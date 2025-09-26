FacebookTwitterYoutubeInstagram
Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर

हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी

खारिज हुई Sameer Wankhede की याचिका, आर्यन खान के 'The Ba***ds of Bollywood' के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े

LPG Gas Cylinder: सिर्फ 6 टिप्स, और सिलेंडर चलेगा पूरे महीने से ज्यादा! आजमाएं ये तरीके

Birth Mark Signs: आपकी बॉडी पर ये 5 बर्थ मार्क्स खोलते हैं पिछले जन्म के राज, जानें किससे मिलता है क्या संकेत

MIG 21 Retirement: 60 साल की सेवा के बाद आज वायुसेना से रिटायर होगा मिग-21 फाइटर प्लेन, शुभांशु शुक्ला हुए भावुक

टैलेंटेड तोते ने हेलमेट पहन दौड़ा दी साइकिल, Viral Video देख लोग बोले- ये तो नियमों का पक्का है!

Numerology: जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये

Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

लाइफस्टाइल

हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी

भिंडी के पौधों में हरापन है, पर फिर भी उसमें एक भी फूल और फल नहीं आ रहेह हैं, तो फलत बढ़ाने के लिए जड़ के पास पोटाश युक्त खाद डालकर आप इसकी ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं. अगर आपके बगीचे में भी भिंडी का पौधा लगा है, तो चलिए हम आपको यहां 7 उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर टोकरी भर ताजी सब्जियां पा सकते हैं.

Pragya Bharti | Sep 26, 2025, 01:24 PM IST

1.भिंडी की पैदावर कैसे बढ़ाएं?

भिंडी की पैदावर कैसे बढ़ाएं?
1

भिंडी का पौधा हरा-भरा और स्वस्थ दिखने में तो लगता है, लेकिन उसमें फूल या फल बिल्कुल नहीं आए, तो यह हर गार्डनर के लिए बेहद दुखद होता है. इस स्थिति में पत्ते बड़े और घने तो इतने दिखते हैं मानो पौधे को केवल पत्ते उगाने की बीमारी हो गई हो. ऐसा तभी होता है, जब पौधे को केवल नाइट्रोजन मिलता है. वहीं, फूल और फल देने के लिए फास्फोरस व पोटेशियम जैसे तत्वों की जरूरत होती है, जो नहीं मिल पाती है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब आपको महंगी रासायनिक खाद खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक घरेलू और जादुई चीज को चुपके से पौधे की जड़ के पास डालना है। इसके बाद आपको हफ्ते भर में असर दिखेगा और खिल कर भिंडी निकलने लगेगी. 

2.भिंडी के लिए चमत्कारी खाद

भिंडी के लिए चमत्कारी खाद
2

भिंडी के पौधे से भरपूर पैदावार लेने के लिए केवल पानी और धूप काफी नहीं है, बल्कि आपको उसे सही समय पर सही खुराक देनी होगी. यदि पौधा केवल पत्ते दे रहा है तो उसे पोटेशियम और फास्फोरस की जरूरत है. इसके लिए सरसों की खली सबसे बेहतरीन जैविक उपाय है.

3.पौधे में सरसों की खली इस्तेमाल का तरीका

पौधे में सरसों की खली इस्तेमाल का तरीका
3

सरसों की खली को पहले 4-5 दिनों के लिए पानी में भिगोकर फर्मेंट कर लें. इस पतले लिक्विड को हर 15 दिन में एक बार, पानी देने के बाद, सीधे पौधे की जड़ के पास डालें. यह फलत को तेजी से बढ़ाता है.

4.भिंडी के जड़ के पास गुड़ाई है जरूरी

भिंडी के जड़ के पास गुड़ाई है जरूरी
4

पौधे के आस-पास की मिट्टी सख्त होने पर जड़ें हवा और पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाती हैं. इसलिए, हर 10-15 दिन में पौधे की जड़ से थोड़ी दूरी पर मिट्टी की हल्की गुड़ाई करें. इससे मिट्टी भुरभुरी होती है. साथ ही, जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और खाद का असर तेजी से होता है.

5.मिट्टी को दें संतुलित खुराक

मिट्टी को दें संतुलित खुराक
5

सिर्फ नाइट्रोजन वाली खाद जैसे यूरिया देने से बचें. मिट्टी में पूरी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट नियमित रूप से डालें. ये खादें मिट्टी को संतुलित पोषक तत्व देती हैं, जो पौधे के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी हैं.

6.भिंडी के पौधे में पानी देने का सही नियम

भिंडी के पौधे में पानी देने का सही नियम
6

भिंडी को अत्यधिक पानी देना हानिकारक है. ज्यादा पानी देने से पौधे में फूल और फल नहीं आते. पानी तभी दें जब मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूखी लगे. पत्तियों पर पानी देने से बचें.

7.फूल गिरने से रोकने के उपाय

फूल गिरने से रोकने के उपाय
7

कई बार भिंडी के पौधे में फूल तो आते हैं, पर वे फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं. ऐसा दरअसल, पोषक तत्वों की कमी या खराब परागण के कारण होता है. फूलों के समय थोड़ी सी फॉस्फोरस युक्त खाद डालें. सुबह के समय हल्के हाथों से फूलों को छूकर हस्त-परागण में मदद करें.

8.भिंडी के पौधे की कीटों और रोगों से करें बचाव

भिंडी के पौधे की कीटों और रोगों से करें बचाव
8

कीट अक्सर फूलों और नई फलियों को निशाना बनाते हैं, जिससे पैदावार कम हो जाती है. हर 15 दिन में नीम के तेल का घोल बनाकर पौधों पर स्प्रे करें. यह प्राकृतिक रूप से कीड़ों को दूर रखता है और पौधों को स्वस्थ रखता है.

