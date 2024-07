Increase Height: रुक गई है बच्चे की हाइट तो इन 5 टिप्स पर करें काम, 2 से 3 इंच तक बढ़ जाएगी लंबाई

डीएनए हिंदीः कई बार बढ़ती उम्र के साथ बच्चों की हाइट का बढ़ना रुक जाता है. ऐसे में बच्चे हाइट में छोटे रह जाते है जो उनके कॉन्फिडेंस को भी कम करता है. अब मार्केट में हाइट बढ़ाने (Remedies To Increase Height) के लिए कई सारे सप्लीमेंट्स आने लगे हैं जिनसे लंबाई को बढ़ा (How to Increase Height) सकते हैं. हालांकि यह हर किसी के लिए इतने कारगर साबित नहीं होते हैं. अगर आप भी बच्चों की रुकी हुई हाइट को बढ़ाना (Increase Height Yoga) चाहते हैं तो यह योगासन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. इन योग (Yoga For Height Increase) को रोजाना करने से हाइट में अच्छी ग्रोथ होती है. आपको बच्चे को रोज इन योगासन को कराना चाहिए.