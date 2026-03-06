पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Mar 06, 2026, 03:04 PM IST
1.सर्वे में क्या पता चला?
हाल ही में टुडे द्वारा किए गए एक एक्सक्लूसिव सर्वे में 7000 महिलाओं से ये सवाल किया गया, जिसमें पाया गया कि महिलाओं का औसत तनाव स्तर 10 में से 8.5 तक पहुंच गया. चौंकाने वाली बात यह है कि 46 फीसदी महिलाओं ने माना कि उनके पतियों की वजह से उन्हें बच्चों की तुलना में ज्यादा स्ट्रेस होता है. आइए जानते हैं इस सर्वे में क्या आया सामने... (Photo: AI Generated)
2.पति क्यों बन रहे तनाव का कारण?
अक्सर महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके बच्चों के पिता कई बार पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं. उनका कहना है कि मां का तनाव पिता के तनाव से अलग होता है. जब पति-पत्नी किसी बात पर एकमत नहीं होते, तो इससे तनाव और बढ़ सकता है. इसके अलावा महिलाओं को रोजमर्रा के काम और बच्चों की परवरिश को लेकर भी काफी तनाव रहता है. बच्चे को अच्छी तरह बड़ा करने के लिए वे छोटी-छोटी बातों की भी चिंता करती हैं. एक सर्वे के मुताबिक, महिलाओं को सबसे ज्यादा तनाव इस बात का होता है कि दिनभर इतने काम होते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए सही से समय ही नहीं मिल पाता है. (Photo: AI Generated)
3.पार्टनर से मदद न मिलना
सर्वे में यह भी सामने आया कि जिन महिलाओं के पार्टनर हैं, उनमें से लगभग तीन-चौथाई का कहना है कि बच्चों की देखभाल और घर के ज्यादातर काम वही करती हैं. वहीं हर पांच में से एक मां का कहना है कि पार्टनर से पूरी मदद न मिलना उनके रोज के तनाव की बड़ी वजह है. घर के काम के साथ बाहर की जिम्मेदारियां संभालना आसान नहीं होता. कई महिलाएं नौकरी से घर लौटने के बाद भी बच्चों और घर के काम में लग जाती हैं, जबकि उनके पार्टनर आराम करते हैं. यही बातें उनके तनाव का कारण बनती हैं. (Photo: AI Generated)
4.क्या करना चाहिए?
अपने पार्टनर के साथ आराम से बैठकर बात करें और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताएं, उनसे मदद मांगें. इससे आपका रिश्ता बेहतर होगा और आप दोनों के बीच समझ भी बढ़ेगी. स्ट्रेस कम करने के लिए आप किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकती हैं या जरूरत हो तो काउंसलर से भी सलाह ले सकती हैं. अपने लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालें, योग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से तनाव कम करने में मदद मिलती है. (Photo: AI Generated)
5.काम बांटें
इस स्टडी से यह पता चलता है कि आज के समय में महिलाओं के ज्यादा तनाव में रहने की एक बड़ी वजह घर के कामों का बराबर बंटवारा न होना है, जब सारा बोझ एक ही व्यक्ति पर आ जाता है, तो इससे तनाव बढ़ना स्वाभाविक है. ऐसे में घर और बच्चों से जुड़े काम आपस में बांट लें, ताकि हर किसी को पता हो कि उसे कौन सा काम करना है. (Photo: AI Generated)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.