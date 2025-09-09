दोस्तों में छुपे दुश्मन की पहचान कैसे करें? चाणक्य का ये सूत्र समझ लेंगे तो नहीं होंगे षड्यंत्र का शिकार 

MEA on Nepal Situation: विदेश मंत्रालय ने नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा-
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Sep 09, 2025, 10:29 AM IST
1.चाणक्य से जानें मित्र और शत्रु की पहचान
क्या आप अपने सच्चे मित्र और छिपे हुए शत्रु को जानना चाहते हैं? आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में एक सूत्र दिया है जो आज भी 100% उपयोगी है. यह निश्चित है कि जीवन में हमारे मित्र और शत्रु दोनों होंगे. आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में मित्रता और शत्रुता की पहचान करने के ऐसे सूत्र दिए हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके समय में थे.
2.अगर दोस्त में दिखती हैं ये आदतें
कुछ लोग ऊपर से तो मित्रवत दिखते हैं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा होता है. ऐसे लोग समय आने पर आपको धोखा देने से भी नहीं हिचकिचाते. ऐसे लोगों से सावधान रहना ही समझदारी है. अगर कोई दोस्त आपके काम की जिसे सब तारीफ कर रहे वो नहीं करता या उसी काम में कमी निकालता है तो ऐसे दोस्त से सावधान रहें.
3.मदद के समय गायब रहने वाला
अगर कोई दोस्त बार-बार आपकी मदद के समय गायब रहता है तो आप इसे हल्के में न लें. हो सकता है वह जानबूझ कर आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा नहीं होता है. अगर ऐसा बार-बार होने लगे तो समझ लें दोस्त नहीं वो आपका दुश्मन है. ऐसे लोगों के साथ सतर्कता से पेश आएं.
4.व्यवहार पर नजर रखें
किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके इरादों के बारे में बहुत कुछ बताता है. जो व्यक्ति आपके मुंह पर आपकी तारीफ करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करता है, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता.
5. अगर ऐसा हो दोस्त तो संभल जाएं
अगर आपका दोस्त आपके साथ कॉम्पटिशन करता है और हर चीज में आपसे अपनी तुलना करता है तो समझ लें आपके दोस्त मन से साफ नहीं हैं. बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदता निगेटिविटी को बढ़ाती है.
6. जो आपकी कमियों को सार्वजनिक करे
अगर आपका दोस्त आपकी कमियों को सोशली या लोगों के सामने बताता या डिस्कस करता है समझ लें वो कहीं न कहीं आपको डिफेम कर रहा है और उसकी नियत आपकी बदनामी करनी है.
7. जो आपको हतोत्साहित करता है
दोस्त वो होता है जो आपकी कमियों को जानने के बाद भी आपको उत्साहित करते रहते हैं और निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लाते हैं, लेकिन जो दोस्त के नाम पर दुश्मन होगा वह आपको हमेशा ही हतोत्साहित करेगा.
