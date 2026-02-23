मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

1 . How to Ward Off Mosquitoes

1

बदलते मौसम के साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी आमूमन बढ़ने लगता है, जो अपने साथ डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां लेकर आते हैं. अक्सर लोग इनसे बचने के लिए बाजार में मिलने वाले कॉइल्स या रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं. अगर आप सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से मच्छरों को घर से बाहर करना चाहते हैं, तो आपके किचन में मौजूद ये 5 चीजें किसी रामबाण की तरब काम कर सकती हैं.