Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Sep 25, 2025, 05:11 PM IST
1.तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा
ऐसी स्थिति में आपको काम आ सकती है तत्काल की सुविधा. हम आपको यहां तत्काल बुकिंग से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप ये त्यौहार अपने घर परिवार वालों के साथ मिलकर मना पाएंगे. आइए जानते हैं क्या है तत्काल सुविधा, कैसे आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं?
2.क्या है तत्काल बुकिंग?
तत्काल बुकिंग की सुविधा उन लोगों के लिए होती है, जिन्हें इमरजेंसी में अचानक यात्रा करनी पड़ती है या फिर जनरल बुकिंग के तहत टिकट नहीं मिल पाता है. रेलवे तत्काल बुकिंग के लिए कुछ सीटों को रिजर्व में रखती है. ऐसे में इस सुविधा के जरिए यात्रा से ठीक एक दिन पहले टिकट बुक किया जा सकता है. हालांकि इसमें टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता है.
3.कब और कहां बुक करें तत्काल टिकट?
तत्काल टिकट बुक करने के लिए IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें. अगर आप AC क्लास के लिए तत्काल टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं तो यात्रा की तारीख से एक दिन पहले सुबह 10 बजे कर सकते हैं. इसके अलावा नॉन-AC क्लास के लिए बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती है.
4.कैसे बुक करें टिकट?
तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपको अपना IRCTC अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट में लॉगइन करने के बाद "Booking" टैब और "Tatkal" लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद ट्रेन नंबर, बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन समेत, यात्रा की तारीख जैसी सभी डिटेल भरें. ये सारी जानकारी देने के बाद "Search" पर क्लिक करें. सर्च करने पर आपको अवेलेबल तत्काल टिकट नजर आ जाएंगे. ऐसे में क्लास सलेक्ट करने के बाद सभी पैसेंजर की डिटेल्स भरें.
5.इन बातों का रखें ध्यान
हजारों लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं पर रेलवे के पास इतनी टिकट्स नहीं होती है. ऐसे में 1 मिनट से भी कम समय में तत्काल टिकट फुल हो जाती हैं. ये काम कर लेंगे तो आपकी टिकट बुकिंग के चांसेज बढ़ जाएंगे. इसके लिए बुकिंग विंडो खुलने से पहले ही लॉगिन कर लें और टिकट बुकिंग से पहले अपनी जानकारी मास्टर पैसेंजर लिस्ट में तैयार रखें, जिससे समय की बचत हो. अच्छे इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें. साथ ही तेज पेमेंट के लिए यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करें. जरूरत ना हो तो कार्ड का यूज ना करें.
6.प्रीमियम तत्काल कोटा
इसके अलावा प्रीमियम तत्काल कोटा उन यात्रियों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिनके पास समय कम है और ट्रेन में सीट सीमित बची है. Premium Tatkal में किराया थोड़ा ज्यादा होता है, पर टिकट जल्दी कन्फर्म हो जाता है. प्रीमियम तत्काल टिकट ऑनलाइन और रेलवे काउंटर दोनों से बुक किए जा सकते हैं. ऐसे में इस तरीके से आप टिकट बुक कर सकते हैं.
