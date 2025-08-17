पत्नी के दिलों पर राज करते हैं ऐसे पति, ऐसे मर्दों को पाने के लिए बागवत करती हैं लड़कियां

क्या होता है Product Management और कैसे 12वीं के बाद इसमें बनाएं करियर? समझें A to Z सबकुछ
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Aug 17, 2025, 08:20 AM IST
1.लव-अरेंज हर मैरेज में ऐसे मर्द होते हैं सफल
कुछ लोग लव मैरिज करने के बाद भी शादी में सफल नहीं हो पाते तो कुछ अरेंज मैरिज में भी असफल होते हैं, लेकिन चाणक्य नीति ऐसे मर्दों के बारे में बताती है जो प्यार और शादी दोनों में सफल होते हैं और पत्नियां इनकी मुरीद हो जाती हैं. अगर आप भी सक्सेसफुल और लविंग हसबैंड बनना चाहते हैं तो आपमें ये गुण होने ही चाहिए.
2.अपने गुणों के कारण सफल होते हैं
आचार्य चाणक्य ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो अपने गुणों के कारण सफलता प्राप्त करते हैं. ये लोग प्रेम में भी असफल नहीं होते. खासकर ऐसे पुरुष जो प्रेम में सफलता प्राप्त करते हैं, तो चलिए जानें कैसे पुरुषों का जिक्र चाणक्य नीति में किया गया है जो बेस्ट पति बनते हैं और लड़कियां ऐसे मर्दों को पाने के लिए घर-परिवार से बगावत कर जाती हैं.
3.महिलाओं को सम्मान करने वाला
जो पुरुष महिलाओं का सम्मान करता है, अपनी पत्नी, प्रेमिका या मां का कभी अपमान नहीं करता, वह जीवन में कभी असफल नहीं होता. महिलाओं को सम्मान करने वाले मर्द बहुत पसंद आते हैं.
4.साथी को पूरी आजादी देने वाला
जो पुरुष अपने साथी को पूरी आज़ादी देता है. अपने रिश्ते को पूरे दिल से जीता है, उसे प्यार में कभी कोई ख़तरा नहीं होता. ऐसे पुरुष हमेशा सफल होते हैं.
5.सास-बहू की तकरार में मर्द का दखल
अक्सर एक बेटा और पति तब पशोपेश में पड़ता है जब उसकी पत्नी और मां के बीच अनबन होती है. ऐसी स्थिति में पति को इन बखेड़ों से खुद को अलग कर लेना चाहिए. किसी का भी पक्ष न लेने वाला पति या बेस्ट मान जाता है.
6. पत्नी के मायके वालों को इज्जत देने वाले मर्द
पत्नी के मायके वालों को जो मर्द इज्जत देते हैं उनकी पत्नियां भी अपने सास-ससुर की उतनी ही इज्जत करती हैं. इसलिए पति को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ससुराल वालों के साथ भी अच्छा कनेक्शन हो.
7.पत्नी की इच्छाओं को समझने वाले
जो भी पति अपनी पत्नी की इच्छाओं को समझ लेता है वह बेस्ट पति माना जाता है. ऐसे पति जो हमेशा अपनी पत्नी के मूड-मिजाज को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और उनकी इच्छाओं की कद्र करते हैं, उनको बेस्ट पति का खिताब पत्नियां देती हैं