FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, sso.rajasthan.gov.in से ऐसे करें चेक

ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

राज-कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें, लुकआउट नोटिस जारी, 15 सितंबर को होगी राज कुंद्रा से पूछताछ

दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार 

Rahu Ketu Bad Effects Remedies: घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा

भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ स्टूडेंट्स का हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति-PM-मंत्रियों के घर उपद्रव, इस्तीफे की मांग

Rajasthan Police Exam City Slip 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, sso.rajasthan.gov.in से ऐसे करें चेक

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई

ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल

देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप

HomePhotos

लाइफस्टाइल

दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार 

ऐसा कई बार होता है जिसे हम दोस्त समझते हैं लेकिन जब पीठ में छुरा भुंकता है तब हमें पता चलता है कि दोस्त कौन था और दुश्मन कौन, लेकिन अगर आप चाणक्य के इस गुप्त सूत्र को जान लें तो आप हजारों की भीड़ में दोस्त बन बैठे शत्रु के पहचान सकेंगे.

ऋतु सिंह | Sep 09, 2025, 10:29 AM IST

1.चाणक्य से जानें मित्र और शत्रु की पहचान

चाणक्य से जानें मित्र और शत्रु की पहचान
1

क्या आप अपने सच्चे मित्र और छिपे हुए शत्रु को जानना चाहते हैं? आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक सूत्र दिया है जो आज भी 100% उपयोगी है. यह निश्चित है कि जीवन में हमारे मित्र और शत्रु दोनों होंगे. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में मित्रता और शत्रुता की पहचान करने के ऐसे सूत्र दिए हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके समय में थे.

 

Advertisement

2.अगर दोस्त में दिखती हैं ये आदतें

अगर दोस्त में दिखती हैं ये आदतें
2

कुछ लोग ऊपर से तो मित्रवत दिखते हैं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा होता है. ऐसे लोग समय आने पर आपको धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाते. ऐसे लोगों से सावधान रहना ही समझदारी है. अगर कोई दोस्त आपके काम की जिसे सब तारीफ कर रहे वो नहीं करता या उसी काम में कमी निकालता है तो ऐसे दोस्त से सावधान रहें.
 

3.मदद के समय गायब रहने वाला

मदद के समय गायब रहने वाला
3

अगर कोई दोस्त बार-बार आपकी मदद के समय गायब रहता है तो आप इसे हल्के में न लें. हो सकता है वह जानबूझ कर आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा नहीं होता है. अगर ऐसा बार-बार होने लगे तो समझ लें दोस्त नहीं वो आपका दुश्मन है. ऐसे लोगों के साथ सतर्कता से पेश आएं.
 

4.व्यवहार पर नजर रखें

व्यवहार पर नजर रखें
4

किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके इरादों के बारे में बहुत कुछ बताता है. जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी तारीफ करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करता है, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता. 
 

TRENDING NOW

5. अगर ऐसा हो दोस्त तो संभल जाएं

अगर ऐसा हो दोस्त तो संभल जाएं
5

अगर आपका दोस्त आपके साथ कॉम्पटिशन करता है और हर चीज में आपसे अपनी तुलना करता है तो समझ लें आपके दोस्त मन से साफ नहीं हैं. बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदता निगेटिविटी को बढ़ाती है.

6. जो आपकी कमियों को सार्वजनिक करे

जो आपकी कमियों को सार्वजनिक करे
6

अगर आपका दोस्त आपकी कमियों को सोशली या लोगों के सामने बताता या डिस्कस करता है समझ लें वो कहीं न कहीं आपको डिफेम कर रहा है और उसकी नियत आपकी बदनामी करनी है.

7. जो आपको हतोत्साहित करता है

जो आपको हतोत्साहित करता है
7

दोस्त वो होता है जो आपकी कमियों को जानने के बाद भी आपको उत्साहित करते रहते हैं और निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लाते हैं, लेकिन जो दोस्त के नाम पर दुश्मन होगा वह आपको हमेशा ही हतोत्साहित करेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Vidur Niti: ​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई
​इन 5 आदतों वाले लोग होते हैं महामूर्ख, इनसे दूरी बनाने में ही है भलाई
ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल
ये हैं दुनिया की सबसे लंबी पूंछ वाले 5 जानवर, कभी बैलेंस और कभी रोमांस के लिए करते हैं इसका इस्तेमाल
देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप
देश के इन 4 राज्यों में जमीन के अंदर छिपा है हीरों का खजाना, 1 ग्राम की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप
दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार 
दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार
Rahu Ketu Bad Effects Remedies: घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा
घर में इन पौधों को लगाने से बैन हो जाती है राहु केतु की एंट्री, संभाले नहीं संभलता पैसा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE