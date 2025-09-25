Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग

5 . इन बातों का रखें ध्यान

हजारों लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं पर रेलवे के पास इतनी टिकट्स नहीं होती है. ऐसे में 1 मिनट से भी कम समय में तत्काल टिकट फुल हो जाती हैं. ये काम कर लेंगे तो आपकी टिकट बुकिंग के चांसेज बढ़ जाएंगे. इसके लिए बुकिंग विंडो खुलने से पहले ही लॉगिन कर लें और टिकट बुकिंग से पहले अपनी जानकारी मास्टर पैसेंजर लिस्ट में तैयार रखें, जिससे समय की बचत हो. अच्छे इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें. साथ ही तेज पेमेंट के लिए यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करें. जरूरत ना हो तो कार्ड का यूज ना करें.