हालत पस्त कर देता है पथरी का दर्द, जानें पथरी के तेज दर्द से आराम के लिए घरेलू उपाय

2 . नींबू का रस

नींबू में साइट्रेट एसिड होता है यह कैल्शियम स्टोन को बनने से रोकता है. वहीं दर्द को कम करने में भी लाभकारी होता है. आप नींबू के रस का सेवन दर्द के लिए कर सकते हैं.

