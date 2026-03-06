पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच

2 . पति क्‍यों बन रहे तनाव का कारण?

2

अक्सर महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके बच्चों के पिता कई बार पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं. उनका कहना है कि मां का तनाव पिता के तनाव से अलग होता है. जब पति-पत्नी किसी बात पर एकमत नहीं होते, तो इससे तनाव और बढ़ सकता है. इसके अलावा महिलाओं को रोजमर्रा के काम और बच्चों की परवरिश को लेकर भी काफी तनाव रहता है. बच्चे को अच्छी तरह बड़ा करने के लिए वे छोटी-छोटी बातों की भी चिंता करती हैं. एक सर्वे के मुताबिक, महिलाओं को सबसे ज्यादा तनाव इस बात का होता है कि दिनभर इतने काम होते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए सही से समय ही नहीं मिल पाता है. (Photo: AI Generated)