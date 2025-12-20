अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका

5 . अंडों को धोने की गलती न करें

कई लोग सफाई के चक्कर में अंडों को स्टोर करने से पहले धो देते हैं. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. अंडों पर एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत होती है जिसे 'ब्लूम' (Bloom) कहा जाता है. धोने से यह परत हट जाती है और छिलके के बारीक छिद्र (Pores) खुल जाते हैं, जिससे बाहरी बैक्टीरिया आसानी से अंडे के अंदर जा सकते हैं.