कुत्ते? जानें किस नंबर पर आता है आपका State

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ

Job-Interview Crack Tips: काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

काबलियत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी? तो ये पावरफुल टिप्स इंटरव्यू क्रैक करा देंगे

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

कुत्ते ही नहीं, इन जानवरों का काटना और खरोंच मारना भी हो सकता है खतरनाक, बरतें सावधानी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   

ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां

Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा

HomePhotos

लाइफस्टाइल

पत्नी के दिलों पर राज करते हैं ऐसे पति, ऐसे मर्दों को पाने के लिए बागवत करती हैं लड़कियां

लव हो या अरेंज मैरिज कुछ पुरुष अपनी शादी को बनाए रखने में कामयाब ही रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पत्नी का दिल कैसे जीता जा सकता है. आज आपको चाणक्य नीति में उल्लेखित बेस्ट हसबैंड की क्वालिटीज के बारे में बताएंगे.

ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 08:20 AM IST

1.लव-अरेंज हर मैरेज में ऐसे मर्द होते हैं सफल

लव-अरेंज हर मैरेज में ऐसे मर्द होते हैं सफल
1

 कुछ लोग लव मैरिज करने के बाद भी शादी में सफल नहीं हो पाते तो कुछ अरेंज मैरिज में भी असफल होते हैं, लेकिन चाणक्य नीति ऐसे मर्दों के बारे में बताती है जो प्यार और शादी दोनों में सफल होते हैं और पत्नियां इनकी मुरीद हो जाती हैं. अगर आप भी सक्सेसफुल और लविंग हसबैंड बनना चाहते हैं तो आपमें ये गुण होने ही चाहिए.
 

Advertisement

2.अपने गुणों के कारण सफल होते हैं

अपने गुणों के कारण सफल होते हैं
2

आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अपने गुणों के कारण सफलता प्राप्त करते हैं. ये लोग प्रेम में भी असफल नहीं होते. खासकर ऐसे पुरुष जो प्रेम में सफलता प्राप्त करते हैं, तो चलिए जानें कैसे पुरुषों का जिक्र चाणक्य नीति में किया गया है जो बेस्ट पति बनते हैं और लड़कियां ऐसे मर्दों को पाने के लिए घर-परिवार से बगावत कर जाती हैं.
 

3.महिलाओं को सम्मान करने वाला

महिलाओं को सम्मान करने वाला
3

जो पुरुष महिलाओं का सम्मान करता है, अपनी पत्नी, प्रेमिका या मां का कभी अपमान नहीं करता, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता. महिलाओं को सम्मान करने वाले मर्द बहुत पसंद आते हैं. 
 

4.साथी को पूरी आजादी देने वाला

साथी को पूरी आजादी देने वाला
4

जो पुरुष अपने साथी को पूरी आज़ादी देता है. अपने रिश्ते को पूरे दिल से जीता है, उसे प्यार में कभी कोई ख़तरा नहीं होता. ऐसे पुरुष हमेशा सफल होते हैं.
 

TRENDING NOW

5.सास-बहू की तकरार में मर्द का दखल

सास-बहू की तकरार में मर्द का दखल
5

अक्सर एक बेटा और पति तब पशोपेश में पड़ता है जब उसकी पत्नी और मां के बीच अनबन होती है. ऐसी स्थिति में पति को इन बखेड़ों से खुद को अलग कर लेना चाहिए. किसी का भी पक्ष न लेने वाला पति या बेस्ट मान जाता है.

6. पत्नी के मायके वालों को इज्जत देने वाले मर्द

पत्नी के मायके वालों को इज्जत देने वाले मर्द
6

पत्नी के मायके वालों को जो मर्द इज्जत देते हैं उनकी पत्नियां भी अपने सास-ससुर की उतनी ही इज्जत करती हैं. इसलिए पति को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ससुराल वालों के साथ भी अच्छा कनेक्शन हो.

7.पत्नी की इच्छाओं को समझने वाले

पत्नी की इच्छाओं को समझने वाले
7

जो भी पति अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझ लेता है वह बेस्ट पति माना जाता है. ऐसे पति जो हमेशा अपनी पत्नी के मूड-मिजाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और उनकी इच्छाओं की कद्र करते हैं, उनको बेस्ट पति का खिताब पत्नियां देती हैं

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Selena Gomez से इंडियन फैन ने बुलवाया 'जय श्री राम', सिंगर का रिएक्शन देख हो जाएंगे हैरान
Selena Gomez से इंडियन फैन ने बुलवाया 'जय श्री राम', सिंगर का रिएक्शन देख हो जाएंगे हैरान
Uttar Pradesh News: रिश्ते हुए शर्मसार, यूपी में नाती ने किया बूढ़ी नानी से रेप, बिहार में भी 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म
शर्मनाक: नाती ने किया बूढ़ी नानी से रेप, चाचा ने किया 6 साल की भतीजी से दुष्कर्म
Uttar Pradesh By Polls 2024: सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
सपा लाई Akhilesh Yadav का ऐसा पोस्टर, जिसे बताया CM Yogi के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ का जवाब
Juice For Health: इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
इस फल का जूस कम करेगा किडनी स्टोन का रिस्क, सुबह उठते ही पीने से मिलेंगे और भी फायदे
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
US election 2024 : Trump या Harris? कब होगी अमेरिकी चुनावों के नतीजों की घोषणा?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान   
ताकत का पावरहाउस कही जाती है ये मीठी चीज, कमजोर हड्डियों से लेकर अच्छी नींद और आंखों तक के लिए है वरदान
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
पिता DM ऑफिस में थे अकाउंटेंट, बेटा पहले बना DSP और फिर IAS बन रच दिया इतिहास, जानें मयंक त्रिपाठी की सफलता की दास्तां
Cholesterol Control Foods: नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 चीजें, ब्लड वेसेल्स को कर देंगी साफ और चौड़ा
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को Premanand Maharaj ने दिया गुरुमंत्र, सौ प्रतिशत मिलेगी सफलता
Diabetes Home Remedy: डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
डायबिटीज किलर कही जाती हैं ये 6 जड़ी-बूटियां, ब्लड शुगर बढ़ने ही नहीं देंतीं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE