FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेहरान में इजरायल का बड़ा हमला, बेरूत में रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह, यूरोप में तनाव बढ़ेगा- रूस

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई ‘Mission C1000’ बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़ 

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई ‘Mission C1000’ बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़

Gen-Z ने बदल दी नेपाल की सियासत, बालेन शाह PM बने तो कैसा रहेगा भारत के साथ रिश्ता?

Gen-Z ने बदल दी नेपाल की सियासत, बालेन शाह PM बने तो कैसा रहेगा भारत के साथ रिश्ता?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट

UPSC CSE 2025: डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच

Women Mental Stress: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे मीम्स वायरल होते हैं, जिनमें महिलाएं अपने पति को भी एक बच्चे की तरह बताती हैं. यह बात सुनने में भले मजाकिया लगे, लेकिन कई मामलों में इसमें सच्चाई भी होती है. कई महिलाएं मानती हैं कि उन्हें बच्चों से ज्यादा अपने पति की वजह से तनाव महसूस होता है. 

Abhay Sharma | Mar 06, 2026, 03:04 PM IST

1.सर्वे में क्या पता चला? 

सर्वे में क्या पता चला? 
1

हाल ही में टुडे द्वारा किए गए एक एक्सक्लूसिव सर्वे  में 7000 महिलाओं से ये सवाल किया गया, जिसमें पाया गया कि महिलाओं का औसत तनाव स्तर 10 में से 8.5 तक पहुंच गया. चौंकाने वाली बात यह है कि 46 फीसदी महिलाओं ने माना कि उनके पतियों की वजह से उन्हें बच्चों की तुलना में ज्यादा स्ट्रेस होता है. आइए जानते हैं इस सर्वे में क्या आया सामने... (Photo: AI Generated)

Advertisement

2.पति क्‍यों बन रहे तनाव का कारण?

पति क्‍यों बन रहे तनाव का कारण?
2

अक्सर महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके बच्चों के पिता कई बार पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं. उनका कहना है कि मां का तनाव पिता के तनाव से अलग होता है. जब पति-पत्नी किसी बात पर एकमत नहीं होते, तो इससे तनाव और बढ़ सकता है. इसके अलावा महिलाओं को रोजमर्रा के काम और बच्चों की परवरिश को लेकर भी काफी तनाव रहता है. बच्चे को अच्छी तरह बड़ा करने के लिए वे छोटी-छोटी बातों की भी चिंता करती हैं. एक सर्वे के मुताबिक, महिलाओं को सबसे ज्यादा तनाव इस बात का होता है कि दिनभर इतने काम होते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए सही से समय ही नहीं मिल पाता है.  (Photo: AI Generated)

3.पार्टनर से मदद न मिलना

पार्टनर से मदद न मिलना
3

सर्वे में यह भी सामने आया कि जिन महिलाओं के पार्टनर हैं, उनमें से लगभग तीन-चौथाई का कहना है कि बच्चों की देखभाल और घर के ज्यादातर काम वही करती हैं. वहीं हर पांच में से एक मां का कहना है कि पार्टनर से पूरी मदद न मिलना उनके रोज के तनाव की बड़ी वजह है. घर के काम के साथ बाहर की जिम्मेदारियां संभालना आसान नहीं होता. कई महिलाएं नौकरी से घर लौटने के बाद भी बच्चों और घर के काम में लग जाती हैं, जबकि उनके पार्टनर आराम करते हैं. यही बातें उनके तनाव का कारण बनती हैं. (Photo: AI Generated)

4.क्या करना चाहिए?

क्या करना चाहिए?
4

अपने पार्टनर के साथ आराम से बैठकर बात करें और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताएं, उनसे मदद मांगें. इससे आपका रिश्ता बेहतर होगा और आप दोनों के बीच समझ भी बढ़ेगी. स्ट्रेस कम करने के लिए आप किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकती हैं या जरूरत हो तो काउंसलर से भी सलाह ले सकती हैं.  अपने लिए भी थोड़ा समय जरूर निकालें, योग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने से तनाव कम करने में मदद मिलती है.  (Photo: AI Generated)

 

TRENDING NOW

5.काम बांटें 

काम बांटें 
5

इस स्टडी से यह पता चलता है कि आज के समय में महिलाओं के ज्यादा तनाव में रहने की एक बड़ी वजह घर के कामों का बराबर बंटवारा न होना है, जब सारा बोझ एक ही व्यक्ति पर आ जाता है, तो इससे तनाव बढ़ना स्वाभाविक है. ऐसे में घर और बच्चों से जुड़े काम आपस में बांट लें, ताकि हर किसी को पता हो कि उसे कौन सा काम करना है.  (Photo: AI Generated)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
UPSC Result 2025: BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज
BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज
Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट 
Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट
UPSC CSE 2025: डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी
डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी
पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच
पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच
Traffic Rules: हेलमेट पहनना ही काफी नहीं! ये गलती की तो कटेगा ₹1000 का चालान
Traffic Rules: हेलमेट पहनना ही काफी नहीं! ये गलती की तो कटेगा ₹1000 का चालान
MORE
Advertisement
धर्म
Shanidev Blessings: शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
Holi Bhai Dooj 2026: आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
Rang Panchami 2026: कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
Horoscope 5 March: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Maas 2026: होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
MORE
Advertisement