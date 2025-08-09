Twitter
Advertisement
Headlines

खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके

Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

DU: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हासिल किया अब तक का सबसे ऊंचा NAAC ग्रेड A++, जानें क्या होता है इसका मतलब

पाकिस्तान का फाइटर जेट 300 किमी दूर से हुआ ढेर, IAF चीफ ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स

अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा

Sleeping With Mouth Open: मुंह खोलकर सोते हैं आप? कहीं आपको तो नहीं है ये बीमारी

धराली में बचाव अभियान तेज, 566 लोग निकाले गए, 50 अब भी लापता, सेना ने बहाल की मोबाइल कनेक्टिविटी

दिल्ली में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, लगातार भारी बारिश से कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी हुईं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
DU: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हासिल किया अब तक का सबसे ऊंचा NAAC ग्रेड A++, जानें क्या होता है इसका मतलब

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हासिल किया अब तक का सबसे ऊंचा NAAC ग्रेड A++, जानें क्या होता है इसका मतलब

पाकिस्तान का फाइटर जेट 300 किमी दूर से हुआ ढेर, IAF चीफ ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

पाकिस्तान का फाइटर जेट 300 किमी दूर से हुआ ढेर, IAF चीफ ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

धराली में बचाव अभियान तेज, 566 लोग निकाले गए, 50 अब भी लापता, सेना ने बहाल की मोबाइल कनेक्टिविटी

धराली में बचाव अभियान तेज, 566 लोग निकाले गए, 50 अब भी लापता, सेना ने बहाल की मोबाइल कनेक्टिविटी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके

खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके

Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

Desi Hair Care Tips: आज के समय में कमजोर, झड़ते बालों की समस्या से कई लोग परेशान रहते हैं. ऐसे में बहुत से लोगों के यही सवाल रहते हैं कि बालों को लंबा कैसे करें या बालों की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं. आइए जानते हैं कुछ आसान घरेलू नुस्खों के बारे में, जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं.. 

Abhay Sharma | Aug 09, 2025, 08:42 PM IST

1.बालोंं के लिए देसी नुस्खे 

बालोंं के लिए देसी नुस्खे 
1

आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप बालों को घना, लंबा और मजबूत बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास उपायों के बारे में. 

Advertisement

2.नारियल तेल और नींबू

नारियल तेल और नींबू
2

इसके लिए नारियल तेल और नींबू इन दोनों को मिलाकर बालों में लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें.  इसे लगाने के बाद फिर एक घंटे के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू कर लें. इससे आपको जल्द ही फायदा दिखने लगेगा. 

3.आंवला और शिकाकाई

आंवला और शिकाकाई
3

बालों को अगर काला और घना बनाए रखना है तो आंवला और शिकाकाई का पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह मिश्रण न केवल बालों को पोषण देता है, बल्कि मजबूत भी बनाता है. 

4.अंडा और जैतून का तेल

अंडा और जैतून का तेल
4

इसके अलावा अंडे का प्रोटीन और जैतून का तेल बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में आपकी मदद कर सकता है, इसके लिए दोनों को मिलाकर बालों में लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें.

TRENDING NOW

5.भृंगराज तेल

भृंगराज तेल
5

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक भृंगराज तेल बालों को बढ़ने में मदद कर सकता है. इसे नियमित रूप से बालों में लगाने और मसाज करने से बालों को घना, काला, मजबूत और शाइनी बनाने में मदद मिल सकता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके
खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके
Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल
Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल
Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स
दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स
क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स
क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स
अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा
अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE