ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से कितनी संपत्ति लूटी थी? जानें सोने की चिड़िया से डिजिटल इंडिया तक की पूरी कहानी

ऋतु सिंह | Oct 12, 2025, 08:49 AM IST
1.अंग्रेजों ने भारत में अपने 200 साल शासन किया था
क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में अपने 200 साल के शासन के दौरान कितनी संपत्ति लूटी? 99% लोग नहीं जानते! पेश है अंग्रेजों की लूट की कहानी! जी हाँ, अर्थशास्त्रियों के अनुमान के मुताबिक, उन्होंने भारत से 44 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी.
2.भारत प्राचीन काल से ही विश्व का आर्थिक केंद्र रहा है
भारत प्राचीन काल से ही विश्व का आर्थिक केंद्र रहा है. 300 ईसा पूर्व में, मौर्य साम्राज्य ने चाणक्य की सहायता से एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था स्थापित की थी. कृषि, व्यापार और कर-निर्धारण प्रणालियाँ अत्यंत उन्नत थीं. इस काल में देश की समृद्धि और प्रशासनिक व्यवस्था ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया.
3.भारत को "स्वर्णिम गौरैया" के नाम से जाना जाता था
भारत ने 300 से 800 ईस्वी तक अपने स्वर्ण युग का अनुभव किया. इस दौरान आर्यभट्ट ने शून्य-योग खेल की शुरुआत की और विज्ञान, खगोल विज्ञान और व्यापार का विकास हुआ. भारतीय कपास और वस्त्र उत्पादों का निर्यात यूरोप सहित कई देशों में किया जाता था. इस काल में भारत को "स्वर्णिम गौरैया" के नाम से जाना जाता था.
4.मुगल काल की आर्थिक स्थिति
मुगल शासन 1526 में शुरू हुआ. अकबर के शासनकाल में भारत आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से उन्नत हुआ. तीर्थयात्रा कर की समाप्ति, कृषि सुधारों और कर प्रणाली के एकीकरण से देश की संपत्ति में और वृद्धि हुई. उस समय, भारत का सकल घरेलू उत्पाद विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 24 प्रतिशत था - जो यूरोप से भी अधिक था.
5.ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश और शोषण की शुरुआत
17वीं शताब्दी में, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर भारत आई और राजनीतिक नियंत्रण हासिल कर लिया. शुरुआत में यह कंपनी सिर्फ़ व्यापार तक ही सीमित रही, लेकिन धीरे-धीरे उसने सत्ता हथिया ली. अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ा और सूती उद्योग पर 70 से 80 प्रतिशत तक कर लगा दिया, जिससे भारतीय उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गए.
6.लूटपाट और हिंसा: 44 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति का नुकसान
आर्थिक इतिहासकारों के अनुसार, 1765 से 1938 तक, अंग्रेजों ने भारत से 44.6 ट्रिलियन डॉलर मूल्य का माल निर्यात किया. यह राशि आज इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था के 17 प्रतिशत के बराबर है. उन्होंने न केवल माल, बल्कि सैकड़ों टन सोना भी निर्यात किया. गौरतलब है कि मैसूर के टीपू सुल्तान की हार के बाद, उन्होंने कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) की खदानों पर कब्जा कर लिया और 121 वर्षों तक सोना निकाला. लगभग 4 टन सोना इंग्लैंड भेजा गया.
7.टीपू सुल्तान की कीमती अंगूठी और भारतीय कला की चोरी
ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की कीमती अंगूठी सहित कई वस्तुएं चुरा लीं. भारतीय कला, साहित्य, पांडुलिपियाँ और मंदिर के आभूषण आज भी लंदन के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं. ये वस्तुएँ भारत से चुराई गई अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों के प्रमाण हैं.
8.स्वतंत्रता के बाद का पुनरुत्थान
1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तब तक उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी. विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी घटकर मात्र 2 प्रतिशत रह गई थी. कृषि और औद्योगिक उत्पादन ध्वस्त हो गया था. हालाँकि, आज़ादी के बाद भारत धीरे-धीरे उबरा. इसने शिक्षा, उद्योग और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति की है और आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है.
9.सोने की चिड़िया से डिजिटल इंडिया तक
भारत का आर्थिक इतिहास एक बड़ी सीख देता है. कभी दुनिया का सबसे अमीर देश रहा भारत, अंग्रेजों की लूट के कारण एक गरीब देश बन गया. लेकिन आज का भारत डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति बन रहा है. यह पुनरुत्थान और प्रगति का प्रतीक है.
ब्रिटिश शासन के कारण भारत ने अपनी अपार संपदा खो दी. 44 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के नुकसान के बावजूद, भारत आज एक बार फिर अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से विश्व पटल पर खड़ा है. यह भारत की अदम्य शक्ति और ऐतिहासिक गरिमा का प्रमाण है.
