आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके

7 . घर की साफ-सफाई और रोशनी पर नियंत्रण

छिपकलियां अक्सर उन जगहों पर आती हैं जहाँ छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं. घर को साफ रखें ताकि कीड़े न पनपें. साथ ही, शाम के समय खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें और बाहर की अनावश्यक रोशनी को कम करें, क्योंकि रोशनी कीटों को आकर्षित करती है और कीट छिपकलियों को.

अगर आपके घर के आसपास सघन पेड़-पौधे या झाड़ियां हैं, तो उनकी समय-समय पर छंटाई करते रहें. ये झाड़ियां छिपकलियों के छिपने का मुख्य अड्डा होती हैं. साथ ही, ध्यान रखें कि घर में खाने का सामान कभी खुला न छोड़ें.

