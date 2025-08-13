हालत पस्त कर देता है पथरी का दर्द, जानें पथरी के तेज दर्द से आराम के लिए घरेलू उपाय

NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 13, 2025, 07:24 AM IST
1.पथरी का दर्द
पथरी का दर्द बर्दास्त से बाहर होता है. आप पथरी के कारण परेशान हैं इसका दर्द अचानक से उठ जाता है और आपको परेशान करता है तो इन उपायों को कर सकते हैं.
2.नींबू का रस
नींबू में साइट्रेट एसिड होता है यह कैल्शियम स्टोन को बनने से रोकता है. वहीं दर्द को कम करने में भी लाभकारी होता है. आप नींबू के रस का सेवन दर्द के लिए कर सकते हैं.
3.खूब पानी पिएं
पानी अधिक पीने से पथरी का दर्द कम होता है. इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है. पथरी के मरीज को पानी अधिक पीना चाहिए.
4.गर्म सिकाई
अगर दर्द तेज हो रहा है तो आप गर्म सिकाई करके राहत पा सकते हैं. सिकाई करने से पथरी के दर्द को काफी हद तक कम कर सकते हैं.
5.सेब का सिरका
किडनी स्टोन के दर्द को कम करने के लिए सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको एक कप पानी में एक चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पीना चाहिए.
6.अनार का जूस
स्टोन के दर्द को दूर करने में अनार का रस लाभकारी होता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखता है. अनार के जूस में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं.
7.तुलसी का रस
तुलसी के पत्तों का रस पथरी के दर्द से आराम दिलाने का काम करता है. तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. आप इसकी पत्तियों का रस निकालकर सेवन कर सकते हैं.