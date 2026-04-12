कितनी दौलत और कितने बिजनेस अपने पीछे छोड़ गईं आशा भोसले? दुबई से लेकर ब्रिटेन तक फैला है सुरों की मल्लिका का होटल बिजनेस

2 . सिर्फ आवाज नहीं, एक ब्रांड थीं आशा भोसले

2

संगीत की दुनिया में आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थीं. आठ दशकों तक लगातार काम करते हुए उन्होंने हजारों गाने गाए, जिनकी रॉयल्टी आज भी कमाई का बड़ा स्रोत रही. यही वजह है कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके म्यूजिक करियर से ही जुड़ा रहा. आम लोगों के लिए यहां एक बड़ी सीख छिपी है-एक स्किल अगर लंबे समय तक लगातार निखारी जाए, तो वह सिर्फ करियर नहीं, बल्कि लाइफटाइम इनकम का जरिया बन सकती है. Photo Credit:Social Media