HomePhotos

लाइफस्टाइल

मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

Easy Hacks To Remove Mosquitoes: मच्छरों के आतंक से बचने के लिए महंगे केमिकल नहीं, बल्कि किचन में मौजूद प्याज, लहसुन, लौंग, नीम और कपूर का इस्तेमाल करें. ये 5 चीजें मच्छरों की घर में एंट्री पूरी तरह बैन कर देंगी.

Pragya Bharti | Feb 23, 2026, 03:02 PM IST

1.How to Ward Off Mosquitoes

How to Ward Off Mosquitoes
1

बदलते मौसम के साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी आमूमन बढ़ने लगता है, जो अपने साथ डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां लेकर आते हैं. अक्सर लोग इनसे बचने के लिए बाजार में मिलने वाले कॉइल्स या रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं. अगर आप सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से मच्छरों को घर से बाहर करना चाहते हैं, तो आपके किचन में मौजूद ये 5 चीजें किसी रामबाण की तरब काम कर सकती हैं. 

2.Ways to Use Onion and Garlic

Ways to Use Onion and Garlic
2

प्याज और लहसुन की तेज गंध मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती.
इस्तेमाल का तरीका: लहसुन की कुछ कलियों को कूटकर पानी में उबाल लें. इस पानी को स्प्रे बोतल में भरकर घर के कोनों और दरवाजों पर छिड़कें. इसके अलावा, प्याज के छिलकों को जलाकर उसका धुआं करने से भी मच्छर तुरंत भाग जाते हैं.

3.How to Get Rid Of Mosquitoes with Cloves

How to Get Rid Of Mosquitoes with Cloves
3

लौंग की खुशबू इंसानों को अच्छी लगती है, लेकिन मच्छरों के लिए यह किसी जहर की तरह है.
इस्तेमाल का तरीका: एक नींबू को बीच से काट लें और उसमें 10-12 लौंग खोंस दें. इसे अपने कमरे की खिड़की या बेड के पास रखें. इसकी गंध से मच्छर आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे.

4.Neem Leaves Hacks

Neem Leaves Hacks
4

नीम अपने एंटी-बैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है और यह मच्छरों को भगाने का सबसे पुराना और असरदार तरीका है.
इस्तेमाल का तरीका: नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करें. अगर आप धुआं नहीं करना चाहते, तो नीम के तेल में कपूर मिलाकर दीया जलाएं. यह तरीका मच्छरों को घर से स्थायी रूप से बाहर रखने में मदद करता है.

TRENDING NOW

5.Camphor as Mosquito Repellent

Camphor as Mosquito Repellent
5

कपूर का इस्तेमाल न केवल पूजा-पाठ में होता है, बल्कि यह मच्छरों का काल भी है.
इस्तेमाल का तरीका: एक कमरे में कपूर जलाएं और 15-20 मिनट के लिए खिड़की-दरवाजे बंद कर दें. कमरे की हवा में फैला कपूर का असर मच्छरों को बेहोश कर देता है या उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है.

6.Neem Leaves and Camphor Hacks

Neem Leaves and Camphor Hacks
6

अगर आप रात भर मच्छरों से सुरक्षा चाहते हैं, तो यह नुस्खा सबसे बेहतर है.
इस्तेमाल का तरीका: नारियल के तेल या नीम के तेल में थोड़ा सा कपूर पीसकर मिला लें. इसे अपनी त्वचा पर लगाएं या इसका दीपक जलाएं. यह एक प्राकृतिक मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम की तरह काम करता है.

