FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कल पटना पहुंचेंगे CM योगी आदित्यनाथ!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ

लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ

UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Masoor Dal Ke Upay: कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय

कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय

डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े; दिखेंगे चकाचक भी

डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Dragon Fruit Planting: घर पर कैसे लगाएं महंगा ड्रैगन फ्रूट? यहां जानें गमले में लगाने का सबसे आसान तरीका

Dragon Fruit Planting Tips: ड्रैगन फ्रूट को घर के गमले में उगाना आसान है. यह कैक्टस प्रजाति का पौधा है, जिसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, 6-8 घंटे की सीधी धूप और बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है.

Pragya Bharti | Nov 19, 2025, 02:49 PM IST

1.Tips To Grow Dragon Fruit At Home

Tips To Grow Dragon Fruit At Home
1

ड्रैगन फ्रूट, एक फल है जो कैक्टस परिवार से आता है. यह फल अपने आकर्षक लाल/गुलाबी रंग और सेहतमंद गुणों के कारण काफी लोकप्रिय है. अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और घर पर ही यह महंगा फल उगाना चाहते हैं, तो इसे गमले में उगाना सबसे आसान तरीका है. यहां इसे उगाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताई गई है.

Advertisement

2.Selecting the Right Pot

Selecting the Right Pot
2

ड्रैगन फ्रूट का पौधा एक बेल की तरह बढ़ता है और समय के साथ भारी हो सकता है, इसलिए इसे सही आकार के गमले की जरूरत होती है. कम से कम 16-24 इंच व्यास और 10-18 इंच गहराई वाला एक चौड़ा और गहरा गमला चुनें. सुनिश्चित करें कि गमले में पानी की निकासी के लिए नीचे पर्याप्त छेद हों, क्योंकि यह कैक्टस को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है.

3.Ideal Soil Mix For Growth

Ideal Soil Mix For Growth
3

ड्रैगन फ्रूट कैक्टस परिवार का होने के कारण इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए. इसलिए, मिट्टी हल्की और ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी न रुके. हल्की, रेतीली और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का मिश्रण तैयार करें. आप साधारण मिट्टी, रेत और जैविक खाद को मिलाकर पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं.

4.Planting the Cutting

Planting the Cutting
4

बीज की तुलना में कटिंग का उपयोग करना ड्रैगन फ्रूट को उगाने का सबसे अच्छा और तेज़ तरीका है. एक स्वस्थ पौधे से लगभग 12 इंच लंबा टुकड़ा लें. कटिंग के कटे हुए सिरे को मिट्टी में लगाने से पहले कुछ दिनों के लिए सूखने दें ताकि वह सख्त हो जाए. तैयार पॉटिंग मिक्स को गमले में भरें. कटिंग को मिट्टी में लगभग 3-4 इंच की गहराई में सीधा लगाएं.

TRENDING NOW

5.Watering and Sunlight

Watering and Sunlight
5

चूंकि यह एक कैक्टस है, इसलिए इसे ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती. पहली बार कटिंग लगाने के बाद हल्की धार या स्प्रे पंप से पानी दें. इसके बाद, पौधे को तभी पानी दें जब मिट्टी पूरी तरह से सूखी लगे. अत्यधिक पानी से जड़ें सड़ सकती हैं. गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां उसे रोज़ाना कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिल सके.

6.Providing Support

Providing Support
6

ड्रैगन फ्रूट का पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर नीचे लटकता है, इसलिए इसे सहारा देना ज़रूरी है. आप किसी मज़बूत लकड़ी की छड़ी, सीमेंट के खंभे, या लोहे के स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं. पौधे को सहारा देने वाले स्ट्रक्चर से बांध दें ताकि वह सीधा खड़ा रहे और अच्छी तरह से बढ़ सके.

7.Fertilizer and Nutrition

Fertilizer and Nutrition
7

अच्छी ग्रोथ और बेहतर फल उत्पादन के लिए समय-समय पर पोषण देना जरूरी है. अच्छी ग्रोथ के लिए समय-समय पर ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र जैसे गोबर की खाद या केंचुआ खाद आदि देते रहें.

8.हैंड पॉलिनेशन की आवश्यकता

हैंड पॉलिनेशन की आवश्यकता
8

ड्रैगन फ्रूट के फूल आमतौर पर रात में खिलते हैं. अगर आपके पास प्राकृतिक रूप से परागण करने वाले जीव नहीं हैं, तो फल बनने के लिए अक्सर आपको हाथ से पॉलिनेशन करना पड़ सकता है. इसके लिए, फूल खिलने वाली रात में ब्रश की मदद से एक फूल के पराग को दूसरे फूल पर स्थानांतरित करना होता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
लड़कियों के होंठ पर तिल होना कैसा देता है संकेत, सामुद्रिक शास्त्र से जानें यह शुभ होता है या अशुभ
UP Home Guard Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन
Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ
Bihar Government Formation: NDA विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार, 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ
Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक
भारत लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, सामने आई पहली तस्वीर
भारत लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, सामने आई पहली तस्वीर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Masoor Dal Ke Upay: कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय
कर्ज से लेकर मंगल और शनि दोष को दूर कर देंगे लाल मसूर दाल के ये आसान से उपाय
डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े; दिखेंगे चकाचक भी
डिटर्जेंट छोड़िए! धुलते समय पानी में घोलिए बेकार पड़ी ये 2 चीजें, फूलों जैसे महकेंगे सारे कपड़े
ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग
ICC ODI Rankings: रोहित शर्मा से छिन गया नंबर-1 का ताज, टॉप-5 में तीन भारतीयों का दबदबा; आईसीसी ने जारी की ताजा रैंकिंग
Dragon Fruit Planting: घर पर कैसे लगाएं महंगा ड्रैगन फ्रूट? यहां जानें गमले में लगाने का सबसे आसान तरीका
Dragon Fruit Planting: घर पर कैसे लगाएं महंगा ड्रैगन फ्रूट? यहां जानें गमले में लगाने का सबसे आसान तरीका
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट या रोहित कौन है आगे
IND vs SA सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें विराट या रोहित कौन है आगे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE