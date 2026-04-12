कितनी दौलत और कितने बिजनेस अपने पीछे छोड़ गईं आशा भोसले? दुबई से लेकर ब्रिटेन तक फैला है सुरों की मल्लिका का होटल बिजनेस

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 12, 2026, 02:51 PM IST
1.करीब 200 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई हैं आशा भोसले
मशहूर बॉलीवुड सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया. उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली. वह अपने पीछे करीब 200 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई हैं. Photo Credit:Social Media
2.सिर्फ आवाज नहीं, एक ब्रांड थीं आशा भोसले
संगीत की दुनिया में आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी थीं. आठ दशकों तक लगातार काम करते हुए उन्होंने हजारों गाने गाए, जिनकी रॉयल्टी आज भी कमाई का बड़ा स्रोत रही. यही वजह है कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा उनके म्यूजिक करियर से ही जुड़ा रहा. आम लोगों के लिए यहां एक बड़ी सीख छिपी है-एक स्किल अगर लंबे समय तक लगातार निखारी जाए, तो वह सिर्फ करियर नहीं, बल्कि लाइफटाइम इनकम का जरिया बन सकती है. Photo Credit:Social Media
3.200 करोड़ के करीब संपत्ति… लेकिन कहानी इससे बड़ी है
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आशा भोसले अपने पीछे लगभग 150 से 200 करोड़ रुपये की संपत्ति छोड़ गई हैं. लेकिन असली दिलचस्प बात यह है कि यह दौलत सिर्फ कमाई नहीं, बल्कि सही निवेश और प्लानिंग का नतीजा थी. Photo Credit:Social Media
4.रियल एस्टेट में मजबूत पकड़, करोड़ों की प्रॉपर्टी
मुंबई और पुणे जैसे शहरों में उनकी लग्जरी प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो था, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जाती है. रियल एस्टेट में निवेश करना उनके लिए सिर्फ स्टेटस नहीं, बल्कि एक स्थिर और सुरक्षित भविष्य बनाने का तरीका था. Photo Credit:Social Media
5. होटल बिजनेस: दुबई से ब्रिटेन तक फैला नेटवर्क
संगीत के अलावा आशा भोसले ने बिजनेस की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई. उनका “Asha’s” नाम से इंटरनेशनल रेस्तरां ब्रांड दुबई से शुरू हुआ और धीरे-धीरे कुवैत, बहरीन, अबू धाबी और ब्रिटेन तक फैल गया. यह एक ऐसा कदम था जो आम सेलिब्रिटी से अलग था. उन्होंने अपनी पहचान को एक ग्लोबल बिजनेस मॉडल में बदला. यही “हिडन एंगल” था. टैलेंट को ब्रांड में बदलना ही असली गेम चेंजर होता है. Photo Credit:Social Media
6.विरासत सिर्फ गानों की नहीं, सोच की भी
Asha Bhosle ने सिर्फ सुरों की दुनिया में ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल प्लानिंग और बिजनेस में भी एक मिसाल छोड़ी है. उनकी जिंदगी यह बताती है कि असली सफलता वही है, जो आपकी पहचान के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ छोड़ जाए. Photo Credit:Social Media
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