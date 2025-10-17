Diwali 2025: दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए जल जाएं तो कैसे करें फस्ट एड? जानिए कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी

6 . क्या है एक्सपर्ट की राय?

6

एक्सपर्ट्स दिवाली की रौनक को सुरक्षित रखने की अपील कर रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि पटाखे सोच-समझकर जलाएं और बच्चों को सतर्क रखें. इसके अलावा प्राथमिक उपचार (First Aid) की जानकारी अपने पास ज़रूर रखें. क्योंकि थोड़ी सी सावधानी दिवाली को दर्द नहीं, बल्कि खुशियों से भर देगी.

Disclaimer: Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से