Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

Abhay Sharma | Aug 09, 2025, 08:42 PM IST
1.बालोंं के लिए देसी नुस्खे
आज हम आपको कुछ ऐसे प्राकृतिक उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप बालों को घना, लंबा और मजबूत बना सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ खास उपायों के बारे में.
2.नारियल तेल और नींबू
इसके लिए नारियल तेल और नींबू इन दोनों को मिलाकर बालों में लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. इसे लगाने के बाद फिर एक घंटे के लिए छोड़ दें और फिर शैम्पू कर लें. इससे आपको जल्द ही फायदा दिखने लगेगा.
3.आंवला और शिकाकाई
बालों को अगर काला और घना बनाए रखना है तो आंवला और शिकाकाई का पेस्ट बनाकर बालों में लगाएं. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह मिश्रण न केवल बालों को पोषण देता है, बल्कि मजबूत भी बनाता है.
4.अंडा और जैतून का तेल
इसके अलावा अंडे का प्रोटीन और जैतून का तेल बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में आपकी मदद कर सकता है, इसके लिए दोनों को मिलाकर बालों में लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें.
5.भृंगराज तेल
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक भृंगराज तेल बालों को बढ़ने में मदद कर सकता है. इसे नियमित रूप से बालों में लगाने और मसाज करने से बालों को घना, काला, मजबूत और शाइनी बनाने में मदद मिल सकता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.