FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICC T20 World Cup 2026 से शुभमन गिल क्यों हुए बाहर? BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताई वजह

ICC T20 World Cup 2026 से शुभमन गिल क्यों हुए बाहर? BCCI चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने बताई वजह

एपस्टीन फाइल्स क्या है और इन्हें कौन जारी कर रहा? जहां तस्वीरों में लड़कियों संग दिखे क्लिंटन, बिल गेट्स और माइकल जैक्सन

एपस्टीन फाइल्स क्या है और इन्हें कौन जारी कर रहा? जहां तस्वीरों में लड़कियों संग दिखे क्लिंटन, बिल गेट्स और माइकल जैक्सन

ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

ईशान किशन को मिला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने का इनाम, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में मिली जगह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Business Ideas: टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस, जो दिला सकते हैं महीने में लाखों की कमाई

टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस, जो दिला सकते हैं महीने में लाखों की कमाई

अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका

अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका

सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका

सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका

HomePhotos

लाइफस्टाइल

अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका

How To Store Eggs: अंडों को साल्मोनेला बैक्टीरिया से बचाने के लिए फ्रिज में स्टोर करना सबसे सुरक्षित है. इन्हें फ्रिज के दरवाजे के बजाय मुख्य शेल्फ पर रखें और स्टोर करने से पहले कुछ नियमों का ध्यान रखें.

Pragya Bharti | Dec 20, 2025, 04:51 PM IST

1.How to store Eggs in winter

How to store Eggs in winter
1

अंडे प्रोटीन का पावरहाउस हैं, लेकिन इन्हें स्टोर करने में की गई एक छोटी सी गलती इन्हें जहरीला बना सकती है. अक्सर लोग दुविधा में रहते हैं कि अंडों को कमरे के तापमान पर रखना चाहिए या रेफ्रिजरेटर में. आइए जानते हैं विज्ञान और विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है.

Advertisement

2.फ्रिज या बाहर: कहां रखें अंडे?

फ्रिज या बाहर: कहां रखें अंडे?
2

भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देश में अंडों को फ्रिज में रखना ही सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है. कमरे का तापमान अक्सर बदलता रहता है, जिससे अंडों के अंदर बैक्टीरिया पनपने की संभावना बढ़ जाती है. फ्रिज का स्थिर ठंडा वातावरण इनकी गुणवत्ता को सुरक्षित रखता है.

3.अंडों के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या है?

अंडों के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या है?
3

अंडों के साथ सबसे बड़ा खतरा साल्मोनेला बैक्टीरिया का होता है. यह बैक्टीरिया अंडों के छिलके और कभी-कभी उसके अंदर भी मौजूद हो सकता है. यदि अंडे बाहर रखे हों, तो गर्मी में ये बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं. कम तापमान इनकी ग्रोथ को रोक देता है.

4.फ्रिज के दरवाजे पर क्यों न रखें?

फ्रिज के दरवाजे पर क्यों न रखें?
4

ज्यादातर फ्रिज में अंडों के लिए दरवाजा में जगह बनी होती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह सबसे गलत जगह है. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलने से वहां का तापमान घटता-बढ़ता रहता है. अंडों को हमेशा फ्रिज के मुख्य शेल्फ के पीछे की तरफ रखना चाहिए, जहाँ तापमान सबसे स्थिर रहता है.

TRENDING NOW

5.अंडों को धोने की गलती न करें

अंडों को धोने की गलती न करें
5

कई लोग सफाई के चक्कर में अंडों को स्टोर करने से पहले धो देते हैं. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. अंडों पर एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत होती है जिसे 'ब्लूम' (Bloom) कहा जाता है. धोने से यह परत हट जाती है और छिलके के बारीक छिद्र (Pores) खुल जाते हैं, जिससे बाहरी बैक्टीरिया आसानी से अंडे के अंदर जा सकते हैं.

6.शेल्फ लाइफ का बड़ा अंतर

शेल्फ लाइफ का बड़ा अंतर
6

स्टोर करने के तरीके का सीधा असर अंडों की उम्र पर पड़ता है.
बाहर रखे अंडे: 7 से 10 दिनों में अपनी ताजगी खोने लगते हैं.
फ्रिज में रखे अंडे: 4 से 5 सप्ताह (30-40 दिन) तक सुरक्षित और खाने योग्य बने रहते हैं.

7.'कंडेनसेशन' का खतरा

'कंडेनसेशन' का खतरा
7

जब आप ठंडे अंडे को फ्रिज से निकालकर बाहर रखते हैं, तो उन पर नमी की छोटी बूंदें जमने लगती हैं, जिसे 'पसीना आना' भी कहते हैं. यह नमी बैक्टीरिया को अंडे के अंदर ले जाने का जरिया बन सकती है. इसलिए, सलाह दी जाती है कि फ्रिज से उतने ही अंडे निकालें जिन्हें आप तुरंत पकाने वाले हों.

8. अंडों की गुणवत्ता की पहचान कैसे करें?

अंडों की गुणवत्ता की पहचान कैसे करें?
8

अंडे स्टोर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उनका छिलका कहीं से टूटा या चटका हुआ न हो. टूटे हुए अंडों में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है. यदि आपको संदेह हो कि अंडा पुराना है, तो उसे पानी से भरे कटोरे में डालें—ताजा अंडा डूब जाएगा, जबकि खराब अंडा पानी पर तैरने लगेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Business Ideas: टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस, जो दिला सकते हैं महीने में लाखों की कमाई
टॉप 5 ऑनलाइन बिजनेस, जो दिला सकते हैं महीने में लाखों की कमाई
अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका
अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका
सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका
सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! आपको DDA दे रहा है 25% की छूट, 1, 2 और 3 BHK के फ्लैट लेने का सुनहरा मौका
सर्दियों के लिए बेस्ट है ये 5 डिशेज, हेल्दी और फिट रहने के लिए ट्राई कर सकते हैं आप भी
सर्दियों के लिए बेस्ट है ये 5 डिशेज, हेल्दी और फिट रहने के लिए ट्राई कर सकते हैं आप भी
अल्ट्रा मॉडर्न हैं पैगंबर मुहम्मद के ये वंशज, बेटी सेना की पायलट तो रानी पहनती हैं जींस, नहीं है हिजाब की पाबंदी
अल्ट्रा मॉडर्न हैं पैगंबर मुहम्मद के ये वंशज, बेटी सेना की पायलट तो रानी पहनती हैं जींस, नहीं है हिजाब की पाबंदी
MORE
Advertisement
धर्म
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
Numerology: धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और गहरी सोच वाले होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस कमी से रह जाते हैं पीछे
MORE
Advertisement