हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी

1 . भिंडी की पैदावर कैसे बढ़ाएं?

भिंडी का पौधा हरा-भरा और स्वस्थ दिखने में तो लगता है, लेकिन उसमें फूल या फल बिल्कुल नहीं आए, तो यह हर गार्डनर के लिए बेहद दुखद होता है. इस स्थिति में पत्ते बड़े और घने तो इतने दिखते हैं मानो पौधे को केवल पत्ते उगाने की बीमारी हो गई हो. ऐसा तभी होता है, जब पौधे को केवल नाइट्रोजन मिलता है. वहीं, फूल और फल देने के लिए फास्फोरस व पोटेशियम जैसे तत्वों की जरूरत होती है, जो नहीं मिल पाती है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो अब आपको महंगी रासायनिक खाद खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक घरेलू और जादुई चीज को चुपके से पौधे की जड़ के पास डालना है। इसके बाद आपको हफ्ते भर में असर दिखेगा और खिल कर भिंडी निकलने लगेगी.