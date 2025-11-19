Dragon Fruit Planting: घर पर कैसे लगाएं महंगा ड्रैगन फ्रूट? यहां जानें गमले में लगाने का सबसे आसान तरीका

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Nov 19, 2025, 02:49 PM IST
1.Tips To Grow Dragon Fruit At Home
ड्रैगन फ्रूट, एक फल है जो कैक्टस परिवार से आता है. यह फल अपने आकर्षक लाल/गुलाबी रंग और सेहतमंद गुणों के कारण काफी लोकप्रिय है. अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं और घर पर ही यह महंगा फल उगाना चाहते हैं, तो इसे गमले में उगाना सबसे आसान तरीका है. यहां इसे उगाने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस बताई गई है.
2.Selecting the Right Pot
ड्रैगन फ्रूट का पौधा एक बेल की तरह बढ़ता है और समय के साथ भारी हो सकता है, इसलिए इसे सही आकार के गमले की जरूरत होती है. कम से कम 16-24 इंच व्यास और 10-18 इंच गहराई वाला एक चौड़ा और गहरा गमला चुनें. सुनिश्चित करें कि गमले में पानी की निकासी के लिए नीचे पर्याप्त छेद हों, क्योंकि यह कैक्टस को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है.
3.Ideal Soil Mix For Growth
ड्रैगन फ्रूट कैक्टस परिवार का होने के कारण इसे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए. इसलिए, मिट्टी हल्की और ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी न रुके. हल्की, रेतीली और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का मिश्रण तैयार करें. आप साधारण मिट्टी, रेत और जैविक खाद को मिलाकर पॉटिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं.
4.Planting the Cutting
बीज की तुलना में कटिंग का उपयोग करना ड्रैगन फ्रूट को उगाने का सबसे अच्छा और तेज़ तरीका है. एक स्वस्थ पौधे से लगभग 12 इंच लंबा टुकड़ा लें. कटिंग के कटे हुए सिरे को मिट्टी में लगाने से पहले कुछ दिनों के लिए सूखने दें ताकि वह सख्त हो जाए. तैयार पॉटिंग मिक्स को गमले में भरें. कटिंग को मिट्टी में लगभग 3-4 इंच की गहराई में सीधा लगाएं.
5.Watering and Sunlight
चूंकि यह एक कैक्टस है, इसलिए इसे ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती. पहली बार कटिंग लगाने के बाद हल्की धार या स्प्रे पंप से पानी दें. इसके बाद, पौधे को तभी पानी दें जब मिट्टी पूरी तरह से सूखी लगे. अत्यधिक पानी से जड़ें सड़ सकती हैं. गमले को ऐसी जगह पर रखें जहां उसे रोज़ाना कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप मिल सके.
6.Providing Support
ड्रैगन फ्रूट का पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर नीचे लटकता है, इसलिए इसे सहारा देना ज़रूरी है. आप किसी मज़बूत लकड़ी की छड़ी, सीमेंट के खंभे, या लोहे के स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं. पौधे को सहारा देने वाले स्ट्रक्चर से बांध दें ताकि वह सीधा खड़ा रहे और अच्छी तरह से बढ़ सके.
7.Fertilizer and Nutrition
अच्छी ग्रोथ और बेहतर फल उत्पादन के लिए समय-समय पर पोषण देना जरूरी है. अच्छी ग्रोथ के लिए समय-समय पर ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र जैसे गोबर की खाद या केंचुआ खाद आदि देते रहें.
8.हैंड पॉलिनेशन की आवश्यकता
ड्रैगन फ्रूट के फूल आमतौर पर रात में खिलते हैं. अगर आपके पास प्राकृतिक रूप से परागण करने वाले जीव नहीं हैं, तो फल बनने के लिए अक्सर आपको हाथ से पॉलिनेशन करना पड़ सकता है. इसके लिए, फूल खिलने वाली रात में ब्रश की मदद से एक फूल के पराग को दूसरे फूल पर स्थानांतरित करना होता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.