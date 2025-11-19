Dragon Fruit Planting: घर पर कैसे लगाएं महंगा ड्रैगन फ्रूट? यहां जानें गमले में लगाने का सबसे आसान तरीका

4 . Planting the Cutting

बीज की तुलना में कटिंग का उपयोग करना ड्रैगन फ्रूट को उगाने का सबसे अच्छा और तेज़ तरीका है. एक स्वस्थ पौधे से लगभग 12 इंच लंबा टुकड़ा लें. कटिंग के कटे हुए सिरे को मिट्टी में लगाने से पहले कुछ दिनों के लिए सूखने दें ताकि वह सख्त हो जाए. तैयार पॉटिंग मिक्स को गमले में भरें. कटिंग को मिट्टी में लगभग 3-4 इंच की गहराई में सीधा लगाएं.