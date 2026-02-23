मच्छरों के काल हैं ये 5 चीजें: बिना कॉइल और केमिकल के ऐसे भगाएं Mosquitoes, सोने में नहीं होगी खलल

भारतीय समुदाय को योगी कर रहे संबोधित, भारतीयों को अपनी मातृभूमि से प्यार-योगी, भारतीयों के लिए दुनिया एक परिवार-योगी, भारत में जन्म लेना दुर्लभ है- CM योगी, सबका साथ, सबका विकास पर जोर-योगी, नए भारत पर सबको गर्व होना चाहिए-योगी, जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत-योगी, भारत ने हर क्षेत्र में ऊंचाई हासिल की- योगी, 9 साल पहले यूपी में अराजकता, अव्यवस्था-योगी, राम मंदिर भारत की मर्यादा का एहसास-योगी, मथुरा-वृंदावन भारत की शक्ति का प्रतीक-योगी, अब एक भारत, श्रेष्ठ भारत है- CM योगी, ना कर्फ्यू, ना दंगा, यूपी में अब सब चंगा-योगी
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Feb 23, 2026, 03:02 PM IST
1.How to Ward Off Mosquitoes
बदलते मौसम के साथ ही मच्छरों का प्रकोप भी आमूमन बढ़ने लगता है, जो अपने साथ डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां लेकर आते हैं. अक्सर लोग इनसे बचने के लिए बाजार में मिलने वाले कॉइल्स या रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें मौजूद केमिकल सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं. अगर आप सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से मच्छरों को घर से बाहर करना चाहते हैं, तो आपके किचन में मौजूद ये 5 चीजें किसी रामबाण की तरब काम कर सकती हैं.
2.Ways to Use Onion and Garlic
प्याज और लहसुन की तेज गंध मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती.
इस्तेमाल का तरीका: लहसुन की कुछ कलियों को कूटकर पानी में उबाल लें. इस पानी को स्प्रे बोतल में भरकर घर के कोनों और दरवाजों पर छिड़कें. इसके अलावा, प्याज के छिलकों को जलाकर उसका धुआं करने से भी मच्छर तुरंत भाग जाते हैं.
3.How to Get Rid Of Mosquitoes with Cloves
लौंग की खुशबू इंसानों को अच्छी लगती है, लेकिन मच्छरों के लिए यह किसी जहर की तरह है.
इस्तेमाल का तरीका: एक नींबू को बीच से काट लें और उसमें 10-12 लौंग खोंस दें. इसे अपने कमरे की खिड़की या बेड के पास रखें. इसकी गंध से मच्छर आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे.
4.Neem Leaves Hacks
नीम अपने एंटी-बैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है और यह मच्छरों को भगाने का सबसे पुराना और असरदार तरीका है.
इस्तेमाल का तरीका: नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करें. अगर आप धुआं नहीं करना चाहते, तो नीम के तेल में कपूर मिलाकर दीया जलाएं. यह तरीका मच्छरों को घर से स्थायी रूप से बाहर रखने में मदद करता है.
5.Camphor as Mosquito Repellent
कपूर का इस्तेमाल न केवल पूजा-पाठ में होता है, बल्कि यह मच्छरों का काल भी है.
इस्तेमाल का तरीका: एक कमरे में कपूर जलाएं और 15-20 मिनट के लिए खिड़की-दरवाजे बंद कर दें. कमरे की हवा में फैला कपूर का असर मच्छरों को बेहोश कर देता है या उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है.
6.Neem Leaves and Camphor Hacks
अगर आप रात भर मच्छरों से सुरक्षा चाहते हैं, तो यह नुस्खा सबसे बेहतर है.
इस्तेमाल का तरीका: नारियल के तेल या नीम के तेल में थोड़ा सा कपूर पीसकर मिला लें. इसे अपनी त्वचा पर लगाएं या इसका दीपक जलाएं. यह एक प्राकृतिक मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम की तरह काम करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से