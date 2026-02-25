FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICSI CS Executive Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

ICSI CS Executive Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Laxmi Yantra: पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

ICSI Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें कब जारी होंगे CS एग्जीक्यूटिव के नतीजे

ICSI Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें कब जारी होंगे CS एग्जीक्यूटिव के नतीजे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत

सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत

आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके

आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके

कम उम्र में शादी के बाद आई तीन बच्चों की जिम्मेदारी, बाधाओं से पार पाकर 40 की उम्र में दीपा भाटी यूं बनीं PCS अधिकारी

कम उम्र में शादी के बाद आई तीन बच्चों की जिम्मेदारी, बाधाओं से पार पाकर 40 की उम्र में दीपा भाटी यूं बनीं PCS अधिकारी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके

How To Get Rid of Lizards Instantly: क्या आप भीर घर की दीवारों पर रेंगती छिपकलियों से हो रहे हैं परेशान? क्या आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा, तो चलिए हम आपको आसान घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप बिना मारे उन्हें घर से हमेशा के लिए दूर भगा सकते हैं.

Pragya Bharti | Feb 25, 2026, 02:38 PM IST

1.Easy Tips to get rid of lizard

Easy Tips to get rid of lizard
1

गर्मियों का मौसम आते ही घरों में छिपकलियों का आतंक बढ़ जाता है. किचन हो या बेडरूम, दीवारों पर रेंगती छिपकलियां न केवल डर पैदा करती हैं, बल्कि हाइजीन के लिहाज से भी खतरनाक होती हैं. इन्हें भगाने के लिए लोग अक्सर जहरीले स्प्रे या केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो बच्चों और पालतू जानवरों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे सुरक्षित और प्रभावी देसी तरीके बताएंगे, जिनसे छिपकलियां बिना मरे ही आपका घर छोड़ देंगी.

Advertisement

2.काली मिर्च और लाल मिर्च का जादुई स्प्रे

काली मिर्च और लाल मिर्च का जादुई स्प्रे
2

छिपकलियों को तीखी और तेज गंध से सख्त नफरत होती है. काली मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर पानी में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. घर के उन कोनों, दरारों और ट्यूबलाइट के पीछे इस पानी का छिड़काव करें जहाँ छिपकलियां ज्यादा दिखती हैं. इसकी तीखी गंध उन्हें तुरंत भागने पर मजबूर कर देगी.

3.प्याज और लहसुन की गंध का वार

प्याज और लहसुन की गंध का वार
3

प्याज और लहसुन में सल्फर होता है, जिसकी तेज गंध छिपकलियों के लिए असहनीय होती है. आप लहसुन की कलियों को धागे में बांधकर खिड़कियों पर लटका सकते हैं या प्याज का रस निकालकर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं. यह नुस्खा छिपकलियों को घर में दाखिल होने से रोकता है.

4.तंबाकू के घोल का इस्तेमाल

तंबाकू के घोल का इस्तेमाल
4

तंबाकू की गंध भी छिपकलियों को दूर रखने में बहुत असरदार मानी जाती है. थोड़े से तंबाकू को पानी में भिगोकर उसका घोल तैयार कर लें. इस पानी को स्प्रे करने से छिपकलियां उस जगह के आसपास भी नहीं फटकतीं.
 

TRENDING NOW

5.कपूर की टिकिया से आएगी राहत

कपूर की टिकिया से आएगी राहत
5

पूजा में इस्तेमाल होने वाला कपूर भी एक बेहतरीन 'लिजर्ड रिपेलेंट' है. घर के कोनों, अलमारी के ऊपर और सिंक के नीचे कपूर की 1-2 टिकिया रख दें. कपूर की महक से वातावरण तो शुद्ध होगा ही, साथ ही छिपकलियां भी घर से बाहर का रास्ता पकड़ लेंगी.

6.पुदीने की पत्तियों का कमाल

पुदीने की पत्तियों का कमाल
6

पुदीने की ताजी खुशबू हमें अच्छी लगती है, लेकिन छिपकलियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आती. आप पुदीने की पत्तियों को कुचलकर कोनों में रख सकते हैं या बाजार में मिलने वाले पुदीने के तेल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं.

7.घर की साफ-सफाई और रोशनी पर नियंत्रण

घर की साफ-सफाई और रोशनी पर नियंत्रण
7

छिपकलियां अक्सर उन जगहों पर आती हैं जहाँ छोटे कीड़े-मकोड़े होते हैं. घर को साफ रखें ताकि कीड़े न पनपें. साथ ही, शाम के समय खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें और बाहर की अनावश्यक रोशनी को कम करें, क्योंकि रोशनी कीटों को आकर्षित करती है और कीट छिपकलियों को.
अगर आपके घर के आसपास सघन पेड़-पौधे या झाड़ियां हैं, तो उनकी समय-समय पर छंटाई करते रहें. ये झाड़ियां छिपकलियों के छिपने का मुख्य अड्डा होती हैं. साथ ही, ध्यान रखें कि घर में खाने का सामान कभी खुला न छोड़ें.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके
आपके घर में भी छिपकलियों ने बसा लिया है डेरा? 1 या 2 नहीं, ये रहे Lizards को बिना मारे भगाने के 5 जादुई तरीके
कम उम्र में शादी के बाद आई तीन बच्चों की जिम्मेदारी, बाधाओं से पार पाकर 40 की उम्र में दीपा भाटी यूं बनीं PCS अधिकारी
कम उम्र में शादी के बाद आई तीन बच्चों की जिम्मेदारी, बाधाओं से पार पाकर 40 की उम्र में दीपा भाटी यूं बनीं PCS अधिकारी
Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानिए कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा
Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानिए कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा
किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर
किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
मां के लिए भाग्यशाली होती हैं इन तारीखों में जन्मी बेटियां, ससुराल में भी होती हैं सबकी चहेती
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Panchgrahi Yog 2026: आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने क्या सच में फ्यूचर का एक संकेत होते हैं? यहां पढ़ें धर्म, ज्योतिष और विज्ञान का बड़ा खुलासा
ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने क्या सच में फ्यूचर का एक संकेत होते हैं? यहां पढ़ें धर्म, ज्योतिष और विज्ञान का बड़ा खुलासा
MORE
Advertisement