Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी

छात्रों का गुस्सा देखकर तंग आ गई इस देश की सरकार, सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल फोन बंद करने की है तैयारी
Diwali 2025 Deep: धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक पर कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, जानें इनकी विधि, नियम और महत्व
कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश
Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी
हरियाणा में बुजुर्गों को भाजपा की बड़ी सौगात, वृद्धावस्था पेंशन में हुई इतने हजार की वृद्धि...
दिवाली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में मिठाई के नाम पर बिक रहा था जहर!
Diwali की शॉपिंग के लिए बेस्ट हैं दिल्ली-NCR की ये मार्केट्स! 50-100 रु में ही मिलेंगे डेकोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स तक सबकुछ
Drink For Better Sleeping: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद
Delhi Hit and Run: पहले मारी टक्कर, फिर रिवर्स में लेकर कुचला... दिल्ली में 'Thar' का खूनी खेल, 13 साल के बच्चे की मौत
Makeup and Hair Care Tips: त्योहारों पर नेचुरल ग्लो व शाइनी हेयर के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट के बताए ये सीक्रेट टिप्स
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Oct 17, 2025, 04:48 PM IST
1.ठंडा पानी
दिवाली में अगर हाथ जल जाए तो उस पर ठंडा पानी डालें, जले हुए जगह पर कभी बर्फ न लगाएं. क्योंकि बर्फ लगाने से ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है. इस स्थिति में कुछ समय तक हाथ ठंडे पानी में डुबोकर रखना चाहिए, इससे तुरंत आराम मिलेगा.
2.करें ये काम
अगर जले हुए हिस्से पर कोई अंगूठी, चूड़ी या टाइट कपड़ा है तो उसे तुरंत हटाएं, क्योंकि जलने के बाद सूजन आ सकती है. इसके बाद इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है और दर्द भी बढ़ जाता है. इसके अलावा जले हुए हिस्से को छूने या रगड़ने से बचें.
3.तुलसी के पत्ते नारियल का तेल और एलोवेरा
इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्थिति में तुलसी के पत्ते भी असरदार हो सकते हैं. क्योंकि तुलसी का रस जलन को शांत करता है और निशान पड़ने से रोकता है. इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा अलावा नारियल का तेल या एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं.
4.टूथपेस्ट का न करें इस्तमेला
आमतौर पर जली हुई जगह पर लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन यह नुकसानदायक हो सकता है. क्योंकि टूथपेस्ट में कई तरह के केमिकल्स होते हैं और स्किन पर रिएक्ट कर सकते हैं. इससे इंजरी या फिर इंफेक्शन बढ़ जाता है.
5.बर्फ का न करें इस्तेमाल
जले हुए स्थान पर कभी भी बर्फ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि बर्फ लगाने से ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है. इस स्थिति में कुछ समय तक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर रखना चाहिए, ताकि आराम मिले.
6.क्या है एक्सपर्ट की राय?
एक्सपर्ट्स दिवाली की रौनक को सुरक्षित रखने की अपील कर रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि पटाखे सोच-समझकर जलाएं और बच्चों को सतर्क रखें. इसके अलावा प्राथमिक उपचार (First Aid) की जानकारी अपने पास ज़रूर रखें. क्योंकि थोड़ी सी सावधानी दिवाली को दर्द नहीं, बल्कि खुशियों से भर देगी.
Disclaimer: Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से