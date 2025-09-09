दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार 

1 . चाणक्य से जानें मित्र और शत्रु की पहचान

क्या आप अपने सच्चे मित्र और छिपे हुए शत्रु को जानना चाहते हैं? आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक सूत्र दिया है जो आज भी 100% उपयोगी है. यह निश्चित है कि जीवन में हमारे मित्र और शत्रु दोनों होंगे. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में मित्रता और शत्रुता की पहचान करने के ऐसे सूत्र दिए हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके समय में थे.



