अंडों को फ्रिज में कब रखना चाहिए और कब बाहर? जानें Egg Store करने का सही तरीका

Pragya Bharti | Dec 20, 2025, 04:51 PM IST
1.How to store Eggs in winter
अंडे प्रोटीन का पावरहाउस हैं, लेकिन इन्हें स्टोर करने में की गई एक छोटी सी गलती इन्हें जहरीला बना सकती है. अक्सर लोग दुविधा में रहते हैं कि अंडों को कमरे के तापमान पर रखना चाहिए या रेफ्रिजरेटर में. आइए जानते हैं विज्ञान और विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है.
2.फ्रिज या बाहर: कहां रखें अंडे?
भारत जैसे गर्म जलवायु वाले देश में अंडों को फ्रिज में रखना ही सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है. कमरे का तापमान अक्सर बदलता रहता है, जिससे अंडों के अंदर बैक्टीरिया पनपने की संभावना बढ़ जाती है. फ्रिज का स्थिर ठंडा वातावरण इनकी गुणवत्ता को सुरक्षित रखता है.
3.अंडों के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या है?
अंडों के साथ सबसे बड़ा खतरा साल्मोनेला बैक्टीरिया का होता है. यह बैक्टीरिया अंडों के छिलके और कभी-कभी उसके अंदर भी मौजूद हो सकता है. यदि अंडे बाहर रखे हों, तो गर्मी में ये बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं. कम तापमान इनकी ग्रोथ को रोक देता है.
4.फ्रिज के दरवाजे पर क्यों न रखें?
ज्यादातर फ्रिज में अंडों के लिए दरवाजा में जगह बनी होती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह सबसे गलत जगह है. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलने से वहां का तापमान घटता-बढ़ता रहता है. अंडों को हमेशा फ्रिज के मुख्य शेल्फ के पीछे की तरफ रखना चाहिए, जहाँ तापमान सबसे स्थिर रहता है.
5.अंडों को धोने की गलती न करें
कई लोग सफाई के चक्कर में अंडों को स्टोर करने से पहले धो देते हैं. ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. अंडों पर एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक परत होती है जिसे 'ब्लूम' (Bloom) कहा जाता है. धोने से यह परत हट जाती है और छिलके के बारीक छिद्र (Pores) खुल जाते हैं, जिससे बाहरी बैक्टीरिया आसानी से अंडे के अंदर जा सकते हैं.
6.शेल्फ लाइफ का बड़ा अंतर
स्टोर करने के तरीके का सीधा असर अंडों की उम्र पर पड़ता है.
बाहर रखे अंडे: 7 से 10 दिनों में अपनी ताजगी खोने लगते हैं.
फ्रिज में रखे अंडे: 4 से 5 सप्ताह (30-40 दिन) तक सुरक्षित और खाने योग्य बने रहते हैं.
7.'कंडेनसेशन' का खतरा
जब आप ठंडे अंडे को फ्रिज से निकालकर बाहर रखते हैं, तो उन पर नमी की छोटी बूंदें जमने लगती हैं, जिसे 'पसीना आना' भी कहते हैं. यह नमी बैक्टीरिया को अंडे के अंदर ले जाने का जरिया बन सकती है. इसलिए, सलाह दी जाती है कि फ्रिज से उतने ही अंडे निकालें जिन्हें आप तुरंत पकाने वाले हों.
8. अंडों की गुणवत्ता की पहचान कैसे करें?
अंडे स्टोर करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि उनका छिलका कहीं से टूटा या चटका हुआ न हो. टूटे हुए अंडों में संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है. यदि आपको संदेह हो कि अंडा पुराना है, तो उसे पानी से भरे कटोरे में डालें—ताजा अंडा डूब जाएगा, जबकि खराब अंडा पानी पर तैरने लगेगा.
