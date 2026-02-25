आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके

लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Feb 25, 2026, 02:38 PM IST
1.Easy Tips to get rid of lizard
गर्मियों का मौसम आते ही घरों में छिपकलियों का आतंक बढ़ जाता है. किचन हो या बेडरूम, दीवारों पर रेंगती छिपकलियां न केवल डर पैदा करती हैं, बल्कि हाइजीन के लिहाज से भी खतरनाक होती हैं. इन्हें भगाने के लिए लोग अक्सर जहरीले स्प्रे या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे सुरक्षित और प्रभावी देसी तरीके बताएंगे, जिनसे छिपकलियां बिना मरे ही आपका घर छोड़ देंगी.
2.काली मिर्च और लाल मिर्च का जादुई स्प्रे
छिपकलियों को तीखी और तेज गंध से सख्त नफरत होती है. काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर पानी में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. घर के उन कोनों, दरारों और ट्यूबलाइट के पीछे इस पानी का छिड़काव करें जहाँ छिपकलियां ज्यादा दिखती हैं. इसकी तीखी गंध उन्हें तुरंत भागने पर मजबूर कर देगी.
3.प्याज और लहसुन की गंध का वार
प्याज और लहसुन में सल्फर होता है, जिसकी तेज गंध छिपकलियों के लिए असहनीय होती है. आप लहसुन की कलियों को धागे में बांधकर खिड़कियों पर लटका सकते हैं या प्याज का रस निकालकर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं. यह नुस्खा छिपकलियों को घर में दाखिल होने से रोकता है.
4.तंबाकू के घोल का इस्तेमाल
तंबाकू की गंध भी छिपकलियों को दूर रखने में बहुत असरदार मानी जाती है. थोड़े से तंबाकू को पानी में भिगोकर उसका घोल तैयार कर लें. इस पानी को स्प्रे करने से छिपकलियां उस जगह के आसपास भी नहीं फटकतीं.
5.कपूर की टिकिया से आएगी राहत
पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर भी एक बेहतरीन 'लिजर्ड रिपेलेंट' है. घर के कोनों, अलमारी के ऊपर और सिंक के नीचे कपूर की 1-2 टिकिया रख दें. कपूर की महक से वातावरण तो शुद्ध होगा ही, साथ ही छिपकलियां भी घर से बाहर का रास्ता पकड़ लेंगी.
6.पुदीने की पत्तियों का कमाल
पुदीने की ताजी खुशबू हमें अच्छी लगती है, लेकिन छिपकलियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आती. आप पुदीने की पत्तियों को कुचलकर कोनों में रख सकते हैं या बाजार में मिलने वाले पुदीने के तेल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं.
7.घर की साफ-सफाई और रोशनी पर नियंत्रण
छिपकलियां अक्सर उन जगहों पर आती हैं जहाँ छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं. घर को साफ रखें ताकि कीड़े न पनपें. साथ ही, शाम के समय खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें और बाहर की अनावश्यक रोशनी को कम करें, क्योंकि रोशनी कीटों को आकर्षित करती है और कीट छिपकलियों को.
अगर आपके घर के आसपास सघन पेड़-पौधे या झाड़ियां हैं, तो उनकी समय-समय पर छंटाई करते रहें. ये झाड़ियां छिपकलियों के छिपने का मुख्य अड्डा होती हैं. साथ ही, ध्यान रखें कि घर में खाने का सामान कभी खुला न छोड़ें.
