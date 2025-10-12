ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से कितनी संपत्ति लूटी थी? जानें सोने की चिड़िया से डिजिटल इंडिया तक की पूरी कहानी

9 . सोने की चिड़िया से डिजिटल इंडिया तक

भारत का आर्थिक इतिहास एक बड़ी सीख देता है. कभी दुनिया का सबसे अमीर देश रहा भारत, अंग्रेजों की लूट के कारण एक गरीब देश बन गया. लेकिन आज का भारत डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति बन रहा है. यह पुनरुत्थान और प्रगति का प्रतीक है.

ब्रिटिश शासन के कारण भारत ने अपनी अपार संपदा खो दी. 44 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति के नुकसान के बावजूद, भारत आज एक बार फिर अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से विश्व पटल पर खड़ा है. यह भारत की अदम्य शक्ति और ऐतिहासिक गरिमा का प्रमाण है.

