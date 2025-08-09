Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

2 . नारियल तेल और नींबू

2

इसके लिए नारियल तेल और नींबू इन दोनों को मिलाकर बालों में लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. इसे लगाने के बाद फिर एक घंटे के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू कर लें. इससे आपको जल्द ही फायदा दिखने लगेगा.