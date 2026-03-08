Leftover Soap Reuse: अरे रुकिए! मत फेंकिए साबुन के बचे हुए टुकड़े, घर की सफाई और खुशबू दोनों में आएगा काम

2 . बनाएं पावरफुल मल्टीपर्पज क्लीनर

साबुन के बचे हुए टुकड़ों को फेंकने के बजाय उन्हें इकट्ठा करें और कद्दूकस कर लें.

विधि: एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें ये कद्दूकस किया हुआ साबुन डाल दें. जब यह पूरी तरह घुल जाए, तो इसमें दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं.

इस्तेमाल: इस घोल को एक स्प्रे बोतल में भर लें. यह किचन के स्लैब, सिंक और टाइल्स पर जमी चिकनाई को चुटकियों में साफ कर देगा.